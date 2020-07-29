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Автор Владан Джурич

Ловрен перешел в "Зенит": чего от него ожидать?

Спорт

27 июля защитник Деян Ловрен перешел из английского "Ливерпуля" в петербургский "Зенит". Об этом сообщил клуб в соцсетях.

Детали трансфера

Главное о трансфере нового игрока "Зенита":

  • продолжительность контракта — 3 года;
  • зарплата — 2,5 миллиона евро в год;
  • цена трансфера — 12 миллионов евро.

Точная сумма трансфера до сих пор неизвестна. Были озвучены две цифры возможной цены перехода хорватского защитника:

  • 8,5 миллиона евро (по версии итальянского издания Tuttomercatoweb);
  • 12 миллионов евро (по версии The Times).

Портал transfermarkt оценивает Ловрена в 17,6 миллиона евро.

Статистика Ловрена

Хорватский защитник играл в трех известных клубах до перехода в Ливерпуль:

  • английский "Саутгемптон";
  • хорватский "Динамо Загреб";
  • французский "Олимпик Лион".

Большее количество матчей Ловрен провел за "Ливерпуль":

  • "Интер Запрешич" — 29;
  • "Саутгемптон" — 31;
  • "Динамо Загреб" — 55;
  • "Олимпик Лион" — 102;
  • "Ливерпуль" — 185.

Подробная статистика Ловрена в Англии и Франции:

Команда

Голы

Голевые передачи

"Ливерпуль"

8

5

"Саутгемптон"

2

1

"Олимпик Лион"

3

3

"Динамо Загреб"

3

1

Ловрен начал выступать за основную сборную Хорватии с 2009 года. В составе сборной он провел 57 матчей и забил 3 гола.

Главные достижения хорвата:

  • вице-чемпион мира-2018 в составе сборной Хорватии;
  • чемпион Англии 2019/20 в составе "Ливерпуля";
  • победитель Лиги чемпионов 2018/19 в составе "Ливерпуля";
  • дважды победитель чемпионата Хорватии в составе "Динамо Загреб".

В текущем сезоне Ловрен провел всего лишь 15 матчей за "Ливерпуль".

Причины приобретения

Главные причины покупки Ловрена для "Зенита": замена сербского защитника Бранислава Ивановича (завершение контракта и слухи о переходе в Англию) и большой опыт хорвата в еврокубках и в защитной зоне.

Главная причина продажи хорвата для "Ливерпуля": замена Ловрена защитниками Джо Гомесом и Жоэль Матипом. Также большую конкуренцию составлял защитник Виргил Ван Дейк.

Всем трем защитникам Ловрен уступал в скорости, отборе и концентрации.

Сильные и слабые стороны Ловрена

Сильные стороны:

  • опыт в Лиге чемпионов и большая практика в Английской Премьер-лиге (АПЛ);
  • сильная борьба в воздухе;
  • качество пасов;
  • умение играть на опережение.

Слабые стороны хорвата:

  • низкая концентрация на поле;
  • слабый отбор мяча;
  • некачественный дриблинг;
  • ошибки в перехвате мяча.

Стиль игры Ловрена прост: он предпочитает играть накоротке и обострять игру через навесы из защитной зоны в атакующую.

Ранее Ловрен рассказывал Sky Sports, что переживает за каждую ошибку. По словам хорвата, после ошибок он может не разговаривать несколько дней.

В 2017 году после неудачного матча Ловрена с "Тоттенхэмом" защитник закрыл свою страницу в Instagram.

Портал Sports. ru провел опрос о переходе Ловрена в "Зенит".

Большинство опрошенных (около 47%) считает, что хорват подходит для Российской Премьер-лиги (РПЛ), но не покажет себя в Лиге чемпионов.

Реакция на переход в "Зенит"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал переход Ловрена.

"Ему будут рады, потому что он действительно славный парень", - цитирует Клоппа пресс-служба клуба.

Клопп назвал Ловрена легендой "Ливерпуля", очень важным членом команды и рассказал о его голе в ворота "Боруссии Дортмунд".

Также Клопп заявил, что будет следить за "Зенитом" после перехода Ловрена в петербургский клуб.

Главный тренер "Ливерпуля" рассказал о дружбе нападающего мерсисайдцев Мохаммеде Салахе с Ловреном.

Салах трогательно попрощался с хорватом, поблагодарил его и пожелал удачи.

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой оценил стоимость трансфера, как небольшую, сообщает портал "Чемпионат".

Экс-голкипер сине-бело-голубых Вячеслав Малафеев рассказал, что переход Ловрена — необходимое приобретение для команды, возможность заменить защитника Ивановича и получить опытного игрока в защите.

После перехода Ловрен рассказал о том, что хочет помочь "Зениту" добиться успеха в еврокубках.

Также Ловрен поблагодарил главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака и генерального директора Александра Медведева, сообщает пресс-служба "Зенита" на сайте клуба.

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Темы футбол фк зенит деян ловрен
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