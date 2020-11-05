Руководители AFL: игрокам стоит поблагодарить фанатов за финансовую помощь

Когда в конце марта игры и трансляции AFL (Австралийская футбольная лига) прекратились, около 80% сотрудников клубов были отправлены на карантин более чем на 2 месяца. В результате руководство AFL вынуждено было предотвращать финансовый кризис, предоставив кредитов более чем на 500 млн. долларов от нескольких банков.

Эта мера была принята в том числе с расчетом на то, что ключевые спонсоры и фанаты, которые оплачивают подписки на различных сервисах для просмотра игр AFL, перестанут платить. Но случилась удивительная вещь: фанаты стали платить даже больше.

Пессимизм руководителей оказался необоснованным

"Мы рассматривали множество вариантов решения финансовых проблем, в том числе — налоговые льготы. Каждый клуб искал, как бы привлечь и удержать фанатов. Но наш пессимизм оказался необоснованным. Мы удивлены той лояльности, которую наши спонсоры и фанаты практически единодушно проявили. Только 1% спонсоров запросили возмещение, а все остальные пообещали остаться для поддержки минимум до 2021 года. В некоторых клубах целевые взносы выросли — раньше платили от 65 до 80% людей, теперь — 90%. Если кому-то нужно похлопать по спине и поблагодарить, так это фанатов", — пишут представители различных клубов лиги.

Так, коллектив "Carlton's Cain Liddle" может похвастаться настоящей "армией": у него 67 000 активных спонсоров, и эта цифра вывела его в топ-5 по их числу.

Клуб высшего уровня собрал 5 млн. долларов

Система спонсорской поддержки от фанатов в AFL называется "клубное членство". По последним подсчетам, такое членство оформили уже более 960 000 фанатов, при этом с конца марта (когда игр уже не было) на клубы подписались еще примерно 30 000 человек. У 15 из 18 клубов, которые выступают в лиге, стало больше спонсоров, чем было.

При этом успехи на игровом поле никак не влияют на количество фанатов: коллектив North Melbourne занимает 15 место из 18, но его поддерживают 38 485 человек. При этом до карантина клуб победил всего 3 раза, что не помешало присоединиться к его поддержке еще 1400 фанатам. Глава клуба Бен Амарфио сказал, что он планировал дефицит бюджета примерно в 40%, но благодаря фанатам он не возник.

Для топ-клубов ситуация еще приятнее: коллектив Brisbane Lions, например, побил рекорд по сбору средств от фанатов и заработал около 5 млн. долларов.

"Это лучшее доказательство того, что все наши фанаты чувствуют себя вовлеченными. Это потрясающе", — прокомментировал тренер коллектива Грег Суонн.

И в благодарность многие коллективы делают ответные жесты: например, руководство Carlton's Cain Liddle заказало специальную гравировку на камне — будут указаны все спонсоры вне зависимости от вклада.

"Если бы игроки этого не сделали, клубам жилось бы куда трудней", — резюмируют журналисты. Так что представителям AFL стоит порадовать своих фанатов яркими играми в следующем году.