Кокорин: главное о переходе в "Спартак" и приговоре

2 августа на официальном сайте "Спартака" появилась информация о переходе нападающего Александра Кокорина в команду.

Детали контракта

Главное о переходе Кокорина в "Спартак":

контракт по схеме "3+1";

зарплата — от 3 до 3,6 миллиона евро в год (по данным СМИ);

трансферная стоимость Кокорина оценивается в 6 миллионов евро (по данным портала Transfermarkt).

Игроки Российской Премьер-лиги (РПЛ) с похожей зарплатой:

нападающий и лучший игрок РПЛ сезона 2019/20, по мнению игроков, Артемом Дзюбой (около 3,7 миллиона евро);

опорный полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк (3 миллиона евро в год).

Зарплата Кокорина в "Зените" составляла 3,3 миллиона евро в год.

Кокорин осуществил переход в "Спартак" в качестве свободного агента.

Статистика выступлений за "Зенит" и "Сочи"

Результаты Кокорина за "Зенит":

Сезон Всего сыграно матчей Голы Голевые передачи 2016/17 38 10 4 2017/18 35 19 4 2018/19 5 0 0

В сезоне 2018/19 Кокорин провел мало матчей из-за разрыва крестообразной связки.

Результаты Александра Кокорина во время выступлений за "Сочи":

10 сыгранных матчей;

7 голов;

3 голевые передачи.

Напомним, что в середине февраля Кокорин перешел из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды.

Предложения от других клубов и причины отказа

Другие клубы из РПЛ, которые были заинтересованы 29-летним нападающим:

"Рубин";

"Сочи";

"Локомотив".

По информации "Чемпионата", владелец "Сочи" Борис Ротенберг хотел сохранить Кокорина в команде и предложил ему зарплату 1,5 миллиона евро в год, плюс бонусы. Однако нападающего не устроило предложение.

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщил, что "Рубин" интересовался Кокориным и предложил ему зарплату около 3 миллионов евро в год.

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал, что общался с Кокориным несколько раз, и они обсуждали переход нападающего в "Локо".

"Повторюсь, мне он очень нравится как игрок, но мы не смогли его подписать", — приводит слова Николича "Чемпионат".

Причины перехода

Главная причина перехода Кокорина в "Спартак" — пополнение атакующей линии.

В "Спартаке" действительно мало качественных нападающих.

Линия атаки сейчас выглядит так:

аргентинец Эсекель Понсе - очень слабая концентрация на поле и плохое удерживание мяча;

- очень слабая концентрация на поле и плохое удерживание мяча; швед Джордан Ларссон - некачественный отбор и плохая игра в воздухе;

- некачественный отбор и плохая игра в воздухе; россиянин Александр Соболев - плохая игра в пас, удержание мяча, но хорошая реализация на поле.

Сильные стороны Кокорина:

умение удерживать мяч;

качественное исполнение штрафных;

хорошая реализация атаки.

Плюсы перехода для Кокорина: возможность сыграть в более мощной команде по сравнению с "Сочи" и высокая зарплата.

Главный минус перехода для Кокорина — вероятность получать меньше игровой практики.

Преимущества перехода для "Спартака":

качественное усиление атаки;

мультифункциональность Кокорина в атакующей зоне (может играть в центре и стороне);

опыт игры в атаке.

Недостатки перехода для "Спартака":

возраст игрока;

сложный характер (футболка с изображением наркоборона Пабло Эскобаро, драки в центре Москвы);

вероятность оказаться на скамье запасных (в команде уже три молодых и перспективных нападающих: Эсекель Понсе, Джордан Ларссон и Александр Соболев).

Реакция на переход Кокорина в "Спартак"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев пожелал Кокорину реализовать мечту по "возвращению Спартака", сообщает Р-Спорт.

Экс-футболист красно-белых Роман Павлюченко считает, что Кокорин усилит "Спартак", сообщает "Чемпионат".

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой рассказал "Спорт-Экспрессу", что зарплата Кокорина завышена и не подходит под такой уровень игры.

По словам Мостового, завышенные зарплаты — это одна из проблем российского футбола.

Экс-футболист и эксперт "Матч ТВ" Роман Широков заявил, что Кокорин сможет хорошо себя показать в связке с Александром Соболевым.

Вратарь "Сочи" Сослан Джанаев считает, что Кокорин позворслел и стал мудрее, сообщает Sport24.

Главное о приговоре в деле Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд оставил приговор Кокорина без изменений — 1,5 года лишения свободы. Однако из-за отбытия футболист будет продолжать спортивную карьеру.

Защита Александра Кокорина намерена обжаловать приговор повторно.

Суд изменил приговор Мамаева — 1 год исправительных работ.

Адвокат футболиста также намерен обжаловать изменения до штрафа, сообщает ТАСС.

Напомним, что в 2018 году Александр Кокорин и Павел Мамаев были привлечены к ответственности за драку в Москве. Футболисты провели почти один год в тюрьме.