Вручения Золотого мяча не будет: кто пострадал больше всех

Авторитетное издание France Football решило отменить церемонию вручения "Золотого мяча" — главной футбольной награды для лучших игроков. Об этом France Football сообщил на своем сайте.

À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le #Ballondor France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes. Nos explications sur ce choix: https://t.co/LgRr8GCuKD pic.twitter.com/Z1×3L3QBGV — France Football (@francefootball) July 20, 2020

Также отменены награды:

лучшая футболистка;

лучший вратарь;

лучший молодой игрок.

"Золотой мяч" отменен впервые в истории. Премия существует с 1956 года.

Причины отмены

Главная причина отмены премии — сложности оценки игроков из-за паузы в сезоне.

К этому можно добавить:

разное время возобновления сезона (чемпионат Германии раньше всех закончился после рестарта);

чемпионат Франции был досрочно завершен, поэтому часть игроков не сможет попасть в претенденты на "Золотой мяч";

перенос Евро-2020 на следующий год усложнит оценивание игроков.

Отмена церемонии вручения Золотого мяча также снизит шансы распространения коронавируса.

Аргументы France Football

Основные позиции France Football:

отсутствие возможности провести объективную оценку игроков из-за разной ситуации с возобновлением сезона в странах (во Франции чемпионат досрочно завершен, в Германии был самый быстрый рестарт, в Испании недавно закончился, а в Италии еще продолжается);

журналисты не смогут выбрать кандидатов на "Золотой мяч", поскольку были сконцентрированы на личных проблемах из-за пандемии коронавируса;

оценить игроков будет еще сложнее, поскольку после возобновления сезона появились новые правила (перерывы в середине таймов, 5 замен, игра без публики, одноматчевые противостояния в Еврокубках).

France Football говорит о равных возможностях для всех стран, но дело в том, что у каждой футбольной лиги свои особенности.

Ключевые отличия европейских ТОП-чемпионатов друг от друга:

в чемпионате Германии есть зимняя пауза;

в Английской Премьер-лиге (АПЛ) матчи проводятся в новогодние праздники;

в чемпионате Германии меньшее количество туров (В Испании, Англии, Италии, Франции — 38, в Германии — 34).

в каждом чемпионате есть свои дополнительные трофеи (Кубок английской лиги, Кубок Каталонии, Кубок Жоана Гампера и другие).

Таким образом, изначально в премии были неравные условия для оценивания игроков.

Тем не менее решение France Football кажется верным ввиду сумбурности сезона 2019/20.

Плюсы и минусы отмены

Преимущества отмены премии: снизится риск распространения коронавируса (на мероприятии присутствуют люди из совершенно разных стран) и появится много зрительских и журналистских оценок лучшего игрока.

Минусы отмены "Золотого мяча":

журналисты не смогут объективно выбрать лучшего игрока;

нападающие Лионель Месси и Роберт Левандовский лишились ожидаемой награды;

болельщики не смогут увидеть яркую церемонию вручения;

труды потенциальных претендентов на награду не будут оценены.

Потенциальные фавориты

Портал sports. ru запустил голосование за лучшего игрока сезона 2019/20. По мнению болельщиков, в ТОП-3 претендентов на "Золотой мяч" попадают:

нападающий "Барселоны" Лионель Месси (около 19%);

полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне (11%);

нападающий "Баварии" Роберт Левандовский (44%).

По мнению журналистов Sport24, "Золотого мяча" достойны:

нападающий "Ливерпуля" Садио Мане;

форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский;

защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос;

нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси.

Президент "Реала Мадрида" Флорентино Перес заявил, что нападающий Карим Бензема достоин "Золотого мяча".

"Он должен получить "Золотой мяч". В этом сезоне не было футболиста, который играл лучше него", — цитирует Переса Eurosport.

Статистика фаворитов по данным портала transfermarkt:

Игрок Голы Голевые передачи Количество сыгранных матчей Лионель Месси 30 26 42 Серхио Рамос 13 1 44 Роберт Левандовский 51 6 43 Садио Мане 21 12 45 Кевин Де Брейне 13 22 45 Карим Бензема 25 11 47

Реакция на отмену премии

Eurosport провел опрос для пользователей об отмене премии. Около 40% опрошенных считают решение France Football верным.

45% опрошенных разочарованы, что Де Брейне и Левандовский не смогут заполучить награды, ведь они показывали отличные результаты в текущем сезоне.

Футбольный клуб "Зенит" отреагировал на отмену премии в Twitter показав гифку нападающего Артема Дзюбы.

Блогер Василий Уткин назвал отмену "Золотого мяча" скотством. По мнению Уткина, чем необычнее выглядит сезон, тем интереснее оценивать игроков. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Барселона" ярко отреагировала на отмену премии в Twitter.

We understand. Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2020

Английский клуб "Саутгемптон" прокомментировал отмену "Золотого мяча" в Twitter выложив гифку с форвардом Дэнни Ингзом.