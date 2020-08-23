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Автор Владан Джурич

Как комитет по этике РФС штрафует руководителей и тренеров клубов

Спорт

17 июля состоялось заседание комитета по этике Российского футбольного союза (РФС). По результатам собрания было принято три решения.

Штрафы назначены: гендиректору "Локомотива" Василию Кикнадзе и руководителю "Зенита" Александру Медведеву. Также РФС оштрафовал главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.

Ситуация с "Ростовом"

"Ростов" попал в неудачную ситуацию из-за нового регламента РФС и Роспотребнадзора.

Главные выдержки из нового регламента:

  • в случае заражения одного или нескольких игроков вся команда отправляется на карантин;
  • футбольные власти принимают решение о переносе матча;
  • РПЛ определяет место и дату матча.

17 июня шесть игроков "Ростова" сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Из-за заражения игроков вся команда была отправлена на карантин.

Согласно новому регламенту, предстоящий матч "Ростова" с "Сочи" необходимо было перенести. Однако руководство "Сочи" отказалось от переноса матча.

19 июня "Ростов" сыграл с "Сочи" с резервным составом. Ростовчане проиграли со счетом 10:1. 12 июля после матча с "Оренбургом" главный тренер ростовчан Валерий Карпин раскритиковал чемпионат.

На послематчевой пресс-конференции Карпин привел слова советского футболиста Анатолия Бышовца: "Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости".

После этого глава Российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин отправил письмо о нарушении регламента.

Карпин опубликовал письмо в соцсетях.

 

Карпин не считает свое высказывание оскорблением, нарушающим этику. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что РФС не следовало доводить ситуацию до жалоб.

Официальная страница "Ростова" во "ВКонтакте" запустила опрос о споре РФС и Карпина. Большинство проголосовавших поддержали тренера ростовчан.

На заседании РФС был адвокат Карпина. У него была жесткая позиция, но окончательное решение осталось за членами комитета. Об этом сообщил член комитета Андрей Созин. Он отметил, что в высказывании Карпина не было прямого оскорбления.

Главное о нарушении Валерия Карпина: сумма штрафа — 100 тысяч рублей и основная причина — нанесение ущерба имиджу российскому чемпионату, как продукту.

Ситуация с "Локомотивом"

12 июля во время матча "Локомотива" с "Уфой" Василий Кикнадзе показал одному из болельщиков средний палец.

После матча Кикнадзе объяснил, что жестом отвечал на нецензурное выражение болельщиков "Локомотива", но позже признал свое поведение некорректным и извинился.

Напомним, что отношение болельщиков к Кикнадзе значительно ухудшилось после увольнения бывшего тренера Юрия Семина.

Семин прокомментировал жест Кикнадзе в Instagram.

 
 
 
 
 
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Считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе. Не только о выходе из обороны в атаку, что он делает в своём интервью "Спорт-Экспрессу", но и на любые другие темы. Что он сделал за 1,5 года работы во главе клуба? Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принёс? Дискутировать можно с тем, кто работает и что-то делает, а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей. "Локомотив"- это ни я, но и тем более ни Кикнадзе. "Локомотив"-это болельщики. А болельщики своё слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в "Локомотиве". Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом!

Публикация от Юрий Семин (@seminup)

Экс-тренер "Локомотива" заявил, что Кикнадзе нужно покинуть "Локомотив". Как сообщает "РИА Новости", Кикнадзе могло грозить отстранение.

Главное о нарушении Кикнадзе: сумма штрафа — 300 тысяч рублей и основная причина — жест в сторону болельщиков, нарушающий этику.

Ситуация с "Зенитом"

5 июля "Зенит" обыграл в гостях "Краснодар" и стал досрочно чемпионом России.

После матча в раздевалке нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун изобразили половой акт.

 
 
 
 
 
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Дзюба + Азмун = 💙

Публикация от Sports. ru (@sportsru)

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал жест Дзюбы и ошибку генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки, которая поздравила баскетбольный клуб "Зенит" с чемпионством, вместо футбольного.

Как сообщает "Советский спорт", иранского нападающего Сердара Азмуна может ждать смертная казнь или уголовная ответственность за сексуальный контакт с мужчиной.

7 июля генеральный директор "Зенита" Александр Медведев соотнес действия Дзюбы и Азмуна с предстоящим матчем со "Спартаком".

8 июля "Спартак" отправил письмо комитету по этике РФС. Позже Медведев заявил, что "люди юмора не понимают" и не стал комментировать письмо "Спартака".

Напомним, что Азмун и Дзюба — одна из самых результативных связок в РПЛ. В сезоне 2019/20 нападающие забили 7 голов в связке.

Капитан "Спартака" Георгий Джикия заявил, что Медведеву не стоило переходить на крайности.

15 июля Медведев получил приглашение на заседание.

Главное о нарушении Медведева: сумма штрафа — 200 тысяч рублей и основная причина — высказывание в отношении своих коллег.

Медведев отказался комментировать штраф.

Напомним, что 19 июля "Зенит" обыграл "Спартак" в полуфинале кубка России (2:1).

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