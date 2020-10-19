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Автор Евгений Стриж

"Ключ Зидана": как тренер "Реала" собирает трофей за трофеем

Зинедин Зидан выиграл в качестве тренера "Реала" 11 различных трофеев. Команда играет настолько эффективно, что даже ее вратарь, Тибо Куртуа, награжден в 2020 году "Трофеем Саморы" — престижной испанской наградой голкиперу, пропустившему минимум мячей в среднем за игру.

"Ключ Зидана": как тренер "Реала" собирает трофей за трофеем

В чем же секрет Зидана — и какой именно "ключ" он подобрал как к соперникам по испанскому чемпионату, так и к оппонентам Лиги Чемпионов?

"Линия защиты": вратарь + быстрые смещения игроков

Одна из лучших черт команды "Реал Мадрид" — невероятная защита. Забив 70 и пропустив 25 мячей, коллектив оставил позади даже своего основного конкурента по "Ла Лиге" — "Барселону" (86 забитых, 38 пропущенных).

Во многом столь уверенная игра в обороне "завязана" на вратаре: у Зидана Куртуа стал не просто игроком, о котором вспоминают лишь в "острые" моменты. Вратарь "Реала" контролирует ход игры и не стесняется выходить в поле, что особенно важно для привычных "Реалу" активных концовок встреч.

В среднем команда пропускала 0,66 голов за матч — отличный показатель для коллектива, который обычно играет в активный, "атакующий" футбол. Вкупе с блестящей игрой Карвахаля и Менди в защитной линии оборона "Реала" всегда готова к усилению игроками центральной линии: защитникам достаточно лишь замедлить продвижение оппонентов вперед.

"Линия атаки": чутье Зидана и опытные игроки

После "комплектации" команды Эденом Азаром у многих были сомнения: а не слишком ли сильно Зидан упирает на линию атаки? Как Карим Бензема, так и Гаррет Бейл (вкупе с Виниусом Жуниором и Марко Асенсио) сделали то, о чем беспокоились все фанаты команды с момента ухода Роналду: усилии атаку.

Тот же Бензема в играх Лиги Чемпионов забил 4 года за 7 матчей и отдал 2 голевых паса. При этом за 5 туров до конца чемпионата он обошел Роналду на 2 мяча в чемпионате и еще на 2 — в Лиге Чемпионов.

Умение "строить" команды: тренер как источник вдохновения

Зидан как тренер обладает не только блестящим пониманием "рисунка" игры: он умеет "максимизировать" талант каждого, кто попадает в коллектив. Вне зависимости от успехов тренер подчеркивает: он не чувствует себя "звездным" или особенным, а просто выполняет свою работу.

И, вспоминая Азара, делает это великолепно: дело в том, что еще в 2010 году Зидан отмечал в интервью для издания "Marca" (Испания), что "…Азар настолько хорош, что в "Реал" я бы взял его даже с завязанным глазами. Он уже отлично играет — а потом станет еще сильнее".

Игрок "Реала" Рафаэль Варан в своих интервью отмечал, что "…Зидан — это класс и элегантность. Для всей команды Зинедин — источник вдохновения, благодаря которому мы делаем невозможное возможным". И такое мнение — лучший показатель того, что в ближайшее время "Реал" доставит немало проблем всем своим оппонентам.

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Темы футбол фк реал зинедин зидан
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