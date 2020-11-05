Высокопоставленный олимпийский чиновник Джон Коутс подтвердил, что в следующем году Токио должен провести "упрощенные" летние игры. "Здоровье и безопасность спортсменов являются наиболее важным фактором при планировании мероприятия", — подчеркнул он.
"Хорошая новость заключается в том, что все 42 места проведения соревнований были повторно согласованы, так что график останется тем же, просто "сдвинется" на год", — написал вице-президент МОК для газеты Sydney Daily Telegraph после того, как был официально запущен отсчет до начала спортивного события.
"Мы должны разумно подойди к возникшей проблеме перерасхода средств, а также "упростить" игры, чтобы обеспечить их эффективность, безопасность и качество, особенно в условиях постоянно меняющегося контекста.
Пока нет четкого представления о том, какую форму примут упрощенные игры. Ситуация с Covid-19, как внутри страны, так и за рубежом, постоянно меняется", — подчеркнули эксперты МОК.
Коутс также добавил, что введение контрмер против Covid-19 будет нелегкой задачей, но приветствовал начинания в этом вопросе, предпринятые правительством Японии. По словам чиновника, как руководство страны, так и руководство Токио активно работает над тем, чтобы Олимпиада прошла безопасно.
"Наши японские партнеры делают все возможное для того, чтобы в следующем году во всех наших начинаниях приоритет оставался за безопасностью спортсменов. Да, мы понимаем, что они хотят выступить на Олимпиаде, получили удовольствие от участия — но критически важно, чтобы при этом были гарантированы их здоровье и безопасность", — сообщил Коутс.
Чиновник также высказал слова поддержки всем спортсменам, оказавшимся в "олимпийской паузе". "Всем спортсменам, которые мечтали поехать в Токио, пришлось пересмотреть свои планы. Но они продемонстрировали удивительную стойкость, когда узнали решение МОК", — рассказал Коутс.
Несмотря на недавний всплеск случаев заболевания коронавирусом и запрет на поездки из 129 стран, официальная позиция Японии пока неизменна: Олимпиада стартует 23 июля 2021 года в Токио.
Об этом сообщила и губернатор Токио, Юрико Коикэ, на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. "Я хотела бы провести Олимпийские и Паралимпийские игры в следующем году в качестве доказательства того, что мы победили коронавирс", — отметила она.
При этом опросы населения показывают, что японцы пока относятся к таким заявлениям с опаской. По данным Asahi Shimbun, одной из крупнейших ежедневных газет Японии, 59% опрошенных заявили, что хотят, чтобы Олимпиада была вновь отложена или отменена.
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