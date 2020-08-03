Кто станет тренером "Барселоны"?

Несколько месяцев болельщики и СМИ обсуждают потенциального кандидата на пост тренера "Барселоны". Согласно слухам СМИ, "Барселону" могут возглавить следующие тренеры:

экс-полузащитник "Барсы" Хави Эрнандес;

главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола.

французский тренер Лоран Блан;

глава академии "Барселоны" Патрик Клюйверт;

главный тренер "Барселоны Б" Хавьер Гарсия Пимьента.

Хави

Журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар сообщил, что Хави должен возглавить "Барсу" в следующем сезоне.

Позже Хави заявил, что не готов стать тренером каталонского клуба.

"Стать наставником родного клуба — моя мечта. Но сейчас я сфокусирован на "Аль-Садде", — цитирует полузащитника Goal со ссылкой на издание Marca.

Хави также призвал уважать работу Сетьена в команде. Он отметил, что "Барселона" хорошо выступает при Сетьене.

Сильные стороны Хави, как тренера:

знание структуры клуба и команды (Хави — воспитанник "Барселоны")

большой опыт в полузащитной линии;

хорошие отношения с президентом "Барселоны" Жозепом Бартомеу.

Слабые стороны: недостаточность тренерского опыта для работы с большими командами. Бартомеу заявил, что поддерживает хорошие отношения с Хави, сообщает Mundo Deportivo,

Президент каталонского клуба отметил, что, когда придет время — Хави возглавит "Барсу", сообщает Goal.

Напомним, что Хави играл в "Барселоне" с 1998 года и ушел из команды в 2015 году. Недавно стало известно, что Хави вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил в Instagram.

Хосеп Гвардиола

Бывший тренер сине-гранатовых Хосеп Гвардиола заявил, что может вернуться в "Барселону", но не в качестве президента клуба, сообщает The Guardian.

Причины, по которым Гвардиола не вернется в "Барселону":

большие планы в "Манчестер Сити" (обновление состава и доигрывание Лиги чемпионов).

испанский специалист никогда не разрывал контракт досрочно (контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до 2021 года).

Таким образом, Гвардиола чувствует себя комфортно в английском клубе и вряд ли вернется обратно в "Барселону".

Лоран Блан

По информации Mundo Deportivo, французский специалист Лоран Блан — еще один кандидат на пост главного тренера "Барсы".

Главное о Блане:

тренировал французский клуб "ПСЖ" (2013-2016);

возглавлял сборную Франции (2010-2012);

имеет огромный игровой опыт во Франции и Италии.

Блан также играл в "Барселоне" с 1996 по 1997 год.

Сильные стороны Блана: неплохой тренерский опыт (9 лет) и умение построения активной игры с интенсивным прессингом. Слабая сторона — большой перерыв в тренерской карьере. Последний клуб Блана в качестве тренера — "ПСЖ".

Позже издание AS сообщило, что руководство сине-гранатовых не рассматривает Блана на пост главного тренера "Барсы".

Патрик Клюйверт

Директор академии "Барсы" и бывший футболист Патрик Клюйверт может стать коучем сине-гранатовых, сообщает Mundo Deportivo. Клюйверт играл за "Барсу" на позиции нападающего с 1998 по 2004 год.

Главное о Клюйверте:

работал ассистентом тренеров в молодежных академиях с 2008 по 2016 год;

был главным тренером сборной Кюрасао;

начал менеджерскую работу в спортивной индустрии с 2016 года.

Назначение Клюйверта на пост главного тренера "Барсы" — наименее вероятный вариант развития событий из-за отсутствия у голландца серьезного тренерского опыта.

Гарсия Пимьента

По информации AS, тренер "Барселоны Б" Гарсия Пимьента может прийти на пост главного тренера сине-гранатовых.

Главное о Пимьенте:

победитель юношеской лиги УЕФА 2017/18;

начал тренировать молодежную "Барселону" с 2001 года;

стал ассистентом тренера "Барселоны Б" в 2015 году.

Пимьента сложно представить на посту главного тренера "Барсы" из-за недостатка опыта работы с серьезными командами.

Что будет с Сетьеном?

Как сообщает Goal, если Сетьен не выиграет Лигу чемпионов, то его точно уволят.

Полузащитник сине-гранатовых Артуро Видаль в интервью Win Sport TV заявил, что команда еще не адаптировалась к работе с Кике Сетьеном из-за нехватки времени.

Напомним, что Сетьен пришел в "Барселону" в январе 2020 года. Бартомеу выразил свою поддержку Сетьену и не намерен увольнять испанского специалиста, сообщает Diario Sport.

Таким образом, Кике Сетьен точно будет руководить командой в Лиге чемпионов.

Напомним, что 8 августа состоится ответный матч 1/8 ЛЧ "Барселона" — "Наполи". По информации RAC1, УЕФА собирается перенести матч на нейтральное поле в Португалии.