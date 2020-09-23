Почему в высших лигах европейского футбола нет африканских тренеров

Хотя африканские тренеры столь же талантливы, как и их европейские коллеги, они сталкиваются с проблемами перехода в европейские клубы.

С тех пор, как первый африканский футболист вышел на поле Европы в 1884 году, игроки с континента стали центральными фигурами во многих чемпионатах. Сегодня в Лиге 1 (Франция) есть 125 африканских игроков, а в Английской премьер-лиге — 47. Трое из первой десятки претендентов на получение "Золотого мяча" 2019 года были африканцами: Мохамед Салах, Садио Мане и Рияд Махрез.

Однако при этом в тренерских командах Англии, Испании, Германии, Франции и Италии африканских специалистов нет. И причина — далеко не в том, что брать некого.

Джамел Бельмади (тренер алжирской команды) и Алиу Сиссе (тренре сенегальской команды) могут похвастаться рекордными показателями своих подопечных. Бывшие звезды, такие как Коло Туре и Майкл Эссьен, часто говорят, что неплохо было бы попробовать себя в роли тренеров. Есть и талантливая молодежь, которая сразу хочет тренерской карьеры и готова учиться и помогать за скромный гонорар. Почему же никто в Европе не заинтересован в этих людях?

Причины и следствия: изменится ли тенденция

Причина первая: в Европе существует множество "барьеров" для африканских тренеров. Первым из них является сложность получения сертификации. Тренерская работа в Европе требует официального диплома — и в то время как конфедерации футбола в Азии и Южной Америке обеспечили признание своих сертификатов УЕФА, Конфедерация африканского футбола (CAF) этого не сделала.

Для тех тренеров, которые желанные сертификаты все же получают, возникают другие препятствия. Причина вторая: по словам Эда Аарона, автора книги "Сделано в Африке: история африканских игроков в английском футболе", в руководстве клубов просто мало соотечественников. "Значительное количество игроков на поле — из Африки, но в залах клубных заседаний их мало", — отмечает он.

В 2016 году Английская футбольная лига попыталась преодолеть эту проблему, приняв "правило Руни". Согласно ему, при появлении вакансии главного тренера клубы обязаны были проводить собеседование минимум с одним представителем категории BAME (темнокожие, азиаты, малые этнические группы). Но правило это осталось скорее формальностью — в 2019 исследования показали, что проблема не решена.

Причина третья: африканские тренеры просто не имеют "сетей", которые есть у их европейских коллег. Грубо говоря, они не в курсе дел на рынке и не имеют обширной сети посредников, которые помогают им не пропускать выгодные трансферы. Отчасти такая ситуация стала причиной притока в Европу португальских тренеров, многие из которых в прошлом были именно посредниками.

Само собой разумеется, многие африканские тренеры так же талантливы, как и их европейские коллеги. "Самая важная вещь в нашем мире — это результаты", — сказал Омар Даф, бывший сенегальский игрок и тренер французского клуба Сошо Лиги 2, в интервью African Arguments. И с ним трудно спорить — но услышат ли голос Дафа и других тренеров в руководстве элитных клубов?