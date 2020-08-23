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Автор Владан Джурич

Почему умер Майкл Оджо?

Спорт

7 августа один из самых ярких баскетболистов Евролиги сербского клуба "Црвена Звезда" Майкл Оджо скончался на тренировке.

Причиной смерти стал сердечный приступ, который получил нигериец во время тренировки на площадке футбольного клуба "Партизан".

После легкоатлетических упражнений спортсмен упал и потерял сознание. Позже приехал экипаж скорой помощи, но реанимировать спортсмена так и не удалось.

Интересно, что у Майкла никогда не было проблем с сердцем, о чем свидетельствовали его медицинские показания. Первыми об этом инциденте сообщили Eurohoops и Blic.

Оджо было всего лишь 27 лет.

Статистика выступлений

Напомним, что Оджо начал профессиональную карьеру в Сербии.

Главное о выступлениях нигерийца в сезоне 2019/20:

  • общее количество сыгранных матчей — 22;
  • процент попаданий в корзину — 62,2%;
  • профессионал штрафных (процент попадания со штрафных — 76,1%).

Достижения:

  • чемпион Сербии и Адриатической лиги 2019 года;
  • обладатель Суперкубка Адриатической лиги 2018 года.

Согласно общей статистике Sports. ru, Оджо по большей степени реализовывал двухочковые броски и штрафные.

Реакция

Защитник "Зенита" Билли Бэрон рассказал "Спорт-Экспрессу", что считает смерть Майкла личной трагедией.

"Майкл был прекрасным человеком, всегда пребывал в хорошем настроении", — сказал Бэрон.

Баскетбольный клуб "Зенит" выразил свои соболезнования родным и близким Оджо в соцсетях. Клуб "Црвена Звезда" также выразил соболезнования на официальном сайте баскетбольной команды.

Защитник греческого "Олимпиакоса" Чарльз Дженкинс заявил, что смерть Майкла шокировала его и все баскетбольное пространство.

По словам Дженкинса, Оджо всегда был веселым и приходил на тренировки с улыбкой.

Карьера Оджо

Оджо начал заниматься баскетболом с 17 лет. По информации Sports. ru, Майкл Оджо ненавидел баскетбол, а когда играл в подростковом возрасте, то всегда нарушал правила.

Оджо считал, что не умел играть в баскетбол и всегда смахивал мячи, которые пытается забросить соперник в кольцо. Он также говорил, что в подростковом возрасте всегда допускал пробежку или быстро терял мяч.

Тренер Майкла во Флориде поддерживал Оджо и благодаря ему попал в профессиональный спорт.

В 2010 году Оджо попал в спортивный лагерь в Лагосе, где его впервые заметили.

Через год нигерийцу предложило поехать в Бельгию, выступать за баскетбольную команду и получать стипендию для обучения в местном университете.

В 2012 году Оджо поступил в университет Флорида-Стейт. Нигериец выступал целых пять лет в Университетской лиге баскетбола (NCAA).

В 2017 году Оджо заинтересовались два клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА): "Филадельфия" и "Детройт".

В том же году Оджо попал в Евролигу в сербский клуб "FMP", а в 2018 году перешел в "Црвену Звезду".

За 38 матчей в Евролиге Оджо успел реализовать 138 подборов и 195 очков.

 
 
 
 
 
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End the historic season with……another trophy. 🔴⚪🔴⚪🔴

Публикация от Michael Ojo. O (@lokoibadan)

Майкл Оджо провел два сезона в составе "Црвеной Звезды".

История Оджо с размером обуви

В 2017 году, учась в колледже, Оджо испытывал большие проблемы с обувью.

В колледже он носил 18 и 19 размеры обуви по американскому стандарту. На тот момент производилась обувь до 15 размера (48-й по российскому стандарту).

Тренер Майкла сотрудничал с известным брендом Nike, который инвестировал 15 тысяч долларов для создания большой обуви для нигерийца.

Компания Nike создала специальное оборудование для производства обуви 21 размера по американскому стандарту (56-й размер по российскому стандарту).

При 56-ом размере длина стопы должна быть около 38 сантиметров. Известно, что во время выступлений в NCAA Майкл носил обувь на два размера меньше.

Особенности Майкла Оджо

Болельщики помнят Майкла Оджо по нескольким причинам:

  • он физически сильный и может побороться с соперником;
  • несмотря на свой большой рост (216 см), Майкл был всегда скромным.

Летом 2020 года Оджо получил статус свободного агента.

Известно, что Майкл переболел коронавирусной инфекцией COVID-19 в легкой форме.

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Темы баскетбол майкл оджо
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