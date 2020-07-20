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Автор Владан Джурич

"Ростов" не попал в Лигу чемпионов: причины и проблемы

Спорт

16 июля "Ростов" сыграл вничью в гостях у "Рубина". Матч закончился со счетом 0:0.

Из-за ничьи ростовчане упустили шанс попасть в Лигу чемпионов.

Напомним, что после 29-го тура "Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) и 45 очков.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал матч с "Рубином":

"Во втором тайме пока были силы играли".

 

 
 
 
 
 
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Фоторепортаж: моменты со встречи в Казани 🏟⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ 📸 @fcrk ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ #РубинРостов

Публикация от Футбольный клуб "Ростов" (@fcrostov)

До конца сезона остался один тур. 22 июля "Ростов" встретится с петербургским "Зенитом".

Форма команды перед рестартом сезона

"Ростов" был одной из первых команд, которая была готова к сезону перед рестартом.

Главное о "Ростове" после паузы в сезоне:

  • выгодное положение после паузы (по состоянию 23-го тура "Ростов" занимал четвертое место в турнирной таблице);
  • свежий состав с лидерами на каждой линии;
  • атакующий стиль игры.

Положение ростовчан в чемпионате после паузы было выгодным, а так выглядела турнирная таблица после окончания 22-го и 23-го туров РПЛ:

Команда

Очки

"Зенит"

53

"Локомотив"

41

"Краснодар"

41

"Ростов"

38

ЦСКА

36

"Спартак"

31

"Динамо"

30

"Арсенал"

28

"Сочи"

27

"Уфа"

27

"Рубин"

26

"Урал"

25

"Тамбов"

25

"Ахмат"

23

"Оренбург"

23

"Крылья Советов"

22

Причины провала "Ростова"

Основные причины неудач ростовчан:

  • из-за заражения игроков команде пришлось выпустить резервный состав;
  • РПЛ и Роспотребнадзор не смогли создать равный регламент для команд;
  • главный тренер "Ростова" всегда показывал плохие результаты в концовках сезона.

Напомним, что 19 июня в рамках 23-го тура РПЛ футбольный клуб "Сочи" принял дома "Ростов".

Из-за заражения шести футболистов ростовчане выпустили молодежный состав.

Предполагалось, что матч можно было перенести, но руководство "Сочи" отказалось от этой идеи.

Матч закончился со счетом 10:1 в пользу "Сочи".

Шесть игроков "Ростова" были заражены коронавирусом:

  • полузащитник Хорен Байрамян;
  • защитник Деннис Хаджикадунич;
  • полузащитник Матиас Норманн;
  • защитник Арсений Логашов;
  • полузащитник Ивелин Попов;
  • атакующий полузащитник Роман Еременко.

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", 33-летний Еременко тяжело перенес заболевание и повредил легкие из-за коронавируса.

Проблемы в регламенте РПЛ

Главная проблема регламента РПЛ — отсутствие равных прав.

Основные пункты в регламенте в случае выявления заражений коронавирусом:

  • Российский футбольный союз (РФС), РПЛ и руководители клубов принимают совместное решение о переносе матча (пункт 6.3.1);
  • РПЛ определяет дату и место перенесенного матча (пункт 6.3.2).
  • клубы не должны самостоятельно договариваться о переносе без участия РПЛ и РФС.

Однако практика в чемпионате России показала совсем другую картину.

Матч 23-го тура РПЛ "Динамо" — "Краснодар" был перенесен с 21 июня на 19 июля. Об этом смогли договориться руководители клубов.

Матч "Сочи" — "Ростов" не был перенесен из-за отказа руководства сочинцев. "Ростову" пришлось выпускать резервный состав и это существенно отразилось на репутации и результатах ростовчан.

Споры Карпина и РПЛ

Валерий Карпин высказался о состоянии чемпионата России после его возобновления и получил письмо от руководства РПЛ. В тексте письма говорилось о нарушении репутации Премьер-лиги.

Карпин раскритиковал чемпионат России на пресс-конференции после матча с "Оренбургом".

Документ был подписан главой РПЛ Сергеем Прядкиным.

Функционер попросил клубы сохранять единство и стараться избегать конфликтов.

Карпин отреагировал на письмо с сарказмом.

 

Позже Карпин прокомментировал перенос матча "Динамо" — "Краснодар".

 

 
 
 
 
 
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Ну иии???

Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

Как сообщает "Р-Спорт", Карпин назвал чемпионат баней.

14 июля "Ростов" создал опрос во "Вконтакте" на клубной странице. Более 90% проголосовавших считают Прядкина виноватым в том, что он позволил "Ростову" сыграть с "Сочи" с резервным составом. В опросе приняли участие более 12 тысяч человек.

Известно, что 17 июля комитет по этике РФС рассмотрит высказывания Карпина в отношении российского чемпионата.

Останется ли Валерий Карпин?

Ранее СМИ сообщали о возможном уходе Валерия Карпина из "Ростова".

Позже президент клуба Арташес Арутюнянц опроверг эту информацию.

На сайте футбольного клуба также появилась информация о том, что кадровых изменений не ожидается.

Напомним, что Валерий Карпин пришел в "Ростов" в 2017 году.

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