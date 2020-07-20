16 июля "Ростов" сыграл вничью в гостях у "Рубина". Матч закончился со счетом 0:0.
Из-за ничьи ростовчане упустили шанс попасть в Лигу чемпионов.
Напомним, что после 29-го тура "Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) и 45 очков.
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал матч с "Рубином":
"Во втором тайме пока были силы играли".
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Фоторепортаж: моменты со встречи в Казани 🏟⠀ ⠀ 📸 @fcrk ⠀ ⠀ #РубинРостов
До конца сезона остался один тур. 22 июля "Ростов" встретится с петербургским "Зенитом".
"Ростов" был одной из первых команд, которая была готова к сезону перед рестартом.
Главное о "Ростове" после паузы в сезоне:
Положение ростовчан в чемпионате после паузы было выгодным, а так выглядела турнирная таблица после окончания 22-го и 23-го туров РПЛ:
|
Команда
|
Очки
|
"Зенит"
|
53
|
"Локомотив"
|
41
|
"Краснодар"
|
41
|
"Ростов"
|
38
|
ЦСКА
|
36
|
"Спартак"
|
31
|
"Динамо"
|
30
|
"Арсенал"
|
28
|
"Сочи"
|
27
|
"Уфа"
|
27
|
"Рубин"
|
26
|
"Урал"
|
25
|
"Тамбов"
|
25
|
"Ахмат"
|
23
|
"Оренбург"
|
23
|
"Крылья Советов"
|
22
Основные причины неудач ростовчан:
Напомним, что 19 июня в рамках 23-го тура РПЛ футбольный клуб "Сочи" принял дома "Ростов".
Из-за заражения шести футболистов ростовчане выпустили молодежный состав.
Предполагалось, что матч можно было перенести, но руководство "Сочи" отказалось от этой идеи.
Матч закончился со счетом 10:1 в пользу "Сочи".
Шесть игроков "Ростова" были заражены коронавирусом:
Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", 33-летний Еременко тяжело перенес заболевание и повредил легкие из-за коронавируса.
Главная проблема регламента РПЛ — отсутствие равных прав.
Основные пункты в регламенте в случае выявления заражений коронавирусом:
Однако практика в чемпионате России показала совсем другую картину.
Матч 23-го тура РПЛ "Динамо" — "Краснодар" был перенесен с 21 июня на 19 июля. Об этом смогли договориться руководители клубов.
Матч "Сочи" — "Ростов" не был перенесен из-за отказа руководства сочинцев. "Ростову" пришлось выпускать резервный состав и это существенно отразилось на репутации и результатах ростовчан.
Валерий Карпин высказался о состоянии чемпионата России после его возобновления и получил письмо от руководства РПЛ. В тексте письма говорилось о нарушении репутации Премьер-лиги.
Карпин раскритиковал чемпионат России на пресс-конференции после матча с "Оренбургом".
Документ был подписан главой РПЛ Сергеем Прядкиным.
Функционер попросил клубы сохранять единство и стараться избегать конфликтов.
Карпин отреагировал на письмо с сарказмом.
Позже Карпин прокомментировал перенос матча "Динамо" — "Краснодар".
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Как сообщает "Р-Спорт", Карпин назвал чемпионат баней.
14 июля "Ростов" создал опрос во "Вконтакте" на клубной странице. Более 90% проголосовавших считают Прядкина виноватым в том, что он позволил "Ростову" сыграть с "Сочи" с резервным составом. В опросе приняли участие более 12 тысяч человек.
Известно, что 17 июля комитет по этике РФС рассмотрит высказывания Карпина в отношении российского чемпионата.
Ранее СМИ сообщали о возможном уходе Валерия Карпина из "Ростова".
Позже президент клуба Арташес Арутюнянц опроверг эту информацию.
На сайте футбольного клуба также появилась информация о том, что кадровых изменений не ожидается.
Напомним, что Валерий Карпин пришел в "Ростов" в 2017 году.
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