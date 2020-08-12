Свищёв рассказал, как бороться с коррупцией в российском футболе

Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в интервью "Правде.Ру" рассказал, что необходимо делать, чтобы избежать скандалов в российском футболе.

В 1-м туре нового чемпионата прогремел скандал в матче "Спартак" - "Сочи" (2:2). Арбитр Василий Казарцев поставил два не очевидных пенальти в ворота красно-белых, из-за чего владелец клуба Леонид Федун даже пригрозил снятием с чемпионата.

Позже "Рубин" высказал недовольство тем, что в первом тайме матча против "Локомотива" арбитр Сергей Иванов не поставил пенальти.

По словам Свищёва, арбитров, которые допускают явные ошибки, необходимо пожизненно отстранять от работы.

"Некомпетентность судей, конечно, вызывает недоумение и справедливые возмущения и болельщиков, и игроков, и команд. Теряется вера в наш российский чемпионат. Это, конечно, недопустимые вещи. Поэтому я выступил с инициативой квалифицировать поступки судей. Если некомпетентное или предвзятое судейство будет доказано, пожизненно отстранить таких судей от судейства чемпионатов. Потому что мы все-таки собираемся у телевизоров и на стадионах для того, чтобы получить удовольствие, кайф от игры. А когда мы видим, что тот или иной поступок – может быть, случайность, может быть, коррупция, может быть, какой-то непрофессионализм судейства может привести к какому-то незапланированному результату игры. Конечно, я здесь понимаю болельщиков и игроков. Но я считаю, что все-таки окончательное решение однозначно должно быть за РФС. Если будет доказана вина судей, я предлагаю пожизненно лишать их права судейства на таких соревнованиях", - заявил Свищёв.

Также депутат Госдумы не согласился с Федуном, который предложил привлекать к работе с системой ВАР иностранных рефери. По словам Свищёва, нужно направить усилия на борьбу с коррупцией в российском футболе.

"Он хочет сказать, что в иностранных чемпионатах не бывает таких же проблем? Такие же проблемы, еще более громкие. Но там за этого уголовное наказание во многих странах. Федун о чем говорит? Существует уже десятилетиями некая связка между судьями и спортивными функционерами. И если есть коррупционная составляющая, она уже годами тянется. И фамилии этих судей все знают, и таксы все понимают. Все это прекрасно понимают. И все знают, будет договорная или недоговорная история. Но, к сожалению, просто замена судьи на иностранного глобально ничего не изменит. Здесь нужно побороть коррупцию. Некий судья прокололся. РФС принял решение, что это факт недопустимый. Всё – поехали заниматься другим делом", - заявил Свищёв.