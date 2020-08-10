Гаджи Гаджиев: "Федун не имеет права так говорить про "Спартак"

Заслуженный тренер России, олимпийский чемпион Сеула Гаджи Гаджиев в интервью "Правде.Ру" прокомментировал заявление владельца "Спартака" Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата РПЛ. Слова бизнесмена прозвучали после матча с "Сочи" (2:2).

При счёте 2:1 в пользу спартаковцев арбитр встречи назначил неочевидный пенальти в ворота красно-белых. Болельщики и эксперты признали, что у рефери не было оснований указать "на точку".

По словам Гаджиева, заявление Федуна было сделано на эмоциях, но имело под собой основания. Тренер, который продолжительное время работал в российском чемпионате, поддержал мнение владельца "Спартака" в том, что судейство можно назвать недобросовестным.

"Это эмоциональное заявление, да, но, наверное, под этими эмоциями есть какое-то основание. Я не хочу глубоко влазить, но как человек, который неоднократно сталкивался с судейским произволом, может возникнуть желание стукнуть кулаком по столу", — заявил Гаджиев.

"Оба пенальти сомнительные"

По мнению заслуженного тренера, оба 11-метровых, которые назначил арбитр, можно назвать сомнительными. И эти пенальти послужили последней каплей для Федуна.

"Оба пенальти, конечно, сомнительные… Лучше, чтобы это комментировали те, кто отвечает за судейство. Нарекания на судейство у нас были всегда. Они и остаются… В данном случае, безусловно, Федун говорит не столько о квалификации, сколько говорит о предвзятом отношении к "Спартаку". Эти два пенальти — это не причина, это уже крайняя точка, высказываний было много со стороны "Спартака" — не раз и не два, и не три клуб выступал. Вот это послужило какой-то последней каплей что ли для такого взрыва, да, эмоционального", — говорит Гаджиев.

"Федун не имеет права так говорить"

Гаджиев заявил, что понимает эмоциональное заявление Федуна. Вместе с тем тренер считает, что владелец клуба не имеет права делать такие заявления. По мнению олимпийского чемпиона, "Спартак" является национальным достоянием и не может принадлежать одному лицу.

"Я считаю, что основания какие-то у него были, другое дело, что он не имеет права так говорить. Потому что "Спартак" — это да, это клуб, который финансирует он, но, с моей точки зрения, "Спартак" принадлежит… "Спартак" настолько популярный клуб, что он не может принадлежать какому-то одному частному лицу. "Спартак" — это национальное достояние. Я Федуна понимаю, можно сказать, очень хорошо, потому что в шкуре подобной, ну, не подобной, а в шкуре тренера команды, против которой преднамеренно судят против, я был многократно. Эмоциональный взрыв я понимаю, но снять нельзя, этого не будет, конечно. Может быть, это послужит толчком для того, чтобы основательно разобраться в судействе", — заявил Гаджиев.