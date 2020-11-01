Космические силы США спонсируют разработку болида Indy 500

Вооруженные силы Соединенных Штатов со спортом связаны давно и прочно. Например, достаточно давно военные спонсируют чемпионаты NASCAR (кольцевые автогонки) и NHRA (чемпионат по драг-рейсингу). Также в 2020 году в ВВС поддержали один из коллективов гоночной серии IndyCar. Но ни один этих фактов не удивляет так, как решение Космических сил США. Что даст военным спонсорство?

Неожиданный анонс: СМИ удивлены

Официальный анонс новой партнёрской программы Космических сил и командой Ed Carpenter Racing стал неожиданностью для СМИ, поскольку ранее если и не держался в секрете, то уж точно не освещался и не рекламировался. Специалисты отмечают, что коллектив уже работал с ВВС США, так что партнерства еще и с Космическими силами никто не ожидал.

По словам представителей обеих сторон, в сделку входит размещение логотипа на форме и ливрее машины (сбоку, а также на крыльях). Цвет обновленной ливреи — черный с серебристыми вставками, также и машина, и комбинезон будут украшены слоганом Космических сил — латинской фразой "Semper Supra" ("Всегда выше"). По данным СМИ, окончательный вариант и формы, и ливреи авто был готов всего за пару недель до анонса.

Зачем армия спонсирует спортивные коллективы

В пресс-релизе команды ECR объясняется, что цель этих отношений — "повысить осведомленность о Космических силах США среди фанатов гонок".

"Понимаете, Космические силы — официально признанное подразделение вооруженных сил США. Но у него нет такой богатой истории, как у других — оно основано 20 декабря 2019 года. Несмотря на то, что цель ведомство ставит весьма высокую — защиту интересов США в космосе — про него особо никто не знает. Да, сняли сериал с таким же названием, но он комедийный. Так что повышение осведомленности людей — неплохая идея, аудитория у IndyCar достаточно солидная", — отмечают в прессе.

Сумма сделки пока не раскрыта, но по предварительным данным, весьма скромна: речь идет о сотнях тысяч долларов. "Для ведомства, бюджет которого "откусывается" от общего армейского "пирога" величиной в 720 миллиардов, это немного — так что такой маркетинг уж точно не повредит", — уверены в Космических силах.

"К сожалению, в этом году из-за ограничений по коронавирусу на трассе, которая должна была стать "дебютной" для нового дизайна, не будет зрителей. Но американцы и все любители IndyCar в мире смогут увидеть те "космические" возможности, которые подпитывают наш образ жизни, по ТВ, так что мы очень рады стать частью всего этого", — сообщил "Fox & Friends" начальник отдела космических операций генерал Джей Реймонд.