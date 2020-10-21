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Автор Евгений Стриж

Путин поддержал заявку России на проведение Кубка мира по регби 2027 года

Федерация регби России получила серьезную поддержку в своей заявке на проведение Кубка мира по регби 2027 года: по сообщению ТАСС, начинание поддержал Владимир Путин.

Путин поддержал заявку России на проведение Кубка мира по регби 2027 года

Президент неоднократно выступал за проведение мероприятия еще в 2019 году: на одном из заседаний Совета по развитию физической культуры и спорта ему сообщили, что у России есть хорошие шансы выиграть заявку и провести чемпионат. "Ничего не имею против. Нужно этот вопрос обдумать с Министерством спорта", — отметил Путин.

Когда будут известны результаты

Хотя официальная кампания и принятие заявок начнутся не раньше февраля 2021 года, уже в июле 2020 Федерация регби России отметила, что создала рабочую группу и заручилась поддержкой "на самых высоких уровнях правительства".

Ожидается, что решение специалистов, выбирающих страну проведения, будет оглашено не позднее мая 2022 года.

Зачем России Кубка мира по регби

По словам спортивных экспертов, регби очень популярен за рубежом и стабильно занимает топ-10 мировых спортивных мероприятий по числу зрителей.

"По статистике трансляций Кубок идет вровень с Олимпиадой и Чемпионатом мира по футболу, то есть входит в топ-3. И мы постараемся сделать все, чтобы вместе с Минспорта выиграть почетное право принять такой турнир. Правительство одобрило, поручение дало. Будем работать", — отметили представители Федерации регби России (ФРР).

Какая нужна инфраструктура

По словам гендиректора ФРР Станислава Дружинина, работа началась еще до пандемии, так что сейчас приостановлена. Однако сроки позволяют организовать все вовремя.

Для проведения Кубка нужно минимум 10 стадионов, "соединенных" со всей нужной инфраструктурой: каждые 4 года на Кубок приезжают миллионы болельщиков. Проходит турнир полтора месяца, так что все это время гостиницам, заведениям общественного питания и досуговым центрам придется работать в условиях большого "трафика".

По словам спортивных чиновников, частично будут использованы стадионы, построенные и реконструированные под Чемпионат мира по футболу — регламент это позволяет. Также, по их данным, в Краснодаре и Красноярске есть и специализированные арены под регби вместимостью в 35 и 15 тысяч зрителей.

Какие у России шансы

Ключевой компонент нашего возможного успеха — желание продвинуть регби и сделать его популярнее. Исторически в России у регби мало фанатов, а президент World Rugby Билл Бомонт неоднократно заявлял, что после удачи в Японии-2019 (где регби также малоизвестен) руководство намерено и дальше "расширять географию" регби.

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Темы регби владимир путин кубок мира по регби
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