Авторитетное издание France Football решило отменить церемонию вручения "Золотого мяча" — главной футбольной награды для лучших игроков. Об этом France Football сообщил на своем сайте.

Также отменены награды:

"Золотой мяч" отменен впервые в истории. Премия существует с 1956 года.

Главная причина отмены премии — сложности оценки игроков из-за паузы в сезоне.

К этому можно добавить:

Отмена церемонии вручения Золотого мяча также снизит шансы распространения коронавируса.

Основные позиции France Football:

France Football говорит о равных возможностях для всех стран, но дело в том, что у каждой футбольной лиги свои особенности.

Ключевые отличия европейских ТОП-чемпионатов друг от друга:

Таким образом, изначально в премии были неравные условия для оценивания игроков.

Тем не менее решение France Football кажется верным ввиду сумбурности сезона 2019/20.

Преимущества отмены премии: снизится риск распространения коронавируса (на мероприятии присутствуют люди из совершенно разных стран) и появится много зрительских и журналистских оценок лучшего игрока.

Минусы отмены "Золотого мяча":

Портал sports. ru запустил голосование за лучшего игрока сезона 2019/20. По мнению болельщиков, в ТОП-3 претендентов на "Золотой мяч" попадают:

По мнению журналистов Sport24, "Золотого мяча" достойны:

Президент "Реала Мадрида" Флорентино Перес заявил, что нападающий Карим Бензема достоин "Золотого мяча".

Статистика фаворитов по данным портала transfermarkt:

Eurosport провел опрос для пользователей об отмене премии. Около 40% опрошенных считают решение France Football верным.

45% опрошенных разочарованы, что Де Брейне и Левандовский не смогут заполучить награды, ведь они показывали отличные результаты в текущем сезоне.

Футбольный клуб "Зенит" отреагировал на отмену премии в Twitter показав гифку нападающего Артема Дзюбы.

Блогер Василий Уткин назвал отмену "Золотого мяча" скотством. По мнению Уткина, чем необычнее выглядит сезон, тем интереснее оценивать игроков. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Барселона" ярко отреагировала на отмену премии в Twitter.

We understand.

Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg