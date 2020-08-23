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Автор Владан Джурич

НБА вернулась: особенности рестарта, выходки баскетболистов и MVP сезона

Спорт

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) вернулась 31 июля по московскому времени. Рестарт была анонсирован на собрании совета директоров НБА 4 июня.

Большинство представителей лиги проголосовали за возобновление в конце июля.

Напомним, что сезон НБА был приостановлен на 4 месяца.

Особенности рестарта

Главное о возобновлении сезона НБА:

  • шесть этапов рестарта (с 12 июня по 13 октября);
  • все матчи пройдут в Орландо;
  • игроки могут приглашать ограниченное количество гостей за свой счет;
  • все приглашенные гости должны пройти 3-дневный карантин;
  • команды сыграют по 8 матчей и определят участников плей-офф;
  • страховые выплаты в случае травмы, повлекшие к завершению карьеры, увеличены до 2,5 миллиона долларов;
  • заработные платы игроков остаются сниженными на 25% и могут дополнительно корректироваться.

The Athletic опубликовал расписание рестарта НБА.

Коротко о датах возобновления:

  • с 12 по 22 июня все команды вернулись на базы и тренировались индивидуально;
  • с 23 по 30 июня клубы проводят масштабное тестирование игроков и специалистов на коронавирус;
  • с 1 по 11 июля команды могут тренироваться в присутствии тренера, но не более 8 игроков могут присутствовать на паркете;
  • с 11 по 21 июля стартуют групповые тренировки;
  • с 22 по 29 июля проводятся контрольные матчи (продолжительность четверти — 10 минут);
  • с 30 июля по 13 октября проводятся матчи НБА.

Единственный клуб, который возобновил тренировки не в Орладно — "Торонто Рэпторс". Команда проводит тренировки в Неаполе.

29 июля были завершены последние контрольные матчи. Результаты таковы:

  • "Оклахома-Сити Тандер" — "Портленд Трэйл Блэйзерс" (131:120);
  • "Хьюстон Рокетс" — "Бостон Селтикс" (137:112);
  • "Филадельфия Севенти Сиксерс" — "Даллас Маверикс" (115:118).

Напомним, что каждая команда сыграла по три контрольных матча перед рестартом.

Портал Bleacher Report опубликовал подборку лучших моментов с контрольных игр.

28 июля тот же портал составил рейтинг лучших игроков НБА до 21 года. В ТОП-3 вошли:

  1. Защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич.
  2. Разыгрывающий "Атланта Хоукс" Трэй Янг.
  3. Тяжелый нападающий "Нью-Орлеан Пеликанс" Зайон Уильямсон.

Напомним, что все 22 команды возвращаются в лигу. В восточной конференции участвуют 9 команд, а в западной — 13.

 
 
 
 
 
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🏀 The NBA is BACK! 🏀 #WholeNewGame

Публикация от • #WholeNewGame • (@nba)

Выходки баскетболистов перед рестартом

Журналист интернет-издания The Athletic Маркус Томпсон рассказал о том, как спортсмены удовлетворяют свои сексуальные потребности.

Дело в том, что существует ряд запретов, не позволяющих приводить членов семьи или других гостей в кампусе в Орландо. Однако баскетболисты имеют право на личного массажиста или тренера.

По словам Томпсона, к спортсменам приходят привлекательные массажистки. Разыгрывающий "Лос-Анджелес Клипперс" Лу Уильямс покинул кампус в Орландо ради похорон деда.

Позже выяснилось, что 33-летний баскетболист посетил стрип-клуб.

Как сообщает ESPN, было проведено расследование в ходе которого было доказано, что Уильямс действительно был в стрип-клубе. По словам спортсмена, он направился в клуб, чтобы отведать куриных крылышек.

Антирасистские надписи

Напомним, что НБА дала возможность игрокам свободно выражать социальную позицию. Легкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс заявил, что не будет наносить антирасистские надписи на своей форме.

"Мне не нужно иметь что-то на спине майки, чтобы люди понимали мою миссию и суть того, что я делаю", — приводит слова Леброна ESPN.

Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, несколько тренеров хотят встать на колено во время исполнения гимна перед первыми матчами рестарта.

MVP сезона 2019/20

Легенды баскетбола Мэджик Джонсон, Скотти Пиппен и Трэйси Макгрэди выбрали двух самых ценных игроков в сезоне.

По мнению звезд, MVP могут стать: Леброн Джеймс из "Лос-Анджелес Лейкерс" и Яннис Адетокунбо из "Милуоки Бакс".

Экс-баскетболист "Майами Хит" Дуэйн Уэйд назвал Леброна лучшим игроком в НБА, но не самым ценным. Об этом он сказал в телешоу "NBA on TNT".

Новый сезон 2020/21 в НБА запланирован на 1 декабря 2020 года.

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