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Автор Евгений Стриж

Женское дзюдо в Японии: нелегкий путь к вершинам

Основатель дзюдо, мастер боевых искусств Джигоро Кано, опередил время на десятилетия, предоставив женщинам возможность заниматься тем спортом, который ставит технику превыше грубой силы.

Женское дзюдо в Японии: нелегкий путь к вершинам

Своим ученицам Кано говорил, что "…тонкая форма боевого искусства, которое они практикуют — истинное наследие дзюдо, в то время как техники мужчин больше ориентированы на силу". Действительно, ключевым принципом дзюдо является "дзю-ёку го во сейсу" (фразу можно истолковать как "мягкость, которая победит силу"). В дзюдо очень интересно наблюдать, как более слабый соперник ловко применяет этот принцип — и побеждает.

Однако в современном японском дзюдо женщины "отодвинуты" на второй план. Для соревнований, в которых участвуют женщины, характерны обличительные и негативные заголовки в СМИ даже в случае успеха. Что же происходит?

Становление и популярность: успехи "скрыли" проблемы

Каори Ямагучи, которая завоевала бронзу в спорте на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году и теперь входит в Японский олимпийский комитет, сказала, что у Кано был "очень продвинутый дух" для своего времени.

Кано стал первым азиатским членом МОК, так что неудивительно, что при нем тезис "японки в дзюдо" воплощали в жизнь максимально упорно. Но после смерти Кано в 1938 году женское дзюдо в Японии стали считать чем-то вроде "дополнения" к мужскому. Простой факт: на олимпийском уровне мужское дзюдо дебютировало на Играх 1964 года в Токио, а женское дзюдо появилось только как "выставочный" вид спорта в Сеуле в 1988 году, прежде чем стать полноценной частью программы в 1992 году в Барселоне.

В целом женское дзюдо было хоть как-то популярно благодаря знаковым его личностям: так, легендарная Рёко Тани выиграла чемпионат мира 7 раз и стала "лучшей дзюдоисткой в истории" по мнению Международной федерации дзюдо. Олимпийское золото в Сиднее в 2000 году и в Афинах в 2004 году "катапультировало" ее к национальной славе и повысило авторитет женского дзюдо в Японии.

Развитие и неопределенность: что будет на Олимпиаде-2021?

Затем японцам предстоял шок: в Лондоне японские дзюдоистки добыли лишь одну медаль. Для страны, привыкшей к "медальному дождю" в этой дисциплине, это было выше всякого понимания. А окончательно "похоронил" радость хотя бы от одной награды скандал: оказалось, что тренерский состав команды в преддверии игр использовал бамбуковые мечи, чтобы избивать членов сборной, называя их "уродливыми" и призывая их "умереть".

После этого спортивные чиновники Японии всерьез взялись за спорт и практически с нуля "перестроили" принципы тренировок и подготовки. Оказалось, что телесные наказания были нормой и в мужском дзюдо — для Японии "…подобная традиционная норма "работы" инструкторов существовала давно, но никто не жаловался".

По словам Ямагучи, "…сдвиги в лучшую сторону есть, но между мужским и женским дзюдо в стране все еще много различий, далеко не всегда полезных". "Удивительно, что тренером у девушек в итоге стал мужчина, хотя у нас много квалифицированных женщин. Я надеюсь, что к 2024 году мы все же найдем тренера-женщину", — отметила она.

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