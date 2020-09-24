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Автор Евгений Стриж

Мерседес продолжает работы над DAS, игнорируя запрет FIA

Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон сообщает, что команда инженеров немецкого коллектива все еще активно работает над системой DAS. Новинка, позволяющая регулировать схождение передних колес, вызвала множество споров и протестов, так что в FIA были вынуждены ввести на нее запрет уже с 2021 года. Но чем же тогда занимаются в Mercedes?

Мерседес продолжает работы над DAS, игнорируя запрет FIA

Мнение FIA: разрешаем, но только на сезон 2020 года

Двухосевая система рулевого управления "серебряных стрел" позволяет пилотам толкать от себя или тянуть на себя свое рулевое колесо, чтобы отрегулировать положение передних колес в поворотах. Эта опция открывает множество вариантов тактики: от прогрева нужных участков колес до более равномерного расхода резины, что позволяет оттянуть пит-стопы и ехать в целом быстрее, чем конкуренты.

FIA официально объявила, что система будет запрещена уже в 2021 году — и это решение останется в силе, несмотря на то, что новый регламент (кардинальным образом меняющий болиды) введут лишь в 2022. Но, по данным инсайдеров, именно такое решение позволило Mercedes продолжить работу над DAS в 2020 году (пока она разрешена), чтобы в 2021 как-то модифицировать ее для "обхода" правил.

"Мы хотим понять, как именно максимизировать те преимущества, которые дает DAS. Сейчас у нас есть "короткий" сезон, так что работы много. По сути, даже для его авторов DAS все еще "закрытая книга" — слишком много данных нужно оценить. Мы хотим понять ключевые особенности новинки", — прокомментировал Эллисон.

Мнение команд: DAS нужно было запретить

Новости о том, что Mercedes надеется получить больше "отдачи" от системы DAS уже в 2020 году, а часть разработок и вовсе перенести в болид следующего года в виде отдельных "не-DAS" опций, стали для остальных команд печальной новостью, поскольку уже в ходе первых гонок сезона 2020 стал понять колоссальный отрыв Mercedes от всех остальных.

Так, две из трех стартовых гонок выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, попутно обновив свой рекорд по победам на одной трассе (8 раз) и сравнявшись в этом показателе с легендарным Михаэлем Шумахером.

При этом команды активно протестуют против решения FIA по DAS. В Ferrari пообещали максимально тщательно разобраться в ситуации, а представители Red Bull открыто выразили протест против решения комиссии FIA. "DAS меняет клиренс автомобиля. Это запрещено правилами. DAS меняет аэродинамику машины. Это тоже запрещено правилами. Не понимаю, как можно было разрешить такую систему", — комментирует инженер и один из лидеров Red Bull Эдриан Ньюи.

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