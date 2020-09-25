Как пандемия повлияла на рынок футбольных трансферов

Начиная с возвращения Поля Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" в августе 2016 года и заканчивая переходами таких звезд, как Криштиану Роналду, Эден Азар и Жуан Феликс — как зарплаты, так и стоимость смены коллектива у футболистов просто потрясают. К примеру, Антуан Гризман заработает в "Барселоне" около 105 млн. евро за 5 лет.

Однако за "золотым веком" трансферного рынка (например, в пяти крупнейших лигах Европы установили новый рекорд, потратив почти 5,5 млрд. евро) нас ждал коронавирус. Как именно он изменил рынок трансферов — и на что стоит надеяться тренерам, игрокам и фанатам в ближайшие несколько лет?

Затягиваем пояса: крупных перестановок можно не ждать

Эмилио Бутрагеньо, бывший нападающий мадридского "Реала" и директор команды по связям с общественностью, заявил, что "…ситуация на рынках будет совершенно другой, нежели в прошлые периоды". С ним солидарен представитель "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге, который призвал "…сделать рынок трансферов более рациональным", поскольку за последние 10 лет как рост сумм на выплаты игрокам, так и рост количества трансферов "пробил потолок".

Коронавирус заставит команды в значительной мере пересмотреть свои бюджеты, а также тщательно задуматься о перспективах именно на следующие несколько лет. "Часто бывает так, что руководство покупает игроков с целью "перестроить" коллектив. Год за годом идут трансферы, и в конечном итоге от старой команды остаются 2-3 человека. Коронавирус не позволит реализовать такие схемы, поскольку первостепенную важность приобретает вопрос показателей в ближайших играх, от которых и будет зависеть финансирование", — уверены эксперты.

"Рынок теперь зависит от покупателя"

Матиас Липман, футбольный агент, уверен, что "…для небольшого клуба покупка игрока на слишком большую перспективу может привести к катастрофе".

"Пока рынку было действительно трудно. Некоторые клубы до сих пор не знают, насколько пандемия повлияет на их бюджеты. Как и в любой другой отрасли, мелким клубам нужны большие клубы и наоборот — так рынок сможет саморегулироваться. Но спад может усугубиться еще сильнее: некоторые специалисты предсказывают, что, например, клубы АПЛ могут потерять около 20% своих доходов в результате пандемии", — уверен эксперт.

Лимпан уверен, что в конечном итоге коронавирус сильно снизит стоимость даже лучших игроков: если у клуба и есть возможность купить игрока за определенную стоимость, то его руководство сначала предложит намного меньше. "Это определенно рынок покупателя — тот, у кого есть деньги, задаст тон. Футболистам придется умерить аппетиты", — резюмирует Липман.

На распутье: риск или стабильность

Исследование "21st Club" показало интересную особенность нынешнего футбола: к каждому заработанному типичным европейским клубом высшего дивизиона евро прибавляется примерно 0,41 евро дохода от трансферов. А в Хорватии, согласно исследованию "CIES", этот показатель составляет +3 евро на каждый евро дохода.

Такая система говорит об одном: чтобы остаться не только в своем дивизионе или своей лиге, но и вообще в мире большого футбола, многие клубы будут вынуждены активно продавать игроков. И самая большая проблема заключается в том, что трудно предсказать, какой путь для руководства выгоднее: продать игроков сейчас, получить деньги и сохранить возможность участия в турнирах — или рисковать, "сжимая" бюджет и надеясь на то, что "дорогие" игроки все-таки смогут привести коллектив к успеху.