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Автор Владан Джурич

Еврокубки: трудности рестарта Лиги чемпионов и Лиги Европы после жеребьевки

Спорт

10 июля состоялась жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы в Ньоне. По результатам мероприятия были объявлены четвертьфинальные и полуфинальные матчи еврокубков.

Напомним, что футбольные еврокубки были приостановлены в марте на неопределенный срок из-за коронавируса.

Календарь Лиги чемпионов

Ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов состоятся 7 и 8 августа.

  • Матчи 7 августа: "Ювентус" — "Лион" и "Манчестер Сити" — "Реал Мадрид".
  • Матчи 8 августа: "Бавария" — "Челси" и "Барселона" — "Наполи".

Ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов пройдут на домашних аренах принимающих клубов:

  • "Альянц Стадиум" в Турине — стадион "Ювентуса";
  • "Камп Ноу" в Барселоне — стадион "Барселоны";
  • "Этихад" в Манчестере — стадион "Манчестер Сити";
  • "Альянц Арена" в Мюнхене — стадион "Баварии".

Команды, которые уже вышли в плей-офф:

  • "Ливерпуль";
  • "Боруссия Дортмунд";
  • "РБ Лейпциг";
  • "Аталанта".

Четвертьфинальные матчи ЛЧ пройдут с 12 по 15 августа.

12 августа итальянская "Аталанта" сыграет с парижским клубом "ПСЖ".

13 августа австрийский "Лейпциг" проведет непростую игру с испанским "Атлетико Мадрид".

14 августа может "Барселона" или "Наполи" могут встретиться с "Челси" или "Баварией".

15 августа "Реал Мадрид" или "Манчестер Сити" могут сыграть с "Лионом" или "Ювентусом".

Календарь полуфинала Лиги чемпионов:

Дата

Матч

18 августа

"Победитель первого матча &frac14" — "Победитель третьего матча &frac14"

19 августа

"Победитель второго матча &frac14" — "Победитель четвертого матча &frac14"

Оставшиеся матчи ЛЧ пройдут на двух стадионах в Лиссабоне: "Эштадиу де Бенфика" (домашний стадион "Бенфики) и "Жозе Алваладе" (домашний стадион "Спортинга").

Финал Лиги чемпионов состоится 23 августа на стадионе "Эштадиу де Бенфика".

Календарь Лиги Европы

Матчи Лиги Европы возобновятся 5 августа. Все клубы успели сыграть по одному матчу 1/8 турнира.

Ответные матчи Лиги Европы состоятся 5 и 6 августа.

Два матча пройдут на нейтральном поле в Германии на стадионах "Арена АуфШальке" и "MSV Арена": "Интер" — "Хетафе" и "Севилья" — "Рома".

Оставшиеся матчи пройдут на домашних аренах принимающих команд.

Календарь четвертьфинала ЛЕ:

Дата

Матч

10 августа

"Интер/Хетафе" — "Байер/Рейнджерс"

"Манчестер Юнайтед/ЛАСК" — "Копенгаген/Истанбул ББ"

11 августа

"Велверхэмптон/Олимпиакос" — "Севилья/Рома"

"Шахтер/Вольфсбург" — "Базель/Айнтрахт"

Четвертьфинальные матчи состоятся на четырех нейтральных стадионах в Германии:

  • "Esprit Арена" в Дюссельдорфе — стадион "Фортуны";
  • "Кельн" — стадион "Кельна";
  • "MSV Арена" в Дуйсбурге — стадион "Дуйсбурга" из третьей лиги;
  • "Арена АуфШальке" в Гельзенкирхене — стадион "Шальке".

Расписание полуфинала Лиги Европы:

Дата

Матч

16 августа

"Победитель четвертого матча &frac14" — "Победитель первого матча &frac14"

17 августа

"Победитель второго матча &frac14" — "Победитель третьего матча &frac14"

Полуфинальные матчи пройдут на домашних аренах "Кельна" и "Фортуны".

Финал Лиги Европы состоится 21 августа на стадионе "Кельн".

Трудности рестарта еврокубков

Главные проблемы матчей еврокубков:

  • большая разница в уровне подготовки команд перед встречей;
  • отсутствие игровой практики у немецких клубов;
  • дефицит игровой практики у французских клубов (5 месяцев без игр на поле).

Немецкие клубы уже завершили чемпионат и останутся без игровой практики более чем на месяц. Другие топ-чемпионаты продолжаются в усиленном темпе, плюс командам предстоит сыграть кубки.

Чемпионат Франции был досрочно завершен. Из-за этого у французских клубов "ПСЖ" и "Лиона" не было игровой практики около 5 месяцев, что отразится на результатах в матче ЛЧ с итальянской "Аталантой".

Будет ли участвовать "Манчестер сити"?

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранит английский клуб "Манчестер Сити" от участия в ЛЧ из-за завышения спонсорских доходов, начиная со следующего сезона.

Горожане должны оплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

Позже клуб подал протест в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

По информации пресс-службы CAS, заседания прошли с 8 по 10 июня.

Как сообщает журналист BBC Иан Чизмен, CAS оправдает английский клуб.

Чизмен пишет, что "пока ничего не подтверждено". По словам журналиста, можно ожидать конечного решения CAS в субботу или понедельник.

Остается надежда, что "Манчестер Сити" сможет принять участие в еврокубках в следующем сезоне.

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