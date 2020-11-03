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Автор Евгений Стриж

УЕФА: Польша - потенциальная хозяйка "нейтральных матчей"

Из-за того, что практически во всех странах Европы меры, связанные с коронавирусом, значительно разнятся, руководству УЕФА пришлось решать внезапную проблему: где проводить встречи в рамках Еврокубков и региональных чемпионатов.

УЕФА: Польша - потенциальная хозяйка "нейтральных матчей"

Одним из методов решения проблемы оказалось привлечение "нейтральных" стран, то есть стран, где карантинные меры уже позволяют играть в футбол, часто — даже со зрителями на трибунах. В их список и попала Польша — какие же выгоды это сулит?

Польша: уже сейчас можно заполнять стадионы на 50%

По словам представителей УЕФА, вместе с Польшей в ведомстве рассматривают варианты с Грецией, Кипром и Бельгией. Бороться есть за что: например, общий валовый доход от ЛЧ 19/20 составляет, по оценкам экспертов, примерно 3,25 млрд. евро. Традиционно принимающая сторона получает выгоду как в виде притока туристов, так и через продажи билетов и сувенирной продукции.

Польша является одной из стран, где в следующем сезоне можно будет не просто провести матч, но и пустить на него зрителей: предварительно планируется заполнять до 50% арен. Также на руку стране и то, что финал Лиги Европы 20/21 пройдет как раз на польской арене Stadion Energa Gdańsk.

При этом польские эксперты подчеркивают: все меры безопасности будут соблюдены в полном объеме. В частности, для чемпионата страны разработаны и уже применяются правила касательно гигиены и количества людей на поле: игрокам придется обойтись без болл-боев и сопровождения детей. Все 24 мяча на каждую игру будут заранее продезинфицированы.

Представители УЕФА: проблем еще много

В ходе телефонной пресс-конференции между руководством УЕФА и 55 национальными футбольными федерациями, в ходе которой обсуждалось "возвращение" футбольных турниров в новом сезоне, большое внимание уделялось обновленному регламенту. Так называемое "Приложение 1" будет основополагающим документом как минимум на 2021 год — в нем отражены все меры безопасности, которые странам, принимающим игры, нужно будет соблюдать.

"В целях соблюдения ограничений на поездки и карантинных требований, установленных властями, некоторые матчи, возможно, придется перенести в "нейтральные" страны. Речь идет как об играх ЛЧ и ЛЕ, так и о национальных турнирах", — отметили эксперты.

Касательно болельщиков представители УЕФА затруднились дать четкий ответ.

"Обсуждался и вопрос о возвращении болельщиков на стадионы, хотя ситуация по всей Европе очень разная. Мы постоянно следим за развитием нормативно-правовой базы в разных странах", — рассказали они.

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Темы уефа футбол лига европы лига чемпионов
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