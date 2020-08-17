Красно-белые в очередной раз стали жертвой системы видеопомощи арбитра (ВАР).
Во время всего матча "Спартак" лидировал, но два эпизода испортили встречу из-за чего красно-белые сыграли вничью.
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На 15-ой минуте Павел Маслов сфолил на Кирилле Заике, после чего было назначено пенальти в ворота "Спартака", однако Маслов попал по мячу.
начАлось pic.twitter.com/6jTwpymWXG— Mikhail Beard (@Ru1Moscow) August 9, 2020
На 88-ой минуте столкнулись защитник "Спартака" Самуэль Жиго и полузащитник "Сочи" Анатолий Немченко. В эпизоде Немченко опасно шел на Жиго, однако арбитры после просмотра ВАР признали Жиго виновным в эпизоде. В ворота "Спартака" назначили пенальти и Кристиан Нобоа его реализовал.
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Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал "Спорт-Экспрессу", что собирается сниматься с чемпионата.
По словам Федуна, он больше не собирается участвовать в клоунаде.
По информации "РБК-Спорт" ветераны красно-белых написали коллективное обращение главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову.
Как сообщает Sport24, Дюков поговорил с Федуном после матча.
Позже СМИ сообщили, что глава РФС отговорил Леонида Федуна сниматься с чемпионата.
Если бы "Спартак" решил сняться, то ему следовало бы пройти длинную процедуру восстановления в Российскую Премьер-лигу (РПЛ):
1. "Спартак" официально объявляет о выбытии с чемпионата с указанием причин.
2. Результат матча "Спартак" — "Сочи" аннулируется.
3. Команда пропускает целый сезон.
4. "Спартак" восстанавливается сначала в Первенство футбольной лиги (ПФЛ) (третий дивизион чемпионата) и, как минимум, через 2 года доходит до РПЛ.
В истории российского футбола было всего два случая, когда клубы снимались с чемпионата: ФК "Москва" (2010 год) и ФК "Сатурн" (2011 год). Обе команды покинули турнир из-за финансовых трудностей.
Экс-арбитр Игорь Федотов отметил, что первый пенальти назначен ошибочно, сообщает "Чемпионат".
Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов заявил, что главного арбитра встречи Василия Казарцева и его помощника Алексея Еськова должны дисквалифицировать. Об этом Газизов сообщил в эфире "Матч ТВ".
Известный комментатор Георгий Черданцев заявил, что второго пенальти вообще не было, и игрок "Сочи" нарушил правила в атаке.
Это шутка что ли сейчас была? Если правила кто-то и нарушал, то игрок Сочи.— Cherdantsev (@cherdantsev) August 9, 2020
10 августа в эфире "Матч ТВ" РФС представил записи из ВАР-комнаты. Как оказалось, Еськов не увидел ошибки в решениях Казарцева.
Записи из ВАР-комнаты были впервые показаны на телевидении. Об этом рассказал глава по ВАР в России Леонид Калошин.
Главный арбитр на матче "Спартак" — "Сочи" Казарцев, назначивший два пенальти в ворота красно-белых, рассказал о решениях в эфире "Матч ТВ".
"Должен был принимать решение, только если был уверен на 100 процентов. У меня эта уверенность была", — рассказал Казарцев о втором пенальти.
Казарцев отметил, что после видеоповтора он точно был уверен в решении назначить пенальти.
Ранее глава Департамента судейства РФС Виктор Кашшаи назвал второй пенальти ошибочным решением Казарцева.
Кашшаи также отметил, что к работе Еськова претензий нет.
Главные правила работы VAR, согласно протоколу Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB):
Таким образом, Еськов не нарушал правил и посчитал решения Казарцева верными.
В истории российского футбола было довольно много скандалов из-за судейства.
ТОП-3 скандалов из-за неоднозначности решения судей, которых после игры отстранили:
Напомним, что Василий Казарцев был отстранен от работы после матча, как сообщил глава судейства РФС Ашот Хачатурянц "Чемпионату". Ожидается, что арбитров проверят на детекторе лжи.
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