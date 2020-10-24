Женское дзюдо в Японии: нелегкий путь к вершинам

Основатель дзюдо, мастер боевых искусств Джигоро Кано, опередил время на десятилетия, предоставив женщинам возможность заниматься тем спортом, который ставит технику превыше грубой силы.

Своим ученицам Кано говорил, что "…тонкая форма боевого искусства, которое они практикуют — истинное наследие дзюдо, в то время как техники мужчин больше ориентированы на силу". Действительно, ключевым принципом дзюдо является "дзю-ёку го во сейсу" (фразу можно истолковать как "мягкость, которая победит силу"). В дзюдо очень интересно наблюдать, как более слабый соперник ловко применяет этот принцип — и побеждает.

Однако в современном японском дзюдо женщины "отодвинуты" на второй план. Для соревнований, в которых участвуют женщины, характерны обличительные и негативные заголовки в СМИ даже в случае успеха. Что же происходит?

Становление и популярность: успехи "скрыли" проблемы

Каори Ямагучи, которая завоевала бронзу в спорте на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году и теперь входит в Японский олимпийский комитет, сказала, что у Кано был "очень продвинутый дух" для своего времени.

Кано стал первым азиатским членом МОК, так что неудивительно, что при нем тезис "японки в дзюдо" воплощали в жизнь максимально упорно. Но после смерти Кано в 1938 году женское дзюдо в Японии стали считать чем-то вроде "дополнения" к мужскому. Простой факт: на олимпийском уровне мужское дзюдо дебютировало на Играх 1964 года в Токио, а женское дзюдо появилось только как "выставочный" вид спорта в Сеуле в 1988 году, прежде чем стать полноценной частью программы в 1992 году в Барселоне.

В целом женское дзюдо было хоть как-то популярно благодаря знаковым его личностям: так, легендарная Рёко Тани выиграла чемпионат мира 7 раз и стала "лучшей дзюдоисткой в истории" по мнению Международной федерации дзюдо. Олимпийское золото в Сиднее в 2000 году и в Афинах в 2004 году "катапультировало" ее к национальной славе и повысило авторитет женского дзюдо в Японии.

Развитие и неопределенность: что будет на Олимпиаде-2021?

Затем японцам предстоял шок: в Лондоне японские дзюдоистки добыли лишь одну медаль. Для страны, привыкшей к "медальному дождю" в этой дисциплине, это было выше всякого понимания. А окончательно "похоронил" радость хотя бы от одной награды скандал: оказалось, что тренерский состав команды в преддверии игр использовал бамбуковые мечи, чтобы избивать членов сборной, называя их "уродливыми" и призывая их "умереть".

После этого спортивные чиновники Японии всерьез взялись за спорт и практически с нуля "перестроили" принципы тренировок и подготовки. Оказалось, что телесные наказания были нормой и в мужском дзюдо — для Японии "…подобная традиционная норма "работы" инструкторов существовала давно, но никто не жаловался".

По словам Ямагучи, "…сдвиги в лучшую сторону есть, но между мужским и женским дзюдо в стране все еще много различий, далеко не всегда полезных". "Удивительно, что тренером у девушек в итоге стал мужчина, хотя у нас много квалифицированных женщин. Я надеюсь, что к 2024 году мы все же найдем тренера-женщину", — отметила она.