Промоутеры Гран-при Бразилии: гонку отменили под выдуманным предлогом

Промоутер Гран-при Бразилии Тамас Рохони заявил, что "не может принять" "форс-мажорные" причины отмены ноябрьской гонки "Формулы-1". По мнению экспертов, в FIA решили перестраховаться — однако из-за этого лишь получили дополнительные убытки как в финансовом, так и в репутационном аспектах.

Решение FIA удивило специалистов

Несмотря на то, что в этом году чемпионат на американский континент, похоже, не заглянет вовсе (из четырех гонок не утверждена ни одна), коллектив промоутеров из Бразилии отметил: на трассе "Интерлагос" работы по подготовке гонки велись до последнего. "Планировалось даже открыть гонку для зрителей: мы готовились и ждали решения FIA. Оно нас удивило", — отметили специалисты.

"Мы не можем согласиться с этим. Представители FIA говорят о том, что в Бразилии проблемы с коронавирусом, инфекция активно распространяется. Но у нас есть точные цифры и для штата, и для города Сан-Паулу (там расположена трасса). Эти данные были переданы в медицинскую комиссию FIA нашим сотрудником, и они казались нам весьма неплохими. Если вы посмотрите на показатели Бразилии, то они намного лучше, чем у Англии, где гонки проведут. Поэтому, когда мы прочли уведомление об отмене этапа, то оно выглядело как своего рода выдуманная аргументация для отмены гонки", — рассказал Рохони порталу "Motorsport.com".

Эксперты: убытки понесут все

При этом Рохони отмечает для прессы, что у него и его коллектива "…есть на 100% эффективных план проведения безопасного уик-энда, который был подготовлен согласно рекомендациям FIA, выпущенным еще на старте сезона 2020 года".

По словам команды промоутеров, они обратятся к юристам, поскольку в контракте на проведение Гран-при нет ничего, что могло бы привести к отмене "в силу форс-мажорных обстоятельств".

"В соглашениях с промоутерами "F1" есть только один пункт, который позволяет любой из двух сторон разорвать контракт. Он не включает форс-мажоры. Мы обращаемся за юридической консультацией, потому что муниципалитет и моя компания несут огромные убытки", — резюмировал Рохони.

Расстраиваться коллективу есть из-за чего: по данным экспертов, отмена этапа в Австралии (причем буквально за несколько часов до начала "боевых" сессий") стоило местным промоутерам около 35 млн. долларов — и это без учета потерь, связанных с правами на показ и спонсорскими контрактами. А по сведениям инсайдеров, совокупные потери компании "Либерти Медиа" (нынешний владелец "F1") составят за 2020 год около 300 млн. долларов.