Новая Зеландия приглашает Австралию присоединиться к соревнованиям по регби в 2021 году

Сборная Новой Зеландии по регби приглашает своих "коллег" из Австралии приехать на региональные соревнования в 2021 году. По данным прессы, в них примут участие около 10 команд стран "транс-тасмановкого пузыря". Исполнительный директор Федерации Регби Новой Зеландии (NZRU) Марк Робинсон уже одобрил ряд рекомендаций по безопасности турнира и изложил свое видение мероприятия, пишут СМИ.

Новая Зеландия: приглашаем всех желающих

Введение региональных соревнований означает для страны как минимум проблемы с SANZAAR (международный совет по регулированию вопросов регби, проводящая в том числе Чемпионат регби), но это, видимо, организаторов не слишком волнует. По данным NZRU, состав участников уже намечен, а от каждой страны можно будет приглашать по несколько команд.

"Принимая во внимание проблемы с пандемией COVID-19 и его влияние как на текущие, так и на будущие соревнования, правление NZRU взяло на себя обязательство создать новое профессиональное командное соревнование в 2021 году", — отмечают представители ведомства.

В настоящее время чиновники проверяют необходимые документы — в частности, лицензии приглашенных клубов. "Мы хотели бы видеть коллективы, которые уже достаточно известны — например, представителей Pasifika Rugby League и Super Rugby. У зрителей такие участники будут несомненно иметь успех", — сообщают чиновники.

Также в NZRU подчеркнули, что с удовольствием поработают со всеми заинтересованными клубами, которые подадут заявки. "И мы будем очень рады, если наши австралийские соседи повысят конкуренцию, позвав на мероприятие свои коллективы", — дополняют специалисты.

Австралия: рассмотрим варианты

Представители Австралийского регбийного союза отметили, что "…после объявления Новой Зеландии несомненно, готовы конструктивно поработать с коллегами уже в ближайшее время".

"Мы поговорим со всеми заинтересованными сторонами, которые найдутся в Австралии, и пообщаемся также с SANZAAR. Из-за пандемии коронавируса нужно проанализировать возможность организации соревнований особенно тщательно, с учетом различных альтернативных вариантов, которые будут отвечать интересам австралийского регби в 2021 году", — дополнили чиновники.

Также в некоторых австралийских СМИ отмечают, что в Австралийском регбийном союзе задумались над созданием и новых внутренних соревнований, также планируемых уже в 2021 году. Так что год для фанатов регби обещает быть интересным даже несмотря на все проблемы, вызванные коронавирусом.