27 июля защитник Деян Ловрен перешел из английского "Ливерпуля" в петербургский "Зенит". Об этом сообщил клуб в соцсетях.
Главное о трансфере нового игрока "Зенита":
Точная сумма трансфера до сих пор неизвестна. Были озвучены две цифры возможной цены перехода хорватского защитника:
Портал transfermarkt оценивает Ловрена в 17,6 миллиона евро.
Хорватский защитник играл в трех известных клубах до перехода в Ливерпуль:
Большее количество матчей Ловрен провел за "Ливерпуль":
Подробная статистика Ловрена в Англии и Франции:
|
Команда
|
Голы
|
Голевые передачи
|
"Ливерпуль"
|
8
|
5
|
"Саутгемптон"
|
2
|
1
|
"Олимпик Лион"
|
3
|
3
|
"Динамо Загреб"
|
3
|
1
Ловрен начал выступать за основную сборную Хорватии с 2009 года. В составе сборной он провел 57 матчей и забил 3 гола.
Главные достижения хорвата:
В текущем сезоне Ловрен провел всего лишь 15 матчей за "Ливерпуль".
Главные причины покупки Ловрена для "Зенита": замена сербского защитника Бранислава Ивановича (завершение контракта и слухи о переходе в Англию) и большой опыт хорвата в еврокубках и в защитной зоне.
Главная причина продажи хорвата для "Ливерпуля": замена Ловрена защитниками Джо Гомесом и Жоэль Матипом. Также большую конкуренцию составлял защитник Виргил Ван Дейк.
Всем трем защитникам Ловрен уступал в скорости, отборе и концентрации.
Сильные стороны:
Слабые стороны хорвата:
Стиль игры Ловрена прост: он предпочитает играть накоротке и обострять игру через навесы из защитной зоны в атакующую.
Ранее Ловрен рассказывал Sky Sports, что переживает за каждую ошибку. По словам хорвата, после ошибок он может не разговаривать несколько дней.
В 2017 году после неудачного матча Ловрена с "Тоттенхэмом" защитник закрыл свою страницу в Instagram.
Портал Sports. ru провел опрос о переходе Ловрена в "Зенит".
Большинство опрошенных (около 47%) считает, что хорват подходит для Российской Премьер-лиги (РПЛ), но не покажет себя в Лиге чемпионов.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал переход Ловрена.
"Ему будут рады, потому что он действительно славный парень", - цитирует Клоппа пресс-служба клуба.
Клопп назвал Ловрена легендой "Ливерпуля", очень важным членом команды и рассказал о его голе в ворота "Боруссии Дортмунд".
Также Клопп заявил, что будет следить за "Зенитом" после перехода Ловрена в петербургский клуб.
Главный тренер "Ливерпуля" рассказал о дружбе нападающего мерсисайдцев Мохаммеде Салахе с Ловреном.
Салах трогательно попрощался с хорватом, поблагодарил его и пожелал удачи.
🤜🤛 @MoSalah's special farewell message to @Dejan06Lovren… pic.twitter.com/aqc4pNmO9L— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 27, 2020
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой оценил стоимость трансфера, как небольшую, сообщает портал "Чемпионат".
Экс-голкипер сине-бело-голубых Вячеслав Малафеев рассказал, что переход Ловрена — необходимое приобретение для команды, возможность заменить защитника Ивановича и получить опытного игрока в защите.
После перехода Ловрен рассказал о том, что хочет помочь "Зениту" добиться успеха в еврокубках.
Также Ловрен поблагодарил главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака и генерального директора Александра Медведева, сообщает пресс-служба "Зенита" на сайте клуба.
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