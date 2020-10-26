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Автор Евгений Стриж

Лондонский марафон отложен до 2021 года

Лондонский марафон, ранее перенесенный с 26 апреля на более поздний срок, пришлось отменить совсем и перенести на 2021 год. Об этом сообщают организаторы забега.

Лондонский марафон отложен до 2021 года

Однако, по их словам, специально для всех любителей бега они попробуют устроить "элитную гонку", пригласив Кенекиса Бекеле и Элиуда Кипчоге, знаменитых марафонцев. Забег планируется провести в одном из городских парков в условиях строжайшего соблюдения протоколов безопасности.

Вместо марафона — забег лучших из лучших?

Отмена Лондонского марафона станет ударом примерно для 40 000 человек, которые уже зарегистрировались на мероприятие. Однако организаторы решили, что безопасность важнее — и в качестве своеобразного "извинения" решили провести забег "Бекеле — Кипчоге".

35-летний кениец Элиуд Кипчоге является обладателем мирового рекорда в забеге на 26,2 мили (41,84 км) — 2:01:39. Рекорд был установлен на Берлинском марафоне 2018 года. Также спортсмен известен как один из немногих "выбежавших" из 2 часов на подобных дистанциях: в Вене он пробежал за 1:59:40. Однако рекорд признан не был, поскольку соревнования проводились в "закрытом" режиме.

Эфиопский спортсмен Кенекиса Бекеле (38 лет) всего на две секунды отстал от конкурента на Берлинском марафоне, а также держит мировой рекорд: 2:01:39. Он трехкратный Олимпийский чемпион и шестикратный мировой чемпион. По словам спортсмена, бегать его буквально вынудили обстоятельства: школа, в которой он учился, находилась примерно в 10 км от дома. Начав с часа, Бекеле вскоре пробегал это расстояние за полчаса.

Лондонский марафон: цифры и факты

Журналисты The Times сообщают, что правительство рассмотрит вопрос проведения "элитного" марафона при условии строжайшего соблюдения мер безопасности. К счастью для организаторов, у обоих атлетов один и тот же агент, что упрощает работу.

Как и в случае с другими отмененными марафонами, зарегистрировавшимся участникам предложат либо возврат взноса (примерно 93 евро), либо место на следующий год. При этом желающих участвовать настолько много, что уже в прошлом году было подано более 457 000 заявок.

Организаторам пришлось разыгрывать часть мест в лотерею — преимущественное право на "место без очереди" получили лишь элитные бегуны, которые еще и должны были являться резидентами Соединенного Королевства. Также были разыграны и несколько мест для самых упорных: если человек подавал заявку 5 и более раз, то получал шанс на персональный "билет" от организаторов.

Из года в год участники из Соединённого Королевства "наращивают отрыв": около 370 000 заявок подали именно они. С учетом общей численности населения СК по праву может считаться одной из самых "бегающих" в мире стран.

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Темы марафон легкая атлетика
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