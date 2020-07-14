10 июля состоялась жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы в Ньоне. По результатам мероприятия были объявлены четвертьфинальные и полуфинальные матчи еврокубков.
Напомним, что футбольные еврокубки были приостановлены в марте на неопределенный срок из-за коронавируса.
Нас ждет потряснейший август 🔥🔥🔥— Eurosport. ru (@Eurosport_RU) July 10, 2020
Ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов состоятся 7 и 8 августа.
Ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов пройдут на домашних аренах принимающих клубов:
Команды, которые уже вышли в плей-офф:
Четвертьфинальные матчи ЛЧ пройдут с 12 по 15 августа.
12 августа итальянская "Аталанта" сыграет с парижским клубом "ПСЖ".
13 августа австрийский "Лейпциг" проведет непростую игру с испанским "Атлетико Мадрид".
14 августа может "Барселона" или "Наполи" могут встретиться с "Челси" или "Баварией".
15 августа "Реал Мадрид" или "Манчестер Сити" могут сыграть с "Лионом" или "Ювентусом".
Календарь полуфинала Лиги чемпионов:
|
Дата
|
Матч
|
18 августа
|
"Победитель первого матча ¼" — "Победитель третьего матча ¼"
|
19 августа
|
"Победитель второго матча ¼" — "Победитель четвертого матча ¼"
Оставшиеся матчи ЛЧ пройдут на двух стадионах в Лиссабоне: "Эштадиу де Бенфика" (домашний стадион "Бенфики) и "Жозе Алваладе" (домашний стадион "Спортинга").
Финал Лиги чемпионов состоится 23 августа на стадионе "Эштадиу де Бенфика".
Матчи Лиги Европы возобновятся 5 августа. Все клубы успели сыграть по одному матчу 1/8 турнира.
Ответные матчи Лиги Европы состоятся 5 и 6 августа.
Два матча пройдут на нейтральном поле в Германии на стадионах "Арена АуфШальке" и "MSV Арена": "Интер" — "Хетафе" и "Севилья" — "Рома".
Оставшиеся матчи пройдут на домашних аренах принимающих команд.
Календарь четвертьфинала ЛЕ:
|
Дата
|
Матч
|
10 августа
|
"Интер/Хетафе" — "Байер/Рейнджерс"
|
"Манчестер Юнайтед/ЛАСК" — "Копенгаген/Истанбул ББ"
|
11 августа
|
"Велверхэмптон/Олимпиакос" — "Севилья/Рома"
|
"Шахтер/Вольфсбург" — "Базель/Айнтрахт"
Четвертьфинальные матчи состоятся на четырех нейтральных стадионах в Германии:
Расписание полуфинала Лиги Европы:
|
Дата
|
Матч
|
16 августа
|
"Победитель четвертого матча ¼" — "Победитель первого матча ¼"
|
17 августа
|
"Победитель второго матча ¼" — "Победитель третьего матча ¼"
Полуфинальные матчи пройдут на домашних аренах "Кельна" и "Фортуны".
Финал Лиги Европы состоится 21 августа на стадионе "Кельн".
Главные проблемы матчей еврокубков:
Немецкие клубы уже завершили чемпионат и останутся без игровой практики более чем на месяц. Другие топ-чемпионаты продолжаются в усиленном темпе, плюс командам предстоит сыграть кубки.
Чемпионат Франции был досрочно завершен. Из-за этого у французских клубов "ПСЖ" и "Лиона" не было игровой практики около 5 месяцев, что отразится на результатах в матче ЛЧ с итальянской "Аталантой".
Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранит английский клуб "Манчестер Сити" от участия в ЛЧ из-за завышения спонсорских доходов, начиная со следующего сезона.
Горожане должны оплатить штраф в размере 30 миллионов евро.
Позже клуб подал протест в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).
По информации пресс-службы CAS, заседания прошли с 8 по 10 июня.
Как сообщает журналист BBC Иан Чизмен, CAS оправдает английский клуб.
It's sounding like #ManCity will be completely exonerated by CAS over the UEFA allegations, from what I'm hearing — nothing confirmed yet, but we may find out tomorrow or Monday— Ian Cheeseman (@IanCheeseman) July 10, 2020
Чизмен пишет, что "пока ничего не подтверждено". По словам журналиста, можно ожидать конечного решения CAS в субботу или понедельник.
Остается надежда, что "Манчестер Сити" сможет принять участие в еврокубках в следующем сезоне.
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