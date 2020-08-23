Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Владан Джурич

Вручения Золотого мяча не будет: кто пострадал больше всех

Спорт

Авторитетное издание France Football решило отменить церемонию вручения "Золотого мяча" — главной футбольной награды для лучших игроков. Об этом France Football сообщил на своем сайте.

Также отменены награды:

  • лучшая футболистка;
  • лучший вратарь;
  • лучший молодой игрок.

"Золотой мяч" отменен впервые в истории. Премия существует с 1956 года.

Причины отмены

Главная причина отмены премии — сложности оценки игроков из-за паузы в сезоне.

К этому можно добавить:

  • разное время возобновления сезона (чемпионат Германии раньше всех закончился после рестарта);
  • чемпионат Франции был досрочно завершен, поэтому часть игроков не сможет попасть в претенденты на "Золотой мяч";
  • перенос Евро-2020 на следующий год усложнит оценивание игроков.

Отмена церемонии вручения Золотого мяча также снизит шансы распространения коронавируса.

Аргументы France Football

Основные позиции France Football:

  • отсутствие возможности провести объективную оценку игроков из-за разной ситуации с возобновлением сезона в странах (во Франции чемпионат досрочно завершен, в Германии был самый быстрый рестарт, в Испании недавно закончился, а в Италии еще продолжается);
  • журналисты не смогут выбрать кандидатов на "Золотой мяч", поскольку были сконцентрированы на личных проблемах из-за пандемии коронавируса;
  • оценить игроков будет еще сложнее, поскольку после возобновления сезона появились новые правила (перерывы в середине таймов, 5 замен, игра без публики, одноматчевые противостояния в Еврокубках).

France Football говорит о равных возможностях для всех стран, но дело в том, что у каждой футбольной лиги свои особенности.

Ключевые отличия европейских ТОП-чемпионатов друг от друга:

  • в чемпионате Германии есть зимняя пауза;
  • в Английской Премьер-лиге (АПЛ) матчи проводятся в новогодние праздники;
  • в чемпионате Германии меньшее количество туров (В Испании, Англии, Италии, Франции — 38, в Германии — 34).
  • в каждом чемпионате есть свои дополнительные трофеи (Кубок английской лиги, Кубок Каталонии, Кубок Жоана Гампера и другие).

Таким образом, изначально в премии были неравные условия для оценивания игроков.

Тем не менее решение France Football кажется верным ввиду сумбурности сезона 2019/20.

Плюсы и минусы отмены

Преимущества отмены премии: снизится риск распространения коронавируса (на мероприятии присутствуют люди из совершенно разных стран) и появится много зрительских и журналистских оценок лучшего игрока.

Минусы отмены "Золотого мяча":

  • журналисты не смогут объективно выбрать лучшего игрока;
  • нападающие Лионель Месси и Роберт Левандовский лишились ожидаемой награды;
  • болельщики не смогут увидеть яркую церемонию вручения;
  • труды потенциальных претендентов на награду не будут оценены.

Потенциальные фавориты

Портал sports. ru запустил голосование за лучшего игрока сезона 2019/20. По мнению болельщиков, в ТОП-3 претендентов на "Золотой мяч" попадают:

  • нападающий "Барселоны" Лионель Месси (около 19%);
  • полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне (11%);
  • нападающий "Баварии" Роберт Левандовский (44%).

По мнению журналистов Sport24, "Золотого мяча" достойны:

  • нападающий "Ливерпуля" Садио Мане;
  • форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский;
  • защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос;
  • нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси.

Президент "Реала Мадрида" Флорентино Перес заявил, что нападающий Карим Бензема достоин "Золотого мяча".

"Он должен получить "Золотой мяч". В этом сезоне не было футболиста, который играл лучше него", — цитирует Переса Eurosport.

Статистика фаворитов по данным портала transfermarkt:

Игрок

Голы

Голевые передачи

Количество сыгранных матчей

Лионель Месси

30

26

42

Серхио Рамос

13

1

44

Роберт Левандовский

51

6

43

Садио Мане

21

12

45

Кевин Де Брейне

13

22

45

Карим Бензема

25

11

47

Реакция на отмену премии

Eurosport провел опрос для пользователей об отмене премии. Около 40% опрошенных считают решение France Football верным.

45% опрошенных разочарованы, что Де Брейне и Левандовский не смогут заполучить награды, ведь они показывали отличные результаты в текущем сезоне.

Футбольный клуб "Зенит" отреагировал на отмену премии в Twitter показав гифку нападающего Артема Дзюбы.

 

Блогер Василий Уткин назвал отмену "Золотого мяча" скотством. По мнению Уткина, чем необычнее выглядит сезон, тем интереснее оценивать игроков. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Барселона" ярко отреагировала на отмену премии в Twitter.

Английский клуб "Саутгемптон" прокомментировал отмену "Золотого мяча" в Twitter выложив гифку с форвардом Дэнни Ингзом.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы неймар футбол золотой мяч кильян мбаппе лионель месси криштиану роналду
Новости Все >
Американец обнимал людей без спросу и сообщал, что теперь у них COVID
Протестующие в Минске движутся к гостинице "Планета"
Штурм хочет сделать кулоны из праха Легкоступовой
Медведчук назвал главных врагов Украины
Мощное наводнение в Турции унесло жизни четырёх человек
Власти Кипра запретили поцелуи и танцы на свадьбах
Спасатели полностью потушили пожар на кирпичном заводе в Башкирии
Чего хочет белорусская оппозиция, по мнению Лаврова
Минску не нужны "заезженные советы" Зеленского
Минские заводчане продолжают работать, несмотря на призывы оппозиции
Последние материалы
Власти Кипра запретили поцелуи и танцы на свадьбах
Спасатели полностью потушили пожар на кирпичном заводе в Башкирии
Чего хочет белорусская оппозиция, по мнению Лаврова
Минску не нужны "заезженные советы" Зеленского
Минские заводчане продолжают работать, несмотря на призывы оппозиции
Турция нашла газ в Чёрном море
Премьер-министр России высоко оценил военные разработки страны
Актриса Ирина Вилкова впервые стала мамой
Москва разрешила Лукашенко вести диалог с оппозицией
В военное вооружение России включили новые зенитные комплексы
Популярное
Общество
Опубликован точный диагноз Алексея Навального

Медики обнаружили у российского политика Алексея Навального абстинентное состояние, осложнённое судорожным синдромом.

Опубликован точный диагноз Алексея Навального
В Белоруссии закроют все бастующие предприятия. Лукашенко распорядился
Новости Белоруссии
В Белоруссии закроют все бастующие предприятия. Лукашенко распорядился
Бывший СССР
Жириновский рассказал, сколько Лукашенко осталось править Белоруссией
Новости Белоруссии
Белорусская армия готова открыть огонь на поражение по протестующим
Игорь Буккер Крестоносцы объявили Дракулу вампиром Игорь Буккер Василий Амирджанов Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску Василий Амирджанов Любовь Степушова Какие выводы сделает Россия из конфликта Турции и Франции Любовь Степушова
Комментарии
Протокольное поручение Горбачёва о закрытии ЦК КПСС
Лавров: на Тихановскую оказывали давление
Лукашенко рассказал, что было бы с Белоруссией без него
Юлия Тимошенко находится в тяжёлом состоянии из-за коронавируса
Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску
Белоруссия может повторить "крымский сценарий"
В столице Польши проходит акция в поддержку Лукашенко
Татьяна Жданок: положение русских в Латвии сравнимо с холокостом
От рук преступников в России погибли более четырех тысяч человек
В таджикском Памире отстроили новое современное здание РОВД
В таджикском Памире отстроили новое современное здание РОВД
Татьяна Жданок: положение русских в Латвии сравнимо с холокостом
Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску
"Майдан" не нужен: стоит ли России верить Европе
Лукашенко поставил ультиматум "чёрной сотне"
В столице Польши проходит акция в поддержку Лукашенко
В таджикском Памире отстроили новое современное здание РОВД
"Майдан" не нужен: стоит ли России верить Европе
В болгарской Пловдиве исполнят симфонии Шостаковича
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ