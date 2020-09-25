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Автор Евгений Стриж

Боксер-обманщик из США утверждал, что является чемпионом мира

Боксер из Миссисипи (США) по имени Чарльз Харрис решил построить свою карьеру на обмане: он давал интервью и выступал на радио как чемпион в полутяжелом весе.

Боксер-обманщик из США утверждал, что является чемпионом мира

Начало истории: интервью на радио и "слава"

Согласно данным СМИ, обнародованным в том числе через сеть The Ring, Харрис обманул минимум две радиосети, придя к ведущим на интервью как "звезда бокса и чемпион". Спортсмен утверждал, что выиграл 7 боев и не проиграл ни одного, и запись его выступления вскоре стала популярна в социальных сетях.

Представители СМИ, заинтересовавшиеся столь результативным бойцом, проверили данные и выяснили, что Харрис на самом деле не участвовал в поединках с июня 2018 года, причем как профи провел всего 2 мачта, один из которых проиграл.

Однако 26-летний Харрис не расстроился и пришел в прямой эфир одной из местных станций, в котором поделился "откровениями" о своей жизни. "Я еще ни разу не проигрывал. Я чемпион IBF, IBO и WBC. Благодарю всех своих фанатов, поклонников, семью: я тот, кто я есть, именно благодаря им и всем, кто любит Чарльза Харриса".

Интервью с "чемпионом": жизнь, карьера и успехи

Представители портала о боксе ringtv. com решили проверить Харриса. Благодаря своим источникам они нашли номер спортсмена, а затем ему было послано смс-сообщение с просьбой об интервью по телефону. Боксер ответил практически мгновенно и сказал, что будет очень рад пообщаться.

В ходе телефонной беседы Харрис скромничать не стал и сообщил, что выиграл свой титул нокаутом в первом же раунде против боксера Томаса Андерсона (вымышленный персонаж). Однако во время радиоэфира Харрис говорил победе по решению судей, что сразу же вывело его на чистую воду.

Далее боксер решил рассказать о своем детстве. "У меня оно было тяжелым, сложным. Меня дразнили, шутили надо мной. Также в меня несколько раз стреляли, нападали с холодным оружием. В общем, я видел все", — эмоционально рассказывал Харрис.

Представители ringtv. com решили подыграть самозванцу и спросили его, заинтересован ли он в бое с Артуром Бетербиевым (реальный чемпион мира в полутяжелом весе). Харрис согласился, сказав, что для него это был бы прекрасный вызов. Для надежности он сослался на работу с Оливером Миллером (на удивление — реальным тренером и бывшим боксером), который руководит клубом борьбы в родном городе Харриса.

"Есть только одна проблема. Вы на самом деле провели 2 боя, из которых один проиграли. ВЫ не чемпион мира, зачем вы обманываете людей?", — задали, наконец, главный вопрос журналисты. После продолжительной паузы Харрис повесил трубку.

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