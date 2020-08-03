Несколько месяцев болельщики и СМИ обсуждают потенциального кандидата на пост тренера "Барселоны". Согласно слухам СМИ, "Барселону" могут возглавить следующие тренеры:
Журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар сообщил, что Хави должен возглавить "Барсу" в следующем сезоне.
Позже Хави заявил, что не готов стать тренером каталонского клуба.
"Стать наставником родного клуба — моя мечта. Но сейчас я сфокусирован на "Аль-Садде", — цитирует полузащитника Goal со ссылкой на издание Marca.
Хави также призвал уважать работу Сетьена в команде. Он отметил, что "Барселона" хорошо выступает при Сетьене.
Сильные стороны Хави, как тренера:
Слабые стороны: недостаточность тренерского опыта для работы с большими командами. Бартомеу заявил, что поддерживает хорошие отношения с Хави, сообщает Mundo Deportivo,
Президент каталонского клуба отметил, что, когда придет время — Хави возглавит "Барсу", сообщает Goal.
Напомним, что Хави играл в "Барселоне" с 1998 года и ушел из команды в 2015 году. Недавно стало известно, что Хави вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил в Instagram.
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Moltíssimes gràcies per tots els missatges i les mostres d'afecte que he rebut durant aquests dies. Vull compartir amb vosaltres que estic recuperat i de tornada a casa amb la meva família i l'equip @alsaddsc 👨👩👧👦⚽ ____ Muchísimas gracias por todos los mensajes y las muestras de cariño que he recibido durante estos días. Quiero compartir con vosotros que estoy recuperado y de vuelta en casa junto a mi familia y el equipo @alsaddsc 👨👩👧👦⚽ ____ Thank you so much for all the caring messages that I've received during these days. I want to share with you that I'm recovered and back home with my family and the @alsaddsc team 👨👩👧👦⚽
Бывший тренер сине-гранатовых Хосеп Гвардиола заявил, что может вернуться в "Барселону", но не в качестве президента клуба, сообщает The Guardian.
Причины, по которым Гвардиола не вернется в "Барселону":
Таким образом, Гвардиола чувствует себя комфортно в английском клубе и вряд ли вернется обратно в "Барселону".
По информации Mundo Deportivo, французский специалист Лоран Блан — еще один кандидат на пост главного тренера "Барсы".
Главное о Блане:
Блан также играл в "Барселоне" с 1996 по 1997 год.
Сильные стороны Блана: неплохой тренерский опыт (9 лет) и умение построения активной игры с интенсивным прессингом. Слабая сторона — большой перерыв в тренерской карьере. Последний клуб Блана в качестве тренера — "ПСЖ".
Позже издание AS сообщило, что руководство сине-гранатовых не рассматривает Блана на пост главного тренера "Барсы".
Директор академии "Барсы" и бывший футболист Патрик Клюйверт может стать коучем сине-гранатовых, сообщает Mundo Deportivo. Клюйверт играл за "Барсу" на позиции нападающего с 1998 по 2004 год.
Главное о Клюйверте:
Назначение Клюйверта на пост главного тренера "Барсы" — наименее вероятный вариант развития событий из-за отсутствия у голландца серьезного тренерского опыта.
По информации AS, тренер "Барселоны Б" Гарсия Пимьента может прийти на пост главного тренера сине-гранатовых.
Главное о Пимьенте:
Пимьента сложно представить на посту главного тренера "Барсы" из-за недостатка опыта работы с серьезными командами.
Как сообщает Goal, если Сетьен не выиграет Лигу чемпионов, то его точно уволят.
Полузащитник сине-гранатовых Артуро Видаль в интервью Win Sport TV заявил, что команда еще не адаптировалась к работе с Кике Сетьеном из-за нехватки времени.
Напомним, что Сетьен пришел в "Барселону" в январе 2020 года. Бартомеу выразил свою поддержку Сетьену и не намерен увольнять испанского специалиста, сообщает Diario Sport.
Таким образом, Кике Сетьен точно будет руководить командой в Лиге чемпионов.
Напомним, что 8 августа состоится ответный матч 1/8 ЛЧ "Барселона" — "Наполи". По информации RAC1, УЕФА собирается перенести матч на нейтральное поле в Португалии.
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