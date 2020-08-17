Судейский беспредел: "Спартаку" снова не повезло с арбитрами

Красно-белые в очередной раз стали жертвой системы видеопомощи арбитра (ВАР).

Во время всего матча "Спартак" лидировал, но два эпизода испортили встречу из-за чего красно-белые сыграли вничью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ничья на "Открытие Арене"… Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 Авг 2020 в 12:02 PDT

На 15-ой минуте Павел Маслов сфолил на Кирилле Заике, после чего было назначено пенальти в ворота "Спартака", однако Маслов попал по мячу.

На 88-ой минуте столкнулись защитник "Спартака" Самуэль Жиго и полузащитник "Сочи" Анатолий Немченко. В эпизоде Немченко опасно шел на Жиго, однако арбитры после просмотра ВАР признали Жиго виновным в эпизоде. В ворота "Спартака" назначили пенальти и Кристиан Нобоа его реализовал.

Реакция Федуна после матча

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал "Спорт-Экспрессу", что собирается сниматься с чемпионата.

По словам Федуна, он больше не собирается участвовать в клоунаде.

По информации "РБК-Спорт" ветераны красно-белых написали коллективное обращение главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову.

Как сообщает Sport24, Дюков поговорил с Федуном после матча.

Позже СМИ сообщили, что глава РФС отговорил Леонида Федуна сниматься с чемпионата.

Если бы "Спартак" решил сняться, то ему следовало бы пройти длинную процедуру восстановления в Российскую Премьер-лигу (РПЛ):

1. "Спартак" официально объявляет о выбытии с чемпионата с указанием причин.

2. Результат матча "Спартак" — "Сочи" аннулируется.

3. Команда пропускает целый сезон.

4. "Спартак" восстанавливается сначала в Первенство футбольной лиги (ПФЛ) (третий дивизион чемпионата) и, как минимум, через 2 года доходит до РПЛ.

В истории российского футбола было всего два случая, когда клубы снимались с чемпионата: ФК "Москва" (2010 год) и ФК "Сатурн" (2011 год). Обе команды покинули турнир из-за финансовых трудностей.

Комментарии

Экс-арбитр Игорь Федотов отметил, что первый пенальти назначен ошибочно, сообщает "Чемпионат".

Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов заявил, что главного арбитра встречи Василия Казарцева и его помощника Алексея Еськова должны дисквалифицировать. Об этом Газизов сообщил в эфире "Матч ТВ".

Известный комментатор Георгий Черданцев заявил, что второго пенальти вообще не было, и игрок "Сочи" нарушил правила в атаке.

Это шутка что ли сейчас была? Если правила кто-то и нарушал, то игрок Сочи. — Cherdantsev (@cherdantsev) August 9, 2020

Запись судейских разговоров

10 августа в эфире "Матч ТВ" РФС представил записи из ВАР-комнаты. Как оказалось, Еськов не увидел ошибки в решениях Казарцева.

Записи из ВАР-комнаты были впервые показаны на телевидении. Об этом рассказал глава по ВАР в России Леонид Калошин.

Главный арбитр на матче "Спартак" — "Сочи" Казарцев, назначивший два пенальти в ворота красно-белых, рассказал о решениях в эфире "Матч ТВ".

"Должен был принимать решение, только если был уверен на 100 процентов. У меня эта уверенность была", — рассказал Казарцев о втором пенальти.

Казарцев отметил, что после видеоповтора он точно был уверен в решении назначить пенальти.

Ранее глава Департамента судейства РФС Виктор Кашшаи назвал второй пенальти ошибочным решением Казарцева.

Кашшаи также отметил, что к работе Еськова претензий нет.

Особенности работы VAR

Главные правила работы VAR, согласно протоколу Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB):

видеоарбитр может вмешиваться только при грубых ошибках главного арбитра;

система видеопомощи не рассматривает игровые моменты, а только работу судьи;

если видеоассистент не уверен в ошибке судейского решения, он должен направить главного арбитра к специальному монитору для просмотра игрового момента.

Таким образом, Еськов не нарушал правил и посчитал решения Казарцева верными.

В истории российского футбола было довольно много скандалов из-за судейства.

ТОП-3 скандалов из-за неоднозначности решения судей, которых после игры отстранили:

в матче "Рубин" — "Томь" (2013/2014) Вячеслав Хармалов был отстранен от работы из-за спорного нарушения Александра Рязанцева, и за всю игру раздал 10 желтых карточек;

в 2013 году арбитр Сергей Костевич был отстранен из-за того, что выложил в соцсети фото с символикой "Спартака";

в матче "Анжи" — "Спартак" (2012/13) арбитр Эдуард Малый был навсегда отстранен от работы, потому что буквально засуживал игроков "Спартака" почти в каждом эпизоде.

Напомним, что Василий Казарцев был отстранен от работы после матча, как сообщил глава судейства РФС Ашот Хачатурянц "Чемпионату". Ожидается, что арбитров проверят на детекторе лжи.