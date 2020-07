10 июля состоялась жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы в Ньоне. По результатам мероприятия были объявлены четвертьфинальные и полуфинальные матчи еврокубков.

Напомним, что футбольные еврокубки были приостановлены в марте на неопределенный срок из-за коронавируса.

Ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов состоятся 7 и 8 августа.

Ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов пройдут на домашних аренах принимающих клубов:

Команды, которые уже вышли в плей-офф:

Четвертьфинальные матчи ЛЧ пройдут с 12 по 15 августа.

12 августа итальянская "Аталанта" сыграет с парижским клубом "ПСЖ".

13 августа австрийский "Лейпциг" проведет непростую игру с испанским "Атлетико Мадрид".

14 августа может "Барселона" или "Наполи" могут встретиться с "Челси" или "Баварией".

15 августа "Реал Мадрид" или "Манчестер Сити" могут сыграть с "Лионом" или "Ювентусом".

Календарь полуфинала Лиги чемпионов:

Оставшиеся матчи ЛЧ пройдут на двух стадионах в Лиссабоне: "Эштадиу де Бенфика" (домашний стадион "Бенфики) и "Жозе Алваладе" (домашний стадион "Спортинга").

Финал Лиги чемпионов состоится 23 августа на стадионе "Эштадиу де Бенфика".

Матчи Лиги Европы возобновятся 5 августа. Все клубы успели сыграть по одному матчу 1/8 турнира.

Ответные матчи Лиги Европы состоятся 5 и 6 августа.

Два матча пройдут на нейтральном поле в Германии на стадионах "Арена АуфШальке" и "MSV Арена": "Интер" — "Хетафе" и "Севилья" — "Рома".

Оставшиеся матчи пройдут на домашних аренах принимающих команд.

Календарь четвертьфинала ЛЕ:

Четвертьфинальные матчи состоятся на четырех нейтральных стадионах в Германии:

Расписание полуфинала Лиги Европы:

Полуфинальные матчи пройдут на домашних аренах "Кельна" и "Фортуны".

Финал Лиги Европы состоится 21 августа на стадионе "Кельн".

Главные проблемы матчей еврокубков:

Немецкие клубы уже завершили чемпионат и останутся без игровой практики более чем на месяц. Другие топ-чемпионаты продолжаются в усиленном темпе, плюс командам предстоит сыграть кубки.

Чемпионат Франции был досрочно завершен. Из-за этого у французских клубов "ПСЖ" и "Лиона" не было игровой практики около 5 месяцев, что отразится на результатах в матче ЛЧ с итальянской "Аталантой".

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранит английский клуб "Манчестер Сити" от участия в ЛЧ из-за завышения спонсорских доходов, начиная со следующего сезона.

Горожане должны оплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

Позже клуб подал протест в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

По информации пресс-службы CAS, заседания прошли с 8 по 10 июня.

Как сообщает журналист BBC Иан Чизмен, CAS оправдает английский клуб.

It's sounding like #ManCity will be completely exonerated by CAS over the UEFA allegations, from what I'm hearing — nothing confirmed yet, but we may find out tomorrow or Monday