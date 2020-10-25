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Автор Евгений Стриж

"Корона и щит": каким будет спорт в результате пандемии COVID-19

Постепенное возобновление спортивных соревнований (футбольные чемпионаты, гоночные серии, легкая атлетика) дарит фанатам надежду на увлекательный со спортивной точки зрения остаток 2020 года. Однако уже сейчас очевидно: "новшества", вызванные коронавирусом, останутся в спорте на долгие годы. К чему придется привыкать и спортсменам, и болельщикам?

"Корона и щит": каким будет спорт в результате пандемии COVID-19

Пустые трибуны

Практически все крупные спортивные события ближайших лет будут проведены либо при пустых трибунах, либо при трибунах с очень скромным числом болельщиков. Из-за этого страдают те виды спорта, где зрители выступали "12 игроком": смотреть футбол в тишине немного жутковато. Однако теперь мы сможем слышать команды тренеров и игроков — и избегать заодно скандалов вроде "банановых обстрелов" темнокожих игроков, а также массовых драк до и после матчей.

Снижение числа фолов

Медики, готовившие рекомендации игрокам командных видов спорта, вряд ли ожидали, что помимо очевидного снижения риска заражения снизится еще и количество фолов.

По данным немецких специалистов, обслуживающих матчи Бундеслиги, фолов после продолжения сезона стало на 46% меньше, чем было за тот же период перед его приостановкой. Игроки подходят к рекомендациям ответственно — и не только перестали обниматься после забитых мячей, но и менее активно делают подкаты и стараются не играть "корпус в корпус".

Увеличение телеаудитории

Не найдя возможности посетить стадионы, фанаты спорта потянулись к телеэкранам. И боссы многих спортивных телеканалов к этому оказались просто не готовы: по данным портала "Ведомости", с марта 2020 года телеканал "Матч ТВ" потерял около половины зрителей только из-за того, что не купил лицензии на показ крупных спортивных лиг и чемпионатов как в РФ, так и в мире.

"В условиях ситуации с коронавирусом канал предпочел показывать повторы старых игр, фильмы о спорте и спортивные передачи", — комментируют эксперты.

А вот у многих зарубежных "коллег" дела гораздо лучше: сеть каналов Sky Sports нарастила аудиторию на 21% благодаря трансляциям матчей АПЛ, передает sportspromedia.

Эксперименты с форматами трансляций

Помимо очевидного улучшения их качества многие лиги и чемпионаты могут попробовать предложить зрителям платные опции, которые помогут поддержать команды в сложных финансовых ситуациях. Например, НФЛ уже в 2019 году получала с продаж билетов всего 15-16% дохода, а остальные деньги шли в том числе с платных трансляций.

Современная инфографика, замедленные повторы, опция "прокрутки" лучших моментов и вывода статистики игроков на экраны — вот то, чем стоит заняться специалистам, чтобы удержать зрителя у экранов ТВ и гаджетов, а также заработать. В авангарде — "Формула-1": в скором времени зрителям обещают доступ к камерам на 360 градусов прямо в болидах пилотов.

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