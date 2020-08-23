Авторитетное издание France Football решило отменить церемонию вручения "Золотого мяча" — главной футбольной награды для лучших игроков. Об этом France Football сообщил на своем сайте.
À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le #Ballondor France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes.
Nos explications sur ce choix: https://t.co/LgRr8GCuKD pic.twitter.com/Z1×3L3QBGV— France Football (@francefootball) July 20, 2020
Также отменены награды:
"Золотой мяч" отменен впервые в истории. Премия существует с 1956 года.
Главная причина отмены премии — сложности оценки игроков из-за паузы в сезоне.
К этому можно добавить:
Отмена церемонии вручения Золотого мяча также снизит шансы распространения коронавируса.
Основные позиции France Football:
France Football говорит о равных возможностях для всех стран, но дело в том, что у каждой футбольной лиги свои особенности.
Ключевые отличия европейских ТОП-чемпионатов друг от друга:
Таким образом, изначально в премии были неравные условия для оценивания игроков.
Тем не менее решение France Football кажется верным ввиду сумбурности сезона 2019/20.
Преимущества отмены премии: снизится риск распространения коронавируса (на мероприятии присутствуют люди из совершенно разных стран) и появится много зрительских и журналистских оценок лучшего игрока.
Минусы отмены "Золотого мяча":
Портал sports. ru запустил голосование за лучшего игрока сезона 2019/20. По мнению болельщиков, в ТОП-3 претендентов на "Золотой мяч" попадают:
По мнению журналистов Sport24, "Золотого мяча" достойны:
Президент "Реала Мадрида" Флорентино Перес заявил, что нападающий Карим Бензема достоин "Золотого мяча".
"Он должен получить "Золотой мяч". В этом сезоне не было футболиста, который играл лучше него", — цитирует Переса Eurosport.
Статистика фаворитов по данным портала transfermarkt:
|
Игрок
|
Голы
|
Голевые передачи
|
Количество сыгранных матчей
|
Лионель Месси
|
30
|
26
|
42
|
Серхио Рамос
|
13
|
1
|
44
|
Роберт Левандовский
|
51
|
6
|
43
|
Садио Мане
|
21
|
12
|
45
|
Кевин Де Брейне
|
13
|
22
|
45
|
Карим Бензема
|
25
|
11
|
47
Eurosport провел опрос для пользователей об отмене премии. Около 40% опрошенных считают решение France Football верным.
45% опрошенных разочарованы, что Де Брейне и Левандовский не смогут заполучить награды, ведь они показывали отличные результаты в текущем сезоне.
Футбольный клуб "Зенит" отреагировал на отмену премии в Twitter показав гифку нападающего Артема Дзюбы.
https://t.co/BYDHun9DCe pic.twitter.com/q28m1ceKLT— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) July 20, 2020
Блогер Василий Уткин назвал отмену "Золотого мяча" скотством. По мнению Уткина, чем необычнее выглядит сезон, тем интереснее оценивать игроков. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
"Барселона" ярко отреагировала на отмену премии в Twitter.
We understand.
Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2020
Английский клуб "Саутгемптон" прокомментировал отмену "Золотого мяча" в Twitter выложив гифку с форвардом Дэнни Ингзом.
https://t.co/XeTeaUFNMf pic.twitter.com/dznOXTcTiA— Southampton FC (@SouthamptonFC) July 20, 2020
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