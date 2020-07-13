7 июля московский "Спартак" объявил об уходе генерального директора Томаса Цорна. Об этом было сказано на официальном сайте футбольного клуба и в соцсетях.
Томас Цорн покидает "Спартак"
Совет директоров Футбольного клуба "Спартак-Москва" принял решение об освобождении с должности Томаса Цорна, который занимал позицию генерального директора.
Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/rq9GZV8nCn— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 7, 2020
Главное о карьере Томаса Цорна в "Спартаке":
Томас Цорн был известен благодаря агентской деятельности в футболе и связями с президентом Российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергеем Прядкиным.
Благодаря Цорну в составе москвичей появились известные игроки:
Очевидно, что "Спартак" искал хорошего полузащитника, но клубу это так и не удалось.
Тиль был плох в передачах, Крал играл накоротке, Мирзов не могу удерживать мяч для обострения атаки, а Шюррле проводил мало времени на поле и в марте 2020 года получил травму.
Главная причина ухода Цорна — недовольство высшего руководства результатами "Спартака".
Владелец красно-белых Леонид Федун также недоволен ситуацией в команде, сообщает издание "Спорт-Экспресс".
По мнению некоторых СМИ, увольнение Томаса Цорна должно стать стимулом для команды.
Другая причина ухода немецкого специалиста — плохой анализ в судействе во время матчей "Спартака".
По словам Федуна, Цорн должен был защитить москвичей от ошибок арбитров.
Главные последствия отставки Цорна — вероятность ухода главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", Тедеско может покинуть команду по собственному желанию.
При этом руководство красно-белых не собирается увольнять Тедеско по окончанию сезона, сообщает портал "Чемпионат".
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отреагировал на уход Цорна.
Тедеско выразил удивление об отставке Томаса Цорна.
Экс-футболист красно-белых Евгений Ловчев прокомментировал уход Цорна. По мнению Ловчева, отставка немецкого специалиста неудивительна.
"Такое ощущение, что в "Спартаке" сидят и ждут старика Хоттабыча", — сказал советский футболист в эфире "Все на Матч!".
Известно о двух кандидатах на смену Цорна: генеральный директор французского клуба "Монако" Вадим Васильев и генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.
Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой также сообщил, что открыт для предложений от красно-белых, сообщает "Р-Спорт".
Позже "Спорт-Экспресс" выяснил, что Вадим Васильев не получал предложений от "Спартака".
8 июля высшее руководство красно-белых объявило Шамиля Газизова новым генеральным директором "Спартака". Эту информацию подтвердил Леонид Федун.
Напомним, что Газизов был генеральным директором "Уфы" 9 лет. Российский специалист вывел "Уфу" в ТОП-10 чемпионата России.
Сильные стороны Газизова:
Слабые стороны Газизова: акцент только на финансовый результат клуба и отсутствие опыта управления большим трансферным бюджетом.
Лучшие трансферы при Газизове:
Успех Шамиля Газизова во многом будет зависеть от его отношений с Леонидом Федуном.
Газизов приступит к обязанностям генерального директора "Спартака" на этой неделе.
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