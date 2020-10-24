"Велопреобразование" в Риме: власти используют пандемию для улучшения качества жизни населения

Как и во многих странах мира, в Италии наблюдается рост продаж велосипедов после ослабления коронавирусных ограничений. Граждане дисциплинированно избегают общественного транспорта и передвижения на машинах, так что власти предприняли ряд шагов для популяризации велодвижения. Что интересного предлагают велосипедистам в столице страны, Риме?

Пандемия как повод для улучшений: велосипедисты довольны

Еще в мае городской совет Рима одобрил строительство 150 км так называемых "маршрутов временного цикла". Это специальные полосы для велосипедистов, создаваемые на обычных дорогах с помощью временной разметки. На момент написания материала успешно завершено 10 км.

Также чиновники всерьез задумались о некоторых изменениях римского трафика в пользу велосипедистов на постоянной основе: как подтверждает мэр Рима Вирджиния Рагги, "…увеличивая мобильность граждан, давая им возможность ездить на велосипедах или комфортно ходить пешком, мы реагируем на вызовы пандемии. Социальное дистанцирование — это важный аспект. В будущем часть маршрутов мы "закрепим" на постоянной основе".

Мэр отметил, что уже подготовлена программа, в рамках которой ряд временных велодорожек перестроят в постоянные, а проектировщики сделают маршруты взаимосвязанными, чтобы получить не просто "кусочки" инфраструктуры, а полноценную "велосеть". Программа станет частью "Плана развития городской мобильности" (SUMP), который был принят летом 2019 года.

Планы на будущее: "CIVITAS" и экологичность

Как оказалось, SUMP включает в себя множество интересных пунктов:

расширение роли "грузовых" велосипедов;

возможное включение Рима в проект "CIVITAS" (о нем — чуть ниже);

развитие инфраструктуры для велотуристов;

систематическое повышение удобства передвижения на велосипедах по всему городу.

Наибольший интерес вызывает проект "CIVITAS" — это европейская международная велопрограмма, в рамках которой развивается велотранспорт и все с ним связанное. Суммарно она уже охватила 13 городов, среди которых Копенгаген (Дания), Амстердам (Нидерланды) и Мюнхен (Германия) — три "элитных велогорода" ЕС. Суммарно в рамках "CIVITAS" специалисты работают над 23 проектами и более чем 60 мероприятиями, которые призваны показать европейцам все прелести велотранспорта.

Рим уже пробовал свои силы в рамках сотрудничества с "CIVITAS": в феврале 2020 года чиновники предоставили поклонникам регби, направляющимся в столицу Италии на "Кубок шести наций", все условия для езды на велосипедах.

"Мы все продумали для того, чтобы поклонники регби ездили к стадиону на велосипедах: выделили маршрут, сделали бесплатную парковку и подготовили буклеты с картами", — отметили власти города.