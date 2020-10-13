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Автор Евгений Стриж

Леброн Джеймс: Трамп не будет смотреть наши матчи? Мы ничего не потеряем!

Суперзвезда баскетбольной команды Los Angeles Lakers Джеймс Леброн заявил, что "потеря" Дональда Трампа как зрителя не повлияет ни на команды, ни на баскетбольное сообщество.

Леброн Джеймс: Трамп не будет смотреть наши матчи? Мы ничего не потеряем!

Напомним: ранее президент США сообщил, что не понимает и считает "позором" акцию коленопреклонения перед играми, приуроченную ко всемирному движению Black Lives Matter. "Если я вижу такое, то сразу выключаю телевизор", — отметил Трамп. Президент также отметил, что стоять на коленях во время исполнения гимна США — неуважение.

Леброн: баскетбольному сообществу все равно

"Я действительно не думаю, что баскетбольному сообществу грустно из-за потери Трампа как зрителя. Я могу говорить от лица всех нас, всех, кто любит баскетбол: нам все равно", — отметил Леброн.

Баскетболист, который 4 раза становился самым ценным игроком НБА, активно работает над кампаниями, направленными на защиту чернокожего населения, в частности — избирательных прав. В преддверии президентских выборов он отметил, что "…фанаты спорта всегда высоко оценили позицию игроков по социальным и политическим вопросам".

"У баскетбола есть фанаты по всему миру. Они не просто смотрят игры — они уважают нас и ценят то, что мы привносим в игру. И им важно наше мнение", — заявил баскетболист.

С критикой президента он, к слову, выступает не впервые: Леброн уже называл Трампа "бездельником" и "так называемым президентом" в 2017 году. В свою очередь, Трамп сообщил, что как идеал баскетболиста всегда ценил скорее легендарного Майкла Джордана.

Трамп: Леброн просто тупой

Между Леброном и Трампом отношения натянуты достаточно давно: в 2018 году президент прямо назвал баскетболиста "тупым", высказавшись касательно одной из телепередач, куда пригласили Леброна.

"Ведущий был настолько туп, что Леброн выглядел на его фоне умным, а это непросто", — написал в своем Твиттере президент.

В свою очередь Леброн критически высказался касательно работы Трампа как президента, отметив, что со времен Обамы никакого прогресса в стране нет.

Подавляющее большинство игроков и сотрудников НБА предпочли вставать на колени во время исполнения государственного гимна перед игрой в знак протеста против расовой несправедливости.

Согласны с позицией Леброна и другие представители НБА: например, тренер Los Angeles Clippers Док Риверс отметил, что "баскетбол потерял всего одного зрителя". "Справедливость на нашей стороне. И кепка (с надписью "Голосуй"), которую я ношу — тоже часть этой справедливости, которой Трамп хочет нас лишить", — отметил он.

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Темы нба баскетбол леброн джеймс дональд трамп
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