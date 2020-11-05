Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Евгений Стриж

Руководители AFL: игрокам стоит поблагодарить фанатов за финансовую помощь

Когда в конце марта игры и трансляции AFL (Австралийская футбольная лига) прекратились, около 80% сотрудников клубов были отправлены на карантин более чем на 2 месяца. В результате руководство AFL вынуждено было предотвращать финансовый кризис, предоставив кредитов более чем на 500 млн. долларов от нескольких банков.

Руководители AFL: игрокам стоит поблагодарить фанатов за финансовую помощь

Эта мера была принята в том числе с расчетом на то, что ключевые спонсоры и фанаты, которые оплачивают подписки на различных сервисах для просмотра игр AFL, перестанут платить. Но случилась удивительная вещь: фанаты стали платить даже больше.

Пессимизм руководителей оказался необоснованным

"Мы рассматривали множество вариантов решения финансовых проблем, в том числе — налоговые льготы. Каждый клуб искал, как бы привлечь и удержать фанатов. Но наш пессимизм оказался необоснованным. Мы удивлены той лояльности, которую наши спонсоры и фанаты практически единодушно проявили.

Только 1% спонсоров запросили возмещение, а все остальные пообещали остаться для поддержки минимум до 2021 года. В некоторых клубах целевые взносы выросли — раньше платили от 65 до 80% людей, теперь — 90%. Если кому-то нужно похлопать по спине и поблагодарить, так это фанатов", — пишут представители различных клубов лиги.

Так, коллектив "Carlton's Cain Liddle" может похвастаться настоящей "армией": у него 67 000 активных спонсоров, и эта цифра вывела его в топ-5 по их числу.

Клуб высшего уровня собрал 5 млн. долларов

Система спонсорской поддержки от фанатов в AFL называется "клубное членство". По последним подсчетам, такое членство оформили уже более 960 000 фанатов, при этом с конца марта (когда игр уже не было) на клубы подписались еще примерно 30 000 человек. У 15 из 18 клубов, которые выступают в лиге, стало больше спонсоров, чем было.

При этом успехи на игровом поле никак не влияют на количество фанатов: коллектив North Melbourne занимает 15 место из 18, но его поддерживают 38 485 человек. При этом до карантина клуб победил всего 3 раза, что не помешало присоединиться к его поддержке еще 1400 фанатам. Глава клуба Бен Амарфио сказал, что он планировал дефицит бюджета примерно в 40%, но благодаря фанатам он не возник.

Для топ-клубов ситуация еще приятнее: коллектив Brisbane Lions, например, побил рекорд по сбору средств от фанатов и заработал около 5 млн. долларов.

"Это лучшее доказательство того, что все наши фанаты чувствуют себя вовлеченными. Это потрясающе", — прокомментировал тренер коллектива Грег Суонн.

И в благодарность многие коллективы делают ответные жесты: например, руководство Carlton's Cain Liddle заказало специальную гравировку на камне — будут указаны все спонсоры вне зависимости от вклада.

"Если бы игроки этого не сделали, клубам жилось бы куда трудней", — резюмируют журналисты. Так что представителям AFL стоит порадовать своих фанатов яркими играми в следующем году.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы футбол коронавирус
Новости Все >
Врач объяснил, как снизить риск заражения COVID-19 в кафе
Япония возобновит перевозку грузов в Европу по Транссибу
Власти Польши могут ввести общенациональный карантин
В Бурятии пенсионерка убила сына, который надругался над ней
Из Военно-исторического архива пропал ценный документ
Доктор Мясников рассказал, как не стать лёгкой добычей COVID-19
Специалист назвал масштаб потерь экономики от кибератак
В Иркутске подростки с игрушечным пистолетом пытались ограбить магазин
Решение Украины выйти из антимонопольного договора оценили в Совфеде
Медики перечислили продукты, полезные для здоровья сосудов
Последние материалы
Доктор Мясников рассказал, как не стать лёгкой добычей COVID-19
Специалист назвал масштаб потерь экономики от кибератак
В Иркутске подростки с игрушечным пистолетом пытались ограбить магазин
Руководители AFL: игрокам стоит поблагодарить фанатов за финансовую помощь
Решение Украины выйти из антимонопольного договора оценили в Совфеде
Медики перечислили продукты, полезные для здоровья сосудов
Во Владивостоке проверяют информацию о поедании белок рабочими
Депутат Локтев: проект бюджета Москвы не отвечает требованиям москвичей
Шунин может пропустить матчи сборной России из-за коронавируса
Учитель года оценил идею о выборности директоров школ
Популярное
США и Канада. Новости и аналитика
Трамп против Байдена: кто побеждает на выборах президента США

Результат выборов — неокончательная победа Трампа и полный, очевидный, эпический провал демократов с их марионеточной социологией. США готовятся к "Майдану"...

Трамп против Байдена: кто побеждает на выборах президента США
В России впервые признали банкротом регион страны
Экономика и бизнес
В России впервые признали банкротом регион страны
Мир. Новости мира
Миронов оценил победу Байдена на выборах президента США
США и Канада. Новости и аналитика
Американист рассказал, удастся ли Трампу оспорить результаты выборов
Василий Амирджанов Талгат Таджуддин ответил хулителям Эммануэля Макрона Василий Амирджанов Усам Оздемиров Окно в Европу через водородную энергетику Усам Оздемиров Игорь Буккер Призрак убитой кинозвезды не дает покоя Игорь Буккер
Комментарии
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Эксперт: Путин покупает лояльность Лукашенко в обмен на месторождение нефти
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россияне не готовы заменить трудовых мигрантов
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Украина проводит учения по штурму и захвату Крыма
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Трамп против Байдена: кто побеждает на выборах президента США
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Премьер Словении поздравил Трампа с победой на выборах
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Что из себя представляют кредитные каникулы
Надо думать не о выборах в США, а развивать Россию
На танкер с россиянами напали в Гвинейском заливе
Польша закрывается на карантин
Степаненко не верит, что Брухунова родила Петросяну ребёнка
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников