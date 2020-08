Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) вернулась 31 июля по московскому времени. Рестарт была анонсирован на собрании совета директоров НБА 4 июня.

Большинство представителей лиги проголосовали за возобновление в конце июля.

Sources: Portland was the lone team that voted against the 22-team format. https://t.co/WxxADXEkNb