Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Евгений Стриж

Космические силы США спонсируют разработку болида Indy 500

Вооруженные силы Соединенных Штатов со спортом связаны давно и прочно. Например, достаточно давно военные спонсируют чемпионаты NASCAR (кольцевые автогонки) и NHRA (чемпионат по драг-рейсингу). Также в 2020 году в ВВС поддержали один из коллективов гоночной серии IndyCar. Но ни один этих фактов не удивляет так, как решение Космических сил США. Что даст военным спонсорство?

Космические силы США спонсируют разработку болида Indy 500

Неожиданный анонс: СМИ удивлены

Официальный анонс новой партнёрской программы Космических сил и командой Ed Carpenter Racing стал неожиданностью для СМИ, поскольку ранее если и не держался в секрете, то уж точно не освещался и не рекламировался. Специалисты отмечают, что коллектив уже работал с ВВС США, так что партнерства еще и с Космическими силами никто не ожидал.

По словам представителей обеих сторон, в сделку входит размещение логотипа на форме и ливрее машины (сбоку, а также на крыльях). Цвет обновленной ливреи — черный с серебристыми вставками, также и машина, и комбинезон будут украшены слоганом Космических сил — латинской фразой "Semper Supra" ("Всегда выше"). По данным СМИ, окончательный вариант и формы, и ливреи авто был готов всего за пару недель до анонса.

Зачем армия спонсирует спортивные коллективы

В пресс-релизе команды ECR объясняется, что цель этих отношений — "повысить осведомленность о Космических силах США среди фанатов гонок".

"Понимаете, Космические силы — официально признанное подразделение вооруженных сил США. Но у него нет такой богатой истории, как у других — оно основано 20 декабря 2019 года. Несмотря на то, что цель ведомство ставит весьма высокую — защиту интересов США в космосе — про него особо никто не знает. Да, сняли сериал с таким же названием, но он комедийный. Так что повышение осведомленности людей — неплохая идея, аудитория у IndyCar достаточно солидная", — отмечают в прессе.

Сумма сделки пока не раскрыта, но по предварительным данным, весьма скромна: речь идет о сотнях тысяч долларов. "Для ведомства, бюджет которого "откусывается" от общего армейского "пирога" величиной в 720 миллиардов, это немного — так что такой маркетинг уж точно не повредит", — уверены в Космических силах.

"К сожалению, в этом году из-за ограничений по коронавирусу на трассе, которая должна была стать "дебютной" для нового дизайна, не будет зрителей. Но американцы и все любители IndyCar в мире смогут увидеть те "космические" возможности, которые подпитывают наш образ жизни, по ТВ, так что мы очень рады стать частью всего этого", — сообщил "Fox & Friends" начальник отдела космических операций генерал Джей Реймонд.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы nasa автоспорт
Новости Все >
Во Франкфурте-на-Майне группа людей напала на полицию
Глава Минобороны Турции прибудет в Баку
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Иммунолог: в России нет хороших вакцин от гриппа
Зеленский скромно поздравил Усика с победой
Друг Светланы Владимирской опроверг соообщения о коме певицы
Британский кабинет министров могут перевести на военный режим
Зеленский раскрыл заговор "старых элит и олигархов" против себя
Через неделю в Грузии оппозиция проведёт акцию протеста
Трамп обвинил Байдена в желании закрыть США на карантин
Последние материалы
В центре Тбилиси собрались несколько тысяч протестующих
Во Франкфурте-на-Майне группа людей напала на полицию
Глава Минобороны Турции прибудет в Баку
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Иммунолог: в России нет хороших вакцин от гриппа
Зеленский скромно поздравил Усика с победой
Друг Светланы Владимирской опроверг соообщения о коме певицы
Британский кабинет министров могут перевести на военный режим
Космические силы США спонсируют разработку болида Indy 500
Зеленский раскрыл заговор "старых элит и олигархов" против себя
Популярное
Мир. Новости мира
Скрипали тайно продали свою московскую квартиру

У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.

Скрипали тайно продали свою московскую квартиру
Какой будет предстоящая зима? Отвечает Гидрометцентр
Экология
Какой будет предстоящая зима? Отвечает Гидрометцентр
Бывший СССР
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Российский шоу-бизнес
Владимир Березин заподозрил, что у вдовы Баталова деменция
Усам Оздемиров Окно в Европу через водородную энергетику Усам Оздемиров Игорь Буккер Призрак убитой кинозвезды не дает покоя Игорь Буккер Кристина Важенина Томек Багиньский: "У нашего "Ведьмака" правильное сердце" Кристина Важенина
Комментарии
Минские силовики открыли предупредительный огонь
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Малышева уверена – ребёнок может не бояться Деда Мороза с COVID-19
Скарлетт Йоханссон вышла замуж в тайне ото всех
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Жириновский отказался извиняться перед Кадыровым
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Макрон поставил на кон республиканские ценности
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
"Война клонов" в F1: победителей не будет
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Макрон поставил на кон республиканские ценности
Американские ученые: хризотил-асбест спасет планету от глобального потепления
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников