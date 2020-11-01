Космические силы США спонсируют разработку болида Indy 500

Вооруженные силы Соединенных Штатов со спортом связаны давно и прочно. Например, достаточно давно военные спонсируют чемпионаты NASCAR (кольцевые автогонки) и NHRA (чемпионат по драг-рейсингу). Также в 2020 году в ВВС поддержали один из коллективов гоночной серии IndyCar. Но ни один этих фактов не удивляет так, как решение Космических сил США. Что даст военным спонсорство?
Официальный анонс новой партнёрской программы Космических сил и командой Ed Carpenter Racing стал неожиданностью для СМИ, поскольку ранее если и не держался в секрете, то уж точно не освещался и не рекламировался. Специалисты отмечают, что коллектив уже работал с ВВС США, так что партнерства еще и с Космическими силами никто не ожидал.
По словам представителей обеих сторон, в сделку входит размещение логотипа на форме и ливрее машины (сбоку, а также на крыльях). Цвет обновленной ливреи — черный с серебристыми вставками, также и машина, и комбинезон будут украшены слоганом Космических сил — латинской фразой "Semper Supra" ("Всегда выше"). По данным СМИ, окончательный вариант и формы, и ливреи авто был готов всего за пару недель до анонса.
В пресс-релизе команды ECR объясняется, что цель этих отношений — "повысить осведомленность о Космических силах США среди фанатов гонок".
"Понимаете, Космические силы — официально признанное подразделение вооруженных сил США. Но у него нет такой богатой истории, как у других — оно основано 20 декабря 2019 года. Несмотря на то, что цель ведомство ставит весьма высокую — защиту интересов США в космосе — про него особо никто не знает. Да, сняли сериал с таким же названием, но он комедийный. Так что повышение осведомленности людей — неплохая идея, аудитория у IndyCar достаточно солидная", — отмечают в прессе.
Сумма сделки пока не раскрыта, но по предварительным данным, весьма скромна: речь идет о сотнях тысяч долларов. "Для ведомства, бюджет которого "откусывается" от общего армейского "пирога" величиной в 720 миллиардов, это немного — так что такой маркетинг уж точно не повредит", — уверены в Космических силах.
"К сожалению, в этом году из-за ограничений по коронавирусу на трассе, которая должна была стать "дебютной" для нового дизайна, не будет зрителей. Но американцы и все любители IndyCar в мире смогут увидеть те "космические" возможности, которые подпитывают наш образ жизни, по ТВ, так что мы очень рады стать частью всего этого", — сообщил "Fox & Friends" начальник отдела космических операций генерал Джей Реймонд.
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