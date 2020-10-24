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Автор Евгений Стриж

Сриджеш Равиндран: Индия может взять медали в хоккее на траве Токио-2021

Именитый спортсмен, защищающий ворота индийской команды по хоккею на траве Сриджеш Равиндран считает, что у сборной страны есть потенциал завоевать медали в Токио-2021. В интервью изданию indiatimes. com он рассказал, почему страна как никогда готова к Токио-2021.

Сриджеш Равиндран: Индия может взять медали в хоккее на траве Токио-2021

По данным прессы, подготовка к турниру проходит весьма успешно: в рамках турнира "Hockey Pro League" коллектив обыграл сборную Нидерландов, достойно сыграл с Бельгией и победил Австралию, прежде чем соревнования остановил коронавирус.

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"Мы достигли лучших результатов в истории, расположившись на 4 месте мирового рейтинга. Честно говоря, уже нет особой разницы, какие результаты мы показали бы дальше в "Hockey Pro League": мы можем победить любого, если играем в полную силу. Наш стиль игры — доминирование над соперником", — отмечает 32-летний Равиндран.

По мнению спортсмена, еще один год на подготовку вполне пригодится: страна как никогда близка к заветным олимпийским медалям в хоккее на траве. Играющий в качестве олимпийца с 2012 года Равиндан подчеркивает: его мечтой на протяжении практически всей карьеры было завоевание именно олимпийских трофеев.

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"Мое первое выступление в составе олимпийской сборной в 2012 году в Лондоне было незабываемым. Как и у многих поклонников хоккея на траве в нашей стране, моей мечтой были олимпийские медали.

И я никогда не забуду те игры — не потому, что мы как-то особо хорошо выступили (сборная Индии заняла тогда последнее место — прим. ред.). А потому, что после них я понял — хочу приехать домой не как участник игр, а как медалист", — рассказывает спортсмен.

На следующих играх в Рио индийская команда сумела улучшить позиции, но все равно осталась лишь восьмой.

"Это было как с футболом — обидно и больно. Но, видя успех таких скромных стран, как Бельгия, которая в крупных футбольных турнирах играет очень достойно, понимаешь — у всех есть возможность добиться большего", — добавляет Равиндан.

Напомним, что Индия в последний раз брала "золото" в хоккее на траве еще на Олимпиаде-80 в Москве, и с тех пор так и не смогла еще раз добраться до подиума — 8 раз подряд.

"Но теперь мы внесли много изменений в нашу игру, улучшили технику, сделали атаку более "острой". Наша физическая форма лучше, чем у других коллективов, что тоже позволило поменять "рисунок" игры. И конечно, радует приток молодых игроков, готовых на равных играть с топ-командами", — резюмирует спортсмен.

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Темы индия олимпиада-2020 хоккей на траве
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