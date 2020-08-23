17 июля состоялось заседание комитета по этике Российского футбольного союза (РФС). По результатам собрания было принято три решения.
Штрафы назначены: гендиректору "Локомотива" Василию Кикнадзе и руководителю "Зенита" Александру Медведеву. Также РФС оштрафовал главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.
"Ростов" попал в неудачную ситуацию из-за нового регламента РФС и Роспотребнадзора.
Главные выдержки из нового регламента:
17 июня шесть игроков "Ростова" сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Из-за заражения игроков вся команда была отправлена на карантин.
Согласно новому регламенту, предстоящий матч "Ростова" с "Сочи" необходимо было перенести. Однако руководство "Сочи" отказалось от переноса матча.
19 июня "Ростов" сыграл с "Сочи" с резервным составом. Ростовчане проиграли со счетом 10:1. 12 июля после матча с "Оренбургом" главный тренер ростовчан Валерий Карпин раскритиковал чемпионат.
На послематчевой пресс-конференции Карпин привел слова советского футболиста Анатолия Бышовца: "Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости".
После этого глава Российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин отправил письмо о нарушении регламента.
Карпин опубликовал письмо в соцсетях.
Карпин не считает свое высказывание оскорблением, нарушающим этику. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что РФС не следовало доводить ситуацию до жалоб.
Официальная страница "Ростова" во "ВКонтакте" запустила опрос о споре РФС и Карпина. Большинство проголосовавших поддержали тренера ростовчан.
На заседании РФС был адвокат Карпина. У него была жесткая позиция, но окончательное решение осталось за членами комитета. Об этом сообщил член комитета Андрей Созин. Он отметил, что в высказывании Карпина не было прямого оскорбления.
Главное о нарушении Валерия Карпина: сумма штрафа — 100 тысяч рублей и основная причина — нанесение ущерба имиджу российскому чемпионату, как продукту.
12 июля во время матча "Локомотива" с "Уфой" Василий Кикнадзе показал одному из болельщиков средний палец.
После матча Кикнадзе объяснил, что жестом отвечал на нецензурное выражение болельщиков "Локомотива", но позже признал свое поведение некорректным и извинился.
Напомним, что отношение болельщиков к Кикнадзе значительно ухудшилось после увольнения бывшего тренера Юрия Семина.
Семин прокомментировал жест Кикнадзе в Instagram.
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Считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе. Не только о выходе из обороны в атаку, что он делает в своём интервью "Спорт-Экспрессу", но и на любые другие темы. Что он сделал за 1,5 года работы во главе клуба? Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принёс? Дискутировать можно с тем, кто работает и что-то делает, а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей. "Локомотив"- это ни я, но и тем более ни Кикнадзе. "Локомотив"-это болельщики. А болельщики своё слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в "Локомотиве". Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом!
Экс-тренер "Локомотива" заявил, что Кикнадзе нужно покинуть "Локомотив". Как сообщает "РИА Новости", Кикнадзе могло грозить отстранение.
Главное о нарушении Кикнадзе: сумма штрафа — 300 тысяч рублей и основная причина — жест в сторону болельщиков, нарушающий этику.
5 июля "Зенит" обыграл в гостях "Краснодар" и стал досрочно чемпионом России.
После матча в раздевалке нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун изобразили половой акт.
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Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал жест Дзюбы и ошибку генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки, которая поздравила баскетбольный клуб "Зенит" с чемпионством, вместо футбольного.
Насколько я понял, все началось с того, что @tina_kandelaki попросила Дзюбу поздравить Оздоева с дублем, но произошла путаница… pic.twitter.com/uikV8GDCO4— Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) July 6, 2020
Как сообщает "Советский спорт", иранского нападающего Сердара Азмуна может ждать смертная казнь или уголовная ответственность за сексуальный контакт с мужчиной.
7 июля генеральный директор "Зенита" Александр Медведев соотнес действия Дзюбы и Азмуна с предстоящим матчем со "Спартаком".
8 июля "Спартак" отправил письмо комитету по этике РФС. Позже Медведев заявил, что "люди юмора не понимают" и не стал комментировать письмо "Спартака".
Напомним, что Азмун и Дзюба — одна из самых результативных связок в РПЛ. В сезоне 2019/20 нападающие забили 7 голов в связке.
Капитан "Спартака" Георгий Джикия заявил, что Медведеву не стоило переходить на крайности.
15 июля Медведев получил приглашение на заседание.
Главное о нарушении Медведева: сумма штрафа — 200 тысяч рублей и основная причина — высказывание в отношении своих коллег.
Медведев отказался комментировать штраф.
Напомним, что 19 июля "Зенит" обыграл "Спартак" в полуфинале кубка России (2:1).
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