Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Артём Пермяков

Гаджи Гаджиев: "Федун не имеет права так говорить про "Спартак"

Спорт » Командные виды » Футбол

Заслуженный тренер России, олимпийский чемпион Сеула Гаджи Гаджиев в интервью "Правде.Ру" прокомментировал заявление владельца "Спартака" Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата РПЛ. Слова бизнесмена прозвучали после матча с "Сочи" (2:2).

При счёте 2:1 в пользу спартаковцев арбитр встречи назначил неочевидный пенальти в ворота красно-белых. Болельщики и эксперты признали, что у рефери не было оснований указать "на точку".

По словам Гаджиева, заявление Федуна было сделано на эмоциях, но имело под собой основания. Тренер, который продолжительное время работал в российском чемпионате, поддержал мнение владельца "Спартака" в том, что судейство можно назвать недобросовестным.

"Это эмоциональное заявление, да, но, наверное, под этими эмоциями есть какое-то основание. Я не хочу глубоко влазить, но как человек, который неоднократно сталкивался с судейским произволом, может возникнуть желание стукнуть кулаком по столу", — заявил Гаджиев.

"Оба пенальти сомнительные"

По мнению заслуженного тренера, оба 11-метровых, которые назначил арбитр, можно назвать сомнительными. И эти пенальти послужили последней каплей для Федуна.

"Оба пенальти, конечно, сомнительные… Лучше, чтобы это комментировали те, кто отвечает за судейство. Нарекания на судейство у нас были всегда. Они и остаются… В данном случае, безусловно, Федун говорит не столько о квалификации, сколько говорит о предвзятом отношении к "Спартаку".

Эти два пенальти — это не причина, это уже крайняя точка, высказываний было много со стороны "Спартака" — не раз и не два, и не три клуб выступал. Вот это послужило какой-то последней каплей что ли для такого взрыва, да, эмоционального", — говорит Гаджиев.

"Федун не имеет права так говорить"

Гаджиев заявил, что понимает эмоциональное заявление Федуна. Вместе с тем тренер считает, что владелец клуба не имеет права делать такие заявления. По мнению олимпийского чемпиона, "Спартак" является национальным достоянием и не может принадлежать одному лицу.

"Я считаю, что основания какие-то у него были, другое дело, что он не имеет права так говорить. Потому что "Спартак" — это да, это клуб, который финансирует он, но, с моей точки зрения, "Спартак" принадлежит… "Спартак" настолько популярный клуб, что он не может принадлежать какому-то одному частному лицу. "Спартак" — это национальное достояние.

Я Федуна понимаю, можно сказать, очень хорошо, потому что в шкуре подобной, ну, не подобной, а в шкуре тренера команды, против которой преднамеренно судят против, я был многократно. Эмоциональный взрыв я понимаю, но снять нельзя, этого не будет, конечно. Может быть, это послужит толчком для того, чтобы основательно разобраться в судействе", — заявил Гаджиев.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы рпл футбол гаджи гаджиев чемпионат россии по футболу
Новости Все >
В Германии создали психологическую модель действий человека
Тихановская призывает белорусские власти к переговорам
Лукашенко: Интернет в стране отключают из-за рубежа
"Бред": Крымские татары оценили предложение Зеленского
Эксперт раскрыл особенности экологически чистого производства
В Москве создадут музей Исаака Левитана
В Геленджике начали строить новый терминал аэропорта
Международное право чаще всего нарушают США
В Минске организована встреча послов стран ЕС
Белорусы протестуют против итогов выборов даже из-за границы
Последние материалы
В Германии создали психологическую модель действий человека
Тихановская призывает белорусские власти к переговорам
Лукашенко: Интернет в стране отключают из-за рубежа
"Бред": Крымские татары оценили предложение Зеленского
Эксперт раскрыл особенности экологически чистого производства
Гаджи Гаджиев: "Федун не имеет права так говорить про "Спартак"
В Москве создадут музей Исаака Левитана
В Геленджике начали строить новый терминал аэропорта
Международное право чаще всего нарушают США
В Минске организована встреча послов стран ЕС
Популярное
Новости Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская скрылась перед выборами

Главный оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла решение скрыться от властей перед днём голосования.

Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская скрылась перед выборами
Протест в Белоруссии перешел в ожесточённую схватку с ОМОНом
Новости Белоруссии
Протест в Белоруссии перешел в ожесточённую схватку с ОМОНом
Здоровье и профилактика
Названа самая полезная каша для завтрака
Общество
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии
Игорь Буккер Документальный фильм ужасов Третьего рейха Игорь Буккер Василий Амирджанов Белорусские диджеи будут ждать перемен под арестом Василий Амирджанов Руслан Веснянко Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против Руслан Веснянко
Комментарии
Удивительные предсказания Нострадамуса, которые сбылись
Светлана Разворотнева: для решения жилищной проблемы нужны новые инструменты
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Григорий Прутцков: нужно ли сегодня высшее образование?
Григорий Прутцков: нужно ли сегодня высшее образование?
Григорий Прутцков: нужно ли сегодня высшее образование?
Пепел Хиросимы и Нагасаки навсегда на флаге США
Сергей Шахматов рассказал, как Билл Гейтс маскирует свои истинные намерения
Сергей Шахматов рассказал, как Билл Гейтс маскирует свои истинные намерения
Бузова показала кадры с отдыха в Сочи
Пепел Хиросимы и Нагасаки навсегда на флаге США
Пепел Хиросимы и Нагасаки навсегда на флаге США
Григорий Прутцков: нужно ли сегодня высшее образование?
Пепел Хиросимы и Нагасаки навсегда на флаге США
Зеленский: крымские татары получат новый статус
Зеленский: крымские татары получат новый статус
Бузова показала кадры с отдыха в Сочи
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ