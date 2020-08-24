2 августа на официальном сайте "Спартака" появилась информация о переходе нападающего Александра Кокорина в команду.
Главное о переходе Кокорина в "Спартак":
Игроки Российской Премьер-лиги (РПЛ) с похожей зарплатой:
Зарплата Кокорина в "Зените" составляла 3,3 миллиона евро в год.
Кокорин осуществил переход в "Спартак" в качестве свободного агента.
Результаты Кокорина за "Зенит":
|
Сезон
|
Всего сыграно матчей
|
Голы
|
Голевые передачи
|
2016/17
|
38
|
10
|
4
|
2017/18
|
35
|
19
|
4
|
2018/19
|
5
|
0
|
0
В сезоне 2018/19 Кокорин провел мало матчей из-за разрыва крестообразной связки.
Результаты Александра Кокорина во время выступлений за "Сочи":
Напомним, что в середине февраля Кокорин перешел из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды.
Другие клубы из РПЛ, которые были заинтересованы 29-летним нападающим:
По информации "Чемпионата", владелец "Сочи" Борис Ротенберг хотел сохранить Кокорина в команде и предложил ему зарплату 1,5 миллиона евро в год, плюс бонусы. Однако нападающего не устроило предложение.
Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщил, что "Рубин" интересовался Кокориным и предложил ему зарплату около 3 миллионов евро в год.
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал, что общался с Кокориным несколько раз, и они обсуждали переход нападающего в "Локо".
"Повторюсь, мне он очень нравится как игрок, но мы не смогли его подписать", — приводит слова Николича "Чемпионат".
Главная причина перехода Кокорина в "Спартак" — пополнение атакующей линии.
В "Спартаке" действительно мало качественных нападающих.
Линия атаки сейчас выглядит так:
Сильные стороны Кокорина:
Плюсы перехода для Кокорина: возможность сыграть в более мощной команде по сравнению с "Сочи" и высокая зарплата.
Главный минус перехода для Кокорина — вероятность получать меньше игровой практики.
Преимущества перехода для "Спартака":
Недостатки перехода для "Спартака":
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев пожелал Кокорину реализовать мечту по "возвращению Спартака", сообщает Р-Спорт.
Экс-футболист красно-белых Роман Павлюченко считает, что Кокорин усилит "Спартак", сообщает "Чемпионат".
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой рассказал "Спорт-Экспрессу", что зарплата Кокорина завышена и не подходит под такой уровень игры.
По словам Мостового, завышенные зарплаты — это одна из проблем российского футбола.
Экс-футболист и эксперт "Матч ТВ" Роман Широков заявил, что Кокорин сможет хорошо себя показать в связке с Александром Соболевым.
Вратарь "Сочи" Сослан Джанаев считает, что Кокорин позворслел и стал мудрее, сообщает Sport24.
Мосгорсуд оставил приговор Кокорина без изменений — 1,5 года лишения свободы. Однако из-за отбытия футболист будет продолжать спортивную карьеру.
Защита Александра Кокорина намерена обжаловать приговор повторно.
Суд изменил приговор Мамаева — 1 год исправительных работ.
Адвокат футболиста также намерен обжаловать изменения до штрафа, сообщает ТАСС.
Напомним, что в 2018 году Александр Кокорин и Павел Мамаев были привлечены к ответственности за драку в Москве. Футболисты провели почти один год в тюрьме.
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