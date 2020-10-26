Лондонский марафон отложен до 2021 года

Лондонский марафон, ранее перенесенный с 26 апреля на более поздний срок, пришлось отменить совсем и перенести на 2021 год. Об этом сообщают организаторы забега.

Однако, по их словам, специально для всех любителей бега они попробуют устроить "элитную гонку", пригласив Кенекиса Бекеле и Элиуда Кипчоге, знаменитых марафонцев. Забег планируется провести в одном из городских парков в условиях строжайшего соблюдения протоколов безопасности.

Вместо марафона — забег лучших из лучших?

Отмена Лондонского марафона станет ударом примерно для 40 000 человек, которые уже зарегистрировались на мероприятие. Однако организаторы решили, что безопасность важнее — и в качестве своеобразного "извинения" решили провести забег "Бекеле — Кипчоге".

35-летний кениец Элиуд Кипчоге является обладателем мирового рекорда в забеге на 26,2 мили (41,84 км) — 2:01:39. Рекорд был установлен на Берлинском марафоне 2018 года. Также спортсмен известен как один из немногих "выбежавших" из 2 часов на подобных дистанциях: в Вене он пробежал за 1:59:40. Однако рекорд признан не был, поскольку соревнования проводились в "закрытом" режиме.

Эфиопский спортсмен Кенекиса Бекеле (38 лет) всего на две секунды отстал от конкурента на Берлинском марафоне, а также держит мировой рекорд: 2:01:39. Он трехкратный Олимпийский чемпион и шестикратный мировой чемпион. По словам спортсмена, бегать его буквально вынудили обстоятельства: школа, в которой он учился, находилась примерно в 10 км от дома. Начав с часа, Бекеле вскоре пробегал это расстояние за полчаса.

Лондонский марафон: цифры и факты

Журналисты The Times сообщают, что правительство рассмотрит вопрос проведения "элитного" марафона при условии строжайшего соблюдения мер безопасности. К счастью для организаторов, у обоих атлетов один и тот же агент, что упрощает работу.

Как и в случае с другими отмененными марафонами, зарегистрировавшимся участникам предложат либо возврат взноса (примерно 93 евро), либо место на следующий год. При этом желающих участвовать настолько много, что уже в прошлом году было подано более 457 000 заявок.

Организаторам пришлось разыгрывать часть мест в лотерею — преимущественное право на "место без очереди" получили лишь элитные бегуны, которые еще и должны были являться резидентами Соединенного Королевства. Также были разыграны и несколько мест для самых упорных: если человек подавал заявку 5 и более раз, то получал шанс на персональный "билет" от организаторов.

Из года в год участники из Соединённого Королевства "наращивают отрыв": около 370 000 заявок подали именно они. С учетом общей численности населения СК по праву может считаться одной из самых "бегающих" в мире стран.