Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Владан Джурич

"Спартак" заменил Цорна: что происходит

Спорт » Командные виды » Футбол

7 июля московский "Спартак" объявил об уходе генерального директора Томаса Цорна. Об этом было сказано на официальном сайте футбольного клуба и в соцсетях.

Карьера Цорна в "Спартаке"

Главное о карьере Томаса Цорна в "Спартаке":

  • в мае прошлого года немец пришел в московский клуб;
  • Цорн проработал в "Спартаке" 420 дней;
  • при работе немца красно-белые потратили 40,5 миллионов евро на трансферы;
  • Цорн привел Доменико Тедеско в команду.

Томас Цорн был известен благодаря агентской деятельности в футболе и связями с президентом Российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергеем Прядкиным.

Благодаря Цорну в составе москвичей появились известные игроки:

  • молодой полузащитник Гус Тиль;
  • полузащитник Алекс Крал;
  • опытный российский полузащитник Резиуан Мирзов;
  • известный немецкий полузащитник и нападающий Андре Шюррле.

Очевидно, что "Спартак" искал хорошего полузащитника, но клубу это так и не удалось.

Тиль был плох в передачах, Крал играл накоротке, Мирзов не могу удерживать мяч для обострения атаки, а Шюррле проводил мало времени на поле и в марте 2020 года получил травму.

Причины увольнения Цорна

Главная причина ухода Цорна — недовольство высшего руководства результатами "Спартака".

Владелец красно-белых Леонид Федун также недоволен ситуацией в команде, сообщает издание "Спорт-Экспресс".

По мнению некоторых СМИ, увольнение Томаса Цорна должно стать стимулом для команды.

Другая причина ухода немецкого специалиста — плохой анализ в судействе во время матчей "Спартака".

По словам Федуна, Цорн должен был защитить москвичей от ошибок арбитров.

Последствия ухода Цорна

Главные последствия отставки Цорна — вероятность ухода главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Тедеско может покинуть команду по собственному желанию.

При этом руководство красно-белых не собирается увольнять Тедеско по окончанию сезона, сообщает портал "Чемпионат".

Реакция на уход Цорна из "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отреагировал на уход Цорна.

Тедеско выразил удивление об отставке Томаса Цорна.

Экс-футболист красно-белых Евгений Ловчев прокомментировал уход Цорна. По мнению Ловчева, отставка немецкого специалиста неудивительна.

"Такое ощущение, что в "Спартаке" сидят и ждут старика Хоттабыча", — сказал советский футболист в эфире "Все на Матч!".

Кто заменил Цорна?

Известно о двух кандидатах на смену Цорна: генеральный директор французского клуба "Монако" Вадим Васильев и генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой также сообщил, что открыт для предложений от красно-белых, сообщает "Р-Спорт".

Позже "Спорт-Экспресс" выяснил, что Вадим Васильев не получал предложений от "Спартака".

8 июля высшее руководство красно-белых объявило Шамиля Газизова новым генеральным директором "Спартака". Эту информацию подтвердил Леонид Федун.

Напомним, что Газизов был генеральным директором "Уфы" 9 лет. Российский специалист вывел "Уфу" в ТОП-10 чемпионата России.

Сильные стороны Газизова:

  • большой опыт в бизнесе;
  • умение управлять клубом при минимальном бюджете;
  • знание трансферного рынка.

Слабые стороны Газизова: акцент только на финансовый результат клуба и отсутствие опыта управления большим трансферным бюджетом.

Лучшие трансферы при Газизове:

  • продажа вратаря Андрея Лунева в "Зенит" за 3,5 миллиона евро;
  • продажа полузащитника Александра Зинченко в "Манчестер Сити" за 4 миллиона евро;
  • продажа полузащитника Ивана Облякова в ЦСКА за 4 миллиона евро.

Успех Шамиля Газизова во многом будет зависеть от его отношений с Леонидом Федуном.

Газизов приступит к обязанностям генерального директора "Спартака" на этой неделе.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы рпл футбол фк спартак шамиль газизов чемпионат россии по футболу
Новости Все >
Turkish Airlines возобновит полеты в Россию с 1 августа
Российского актера не пустили на Украину
Судью Хахалеву из Краснодара лишили статуса
Роборука помогла понять, как охотится венерина мухоловка
Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике
Кудрин оценил увеличение госдолга США
Проскурин разрешил жене родить от другого мужчины
Госсовет ПНС Ливии снова возглавил Халед аль-Мишри
В США сообщили о сдавшихся Западу уханьских ученых
Врач оценил иммунитет москвичей к коронавирусу
Последние материалы
Российского актера не пустили на Украину
Судью Хахалеву из Краснодара лишили статуса
Роборука помогла понять, как охотится венерина мухоловка
Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике
Кудрин оценил увеличение госдолга США
Проскурин разрешил жене родить от другого мужчины
Александр Ведруссов: от методичек Матвейчева Кремлю надо уходить
Госсовет ПНС Ливии снова возглавил Халед аль-Мишри
"Спартак" заменил Цорна: что происходит
В США сообщили о сдавшихся Западу уханьских ученых
Популярное
Российский шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.

Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
Стало известно, что сделает Россия, если Украина выйдет из "Минска"
Бывший СССР
Стало известно, что сделает Россия, если Украина выйдет из "Минска"
Экспертное мнение
Никакой новой страшной пневмонии в Казахстане нет. И не было
Человеческий фактор
Избиваемый чеченцами мужчина кричал: "Да, я русский!"
Василий Амирджанов Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы Василий Амирджанов Игорь Буккер "Обезьяний процесс", или Теория происхождения адвокатов Игорь Буккер Руслан Веснянко Как долго будет "свадебным" президентом Владимир Зеленский Руслан Веснянко
Комментарии
Зачем "отец Сергий" приказал Путину отдать власть
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Вегетарианство ведет к слабоумию?
Сергей Фургал: месть Кремля или начало очищения?
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Сколько лет вашему сердцу
Танк "Армата" – принципиально новая машина
Новая причина старения организма кроется в митохондриях
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Сергей Фургал: месть Кремля или начало очищения?
В Хабаровске организовано третье шествие в поддержку Фургала
Синоптик раскрыл причину частых погодных катаклизмов в России
Синоптик раскрыл причину частых погодных катаклизмов в России
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ