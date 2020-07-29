Ловрен перешел в "Зенит": чего от него ожидать?

27 июля защитник Деян Ловрен перешел из английского "Ливерпуля" в петербургский "Зенит". Об этом сообщил клуб в соцсетях.

Детали трансфера

Главное о трансфере нового игрока "Зенита":

продолжительность контракта — 3 года;

зарплата — 2,5 миллиона евро в год;

цена трансфера — 12 миллионов евро.

Точная сумма трансфера до сих пор неизвестна. Были озвучены две цифры возможной цены перехода хорватского защитника:

8,5 миллиона евро (по версии итальянского издания Tuttomercatoweb);

12 миллионов евро (по версии The Times).

Портал transfermarkt оценивает Ловрена в 17,6 миллиона евро.

Статистика Ловрена

Хорватский защитник играл в трех известных клубах до перехода в Ливерпуль:

английский "Саутгемптон";

хорватский "Динамо Загреб";

французский "Олимпик Лион".

Большее количество матчей Ловрен провел за "Ливерпуль":

"Интер Запрешич" — 29;

"Саутгемптон" — 31;

"Динамо Загреб" — 55;

"Олимпик Лион" — 102;

"Ливерпуль" — 185.

Подробная статистика Ловрена в Англии и Франции:

Команда Голы Голевые передачи "Ливерпуль" 8 5 "Саутгемптон" 2 1 "Олимпик Лион" 3 3 "Динамо Загреб" 3 1

Ловрен начал выступать за основную сборную Хорватии с 2009 года. В составе сборной он провел 57 матчей и забил 3 гола.

Главные достижения хорвата:

вице-чемпион мира-2018 в составе сборной Хорватии;

чемпион Англии 2019/20 в составе "Ливерпуля";

победитель Лиги чемпионов 2018/19 в составе "Ливерпуля";

дважды победитель чемпионата Хорватии в составе "Динамо Загреб".

В текущем сезоне Ловрен провел всего лишь 15 матчей за "Ливерпуль".

Причины приобретения

Главные причины покупки Ловрена для "Зенита": замена сербского защитника Бранислава Ивановича (завершение контракта и слухи о переходе в Англию) и большой опыт хорвата в еврокубках и в защитной зоне.

Главная причина продажи хорвата для "Ливерпуля": замена Ловрена защитниками Джо Гомесом и Жоэль Матипом. Также большую конкуренцию составлял защитник Виргил Ван Дейк.

Всем трем защитникам Ловрен уступал в скорости, отборе и концентрации.

Сильные и слабые стороны Ловрена

Сильные стороны:

опыт в Лиге чемпионов и большая практика в Английской Премьер-лиге (АПЛ);

сильная борьба в воздухе;

качество пасов;

умение играть на опережение.

Слабые стороны хорвата:

низкая концентрация на поле;

слабый отбор мяча;

некачественный дриблинг;

ошибки в перехвате мяча.

Стиль игры Ловрена прост: он предпочитает играть накоротке и обострять игру через навесы из защитной зоны в атакующую.

Ранее Ловрен рассказывал Sky Sports, что переживает за каждую ошибку. По словам хорвата, после ошибок он может не разговаривать несколько дней.

В 2017 году после неудачного матча Ловрена с "Тоттенхэмом" защитник закрыл свою страницу в Instagram.

Портал Sports. ru провел опрос о переходе Ловрена в "Зенит".

Большинство опрошенных (около 47%) считает, что хорват подходит для Российской Премьер-лиги (РПЛ), но не покажет себя в Лиге чемпионов.

Реакция на переход в "Зенит"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал переход Ловрена.

"Ему будут рады, потому что он действительно славный парень", - цитирует Клоппа пресс-служба клуба.

Клопп назвал Ловрена легендой "Ливерпуля", очень важным членом команды и рассказал о его голе в ворота "Боруссии Дортмунд".

Также Клопп заявил, что будет следить за "Зенитом" после перехода Ловрена в петербургский клуб.

Главный тренер "Ливерпуля" рассказал о дружбе нападающего мерсисайдцев Мохаммеде Салахе с Ловреном.

Салах трогательно попрощался с хорватом, поблагодарил его и пожелал удачи.

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой оценил стоимость трансфера, как небольшую, сообщает портал "Чемпионат".

Экс-голкипер сине-бело-голубых Вячеслав Малафеев рассказал, что переход Ловрена — необходимое приобретение для команды, возможность заменить защитника Ивановича и получить опытного игрока в защите.

После перехода Ловрен рассказал о том, что хочет помочь "Зениту" добиться успеха в еврокубках.

Также Ловрен поблагодарил главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака и генерального директора Александра Медведева, сообщает пресс-служба "Зенита" на сайте клуба.