Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) вернулась 31 июля по московскому времени. Рестарт была анонсирован на собрании совета директоров НБА 4 июня.
Большинство представителей лиги проголосовали за возобновление в конце июля.
Sources: Portland was the lone team that voted against the 22-team format. https://t.co/WxxADXEkNb— Shams Charania (@ShamsCharania) June 4, 2020
Напомним, что сезон НБА был приостановлен на 4 месяца.
Главное о возобновлении сезона НБА:
The Athletic опубликовал расписание рестарта НБА.
Коротко о датах возобновления:
Единственный клуб, который возобновил тренировки не в Орладно — "Торонто Рэпторс". Команда проводит тренировки в Неаполе.
29 июля были завершены последние контрольные матчи. Результаты таковы:
Напомним, что каждая команда сыграла по три контрольных матча перед рестартом.
Портал Bleacher Report опубликовал подборку лучших моментов с контрольных игр.
Best plays from the NBA scrimmages 🍿 pic.twitter.com/bcJ2EfvJlD— Bleacher Report (@BleacherReport) July 30, 2020
28 июля тот же портал составил рейтинг лучших игроков НБА до 21 года. В ТОП-3 вошли:
Напомним, что все 22 команды возвращаются в лигу. В восточной конференции участвуют 9 команд, а в западной — 13.
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Выходки баскетболистов перед рестартом
Журналист интернет-издания The Athletic Маркус Томпсон рассказал о том, как спортсмены удовлетворяют свои сексуальные потребности.
Дело в том, что существует ряд запретов, не позволяющих приводить членов семьи или других гостей в кампусе в Орландо. Однако баскетболисты имеют право на личного массажиста или тренера.
По словам Томпсона, к спортсменам приходят привлекательные массажистки. Разыгрывающий "Лос-Анджелес Клипперс" Лу Уильямс покинул кампус в Орландо ради похорон деда.
Позже выяснилось, что 33-летний баскетболист посетил стрип-клуб.
Как сообщает ESPN, было проведено расследование в ходе которого было доказано, что Уильямс действительно был в стрип-клубе. По словам спортсмена, он направился в клуб, чтобы отведать куриных крылышек.
Напомним, что НБА дала возможность игрокам свободно выражать социальную позицию. Легкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс заявил, что не будет наносить антирасистские надписи на своей форме.
"Мне не нужно иметь что-то на спине майки, чтобы люди понимали мою миссию и суть того, что я делаю", — приводит слова Леброна ESPN.
Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, несколько тренеров хотят встать на колено во время исполнения гимна перед первыми матчами рестарта.
Легенды баскетбола Мэджик Джонсон, Скотти Пиппен и Трэйси Макгрэди выбрали двух самых ценных игроков в сезоне.
По мнению звезд, MVP могут стать: Леброн Джеймс из "Лос-Анджелес Лейкерс" и Яннис Адетокунбо из "Милуоки Бакс".
Экс-баскетболист "Майами Хит" Дуэйн Уэйд назвал Леброна лучшим игроком в НБА, но не самым ценным. Об этом он сказал в телешоу "NBA on TNT".
Новый сезон 2020/21 в НБА запланирован на 1 декабря 2020 года.
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