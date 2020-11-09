Токио-1964: по страницам истории

10 октября 1964 года японский бегун Ёсинори Сакаи зажег олимпийский факел во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.

Сакаи родился в Хиросиме 6 августа 1945 года, в день, когда Соединенные Штаты сбросили на город атомную бомбу. Чуть более 19 лет спустя, в белой майке с восходящим солнцем на груди, он подал не просто сигнал к началу игр — он подал сигнал о том, что Япония восстала из пепла Второй мировой.

Сакаи умер в 2014 году, и, хотя был бегуном мирового класса, в Олимпийских играх никогда участвовал. Но знают его лучше многих спортсменов: Сакаи увековечен на тысячах фотографий, а также на знаменитой цветной обложке Sports Illustrated.

Теперь, спустя много лет, Токио снова готовится принимать игры. Давайте вспомним, чем запомнились игры 1964 года — и попробуем понять, способны ли японцы удивить нас еще раз.

Вокруг Олимпиады: чем запомнился Токио

Наряду с Римом в 1960 году Токио, вероятно, был первой "современной" Олимпиадой: игры транслировались на весь мир через спутниковые системы. Также на токийской олимпиаде состоялось уникальное событие: первая в истории "олимпийская свадьба" (представители сборной Болгарии Николай Проданов и Диана Йоргова).

Спортивные достижения: удивительные рекорды

Спортивных сюрпризов тоже было немало: женская волейбольная команда Японии, известная как "Ведьмы Востока", сенсационно выиграла золото в борьбе с СССР.

Американский пловец Дон Шолландер завоевал четыре золотые медали, чехословацкая гимнастка Вера Чаславска выиграла три, а Боб Хейс установил мировой рекорд на 100 метров — 10,0 секунды. Удивила мир и советская гимнастка Лариса Латынина, которая довела количество медалей за карьеру до 18.

Архитектура: современность и традиции

Национальный стадион Йойоги стал жемчужиной Игр 64 года. Построенный архитектором Кензо Танге, шедевр до сих пор функционален: на играх 2021 года там будут проводить матчи по гандболу.

Высокая и широкая крыша стадиона прикреплена к земле стальными тросами, как подвесной мост, и сочетает в себе современные и традиционные формы, характерные для японских храмов и святынь. Она стала доминантой на много километров вокруг.

При этом у Танге не было компьютера или его аналогов: он использовал только логарифмическую линейку и свое воображение. Поэтому многие архитекторы называют Йойоги одним из самых важных зданий XX века и вершиной современной архитектуры.

Транспорт: рождение синкансэнов

Ничто не показывало рост японской экономики лучше, чем знаменитые сверхскоростные поезда — синкансэны. Первые линии были открыты всего за несколько дней до открытия Олимпиады и связывали Токио с Осакой.

Интересно, что проект, созданный для того, чтобы произвести впечатление на мир японскими технологиями, также продемонстрировал изнанку Олимпийских игр: чрезмерные траты. По итоговым подсчетам реализация обошлась вдвое дороже изначальной суммы, а надземные пути уничтожили многие виды на город.

Затраты: "серебро" по дороговизне

"Фактически, Токио 1964 года оставался самой дорогой Олимпиадой в истории с поправкой на инфляцию и в расчете на одного спортсмена до Пекина 2008 года", — рассказывает олимпийский историк доктор Билл Мэллон.

"Многие из тех, кто приехал на игры, уже были в Японии в 50-х. Думаю, что все были удивлены и шокированы, когда приехали в Японию 1964 года с мыслями о том, что их встретит страна с отсталой экономикой. Также гости были поражены характером японцев. Например, для канадцев, австралийцев, американцев, британцев это был жестокий враг — но японцы сумели оказать им теплый прием, помощь и поддержку. Это было сюрпризом для всех", — отмечает он.