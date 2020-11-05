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Автор Евгений Стриж

Полиция Антверпена: приятно было видеть ответственных фанатов

В первых числах августа 2020 на улице фанатов бельгийского куба "Антверпен" (из одноименного города) состоялся большой праздник: их любимцы выиграли Кубок Бельгии.

Полиция Антверпена: приятно было видеть ответственных фанатов

Этот трофей стал для клуба первым более-менее крупным за последние 28 лет, так что полиция города готовилась если и не разнимать драки, то уж точно выписывать штрафы за нарушение карантинных мер. Однако (к удивлению и властей, и полицейских) празднование прошло максимально мирно.

Полиция: задержан всего один человек

Полиция Антверпена сообщает, что и во время, и после игры обстановка в городе (вмещающем, к слову, примерно 498 000 жителей) была спокойной, поскольку болельщики клуба в частности и жители города в целом дисциплинированно следовали мерам, принятым для сдерживания распространения COVID-19.

"Только один фанат был задержан — он устраивал фейерверки. Но в целом все меры карантина в городе соблюдались. Это было приятно видеть — хоть кое-где мы и находили бары, владельцы которых ставили телевизоры на террасы или веранды (что запрещено), их владельцы тут же все убирали при виде нас", — отметил Воутер Бринс, представитель местной полиции.

Один задержанный за фейерверк и примерно 15 человек, которые отделались предупреждениями за прыжки в местные водоемы в честь победы — вот и весь "улов", рапортуют полицейские. В чем же секрет такой дисциплинированности футбольных фанатов страны?

Власти: штрафовать будем всех

В Бельгии, которая к августу 2020 зафиксировала 9 845 смертей от коронавируса при примерно 69 402 зараженных, власти ввели один из самых жестких "пакетов" карантинных мер среди стран Европы. От штрафов оказался не застрахован никто: даже принц Бельгии, пойманный на посещении нескольких вечеринок, обязан был заплатить штраф в 10 400 евро.

Минимальный штраф для жителей, которые не будут соблюдать меры карантина после прибытия из других стран, составляет около 4000 евро, а в случае особо тяжких нарушений — полгода тюрьмы.

При этом, по словам премьер-министра страны Софи Вильмес, уже к середине лета все чаще болели не пожилые, а молодежь в возрасте от 20 до 30 лет. Именно из-за такой статистики страна не решилась ослаблять карантин (это планировалось сделать ближе к августу).

Так что среднестатистический болельщик может сейчас "набрать" штрафов как минимум по следующим статьям:

  • сбор в группы более 15 человек;
  • необеспечение социального дистанцирования;
  • запрет на посещение мест вне "контрольного списка" (работа, магазины, врачи, почтовые и банковские отделения).

Логично, что футбольные фанаты, посчитав свои сбережения, игры предпочли смотреть по большей части дома. А самые упорные фанаты, все-таки собравшиеся на площадях в честь победы любимой команды, вели себя мирно: "…все предупреждения и профилактические беседы были приняты с пониманием", рапортует полиция.

Ибо праздник праздником — но уж больно дорого выходит.

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Темы футбол
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