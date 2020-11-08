Руководство Олимпиады-2021: зрителей будет мало

Генеральный директор Токио-2020 Тосиро Муто заявил, что в 2021 году Олимпийские игры могут пройти перед "ограниченным числом зрителей", чтобы предотвратить распространение инфекции. Игры Токио-2020, по задумке МОК, должны открыться 23 июля 2021 года, после исторической отсрочки, вызванной глобальным маршем пандемии.

"Вопрос о переносе пока не обсуждается"

Муто рассказал изданию BBC Sports, что организаторы взяли на себя обязательство провести мероприятие в 2021 году, и вопрос об отмене или еще одном переносе пока не обсуждается. По его словам, сейчас все специалисты как японской, так и европейской команд подготовки активно заняты разработкой мер безопасности, которые позволят провести игры с минимальным риском как для спортсменов, так и для зрителей.

"Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах не стремится к играм, проводимым вовсе без болельщиков, но признает, что существенное сокращение их числа — допустимая мера. Важно просчитать, какое количество зрителей обеспечит полное соблюдение условий социального дистанцирования", — отметит Муто.

Для участников игр и их команд также разрабатываются "пакеты" мер безопасности.

"Мы должны создать обстановку, в которой люди почувствуют себя в безопасности. Спортсменам и членам их команд может потребоваться тестирование до/после въезда в Японию, поэтому нам понадобятся передовые медицинские системы, от которых во многом будет зависеть планирование схем проживания и транспортировки", — рассказал Муто.

Чиновники — "за". А население?

Отметим: несмотря на активную поддержку как в правительстве страны, так и в Токио (токийский мэр Юрико Коикэ предложила провести игры как "символ победы на коронавирусом"), население Японии к идее пока относится не очень оптимистично. Согласно объединенным данным нескольких опросов, более 50% жителей страны либо против игр, либо считают, что их нужно перенести на более поздний срок.

С жителями солидарны некоторые медики: по их словам, если к Олимпиаде не изобретут вакцину, "…игры будут нежизнеспособны". В ответ на такие заявления Муто отметил, что "вакцина будет дополнительным фактором, а не решающим условием". Председатель Координационного комитета Токио Джон Коутс поддержал своего японского коллегу, отметив, что "…пока организаторы работают исходя из того, что вакцина к играм разработана не будет". По словам чиновника, "…подготовка к играм учитывает несколько сценариев, и в конце года ситуация станет более ясной".

До настоящего времени в Японии наблюдалась сравнительно спокойная обстановка по коронавирусу: на момент написания материала подтверждено 33 362 случая и 1001 летальный исход. Интересно, что даже с учетом коронавируса в первой половине 2020 года в стране в целом умерло меньше человек, чем обычно.