"Спартак" заменил Цорна: что происходит

7 июля московский "Спартак" объявил об уходе генерального директора Томаса Цорна. Об этом было сказано на официальном сайте футбольного клуба и в соцсетях.

Томас Цорн покидает "Спартак" Совет директоров Футбольного клуба "Спартак-Москва" принял решение об освобождении с должности Томаса Цорна, который занимал позицию генерального директора. Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/rq9GZV8nCn — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 7, 2020

Карьера Цорна в "Спартаке"

Главное о карьере Томаса Цорна в "Спартаке":

в мае прошлого года немец пришел в московский клуб;

Цорн проработал в "Спартаке" 420 дней;

при работе немца красно-белые потратили 40,5 миллионов евро на трансферы;

Цорн привел Доменико Тедеско в команду.

Томас Цорн был известен благодаря агентской деятельности в футболе и связями с президентом Российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергеем Прядкиным.

Благодаря Цорну в составе москвичей появились известные игроки:

молодой полузащитник Гус Тиль;

полузащитник Алекс Крал;

опытный российский полузащитник Резиуан Мирзов;

известный немецкий полузащитник и нападающий Андре Шюррле.

Очевидно, что "Спартак" искал хорошего полузащитника, но клубу это так и не удалось.

Тиль был плох в передачах, Крал играл накоротке, Мирзов не могу удерживать мяч для обострения атаки, а Шюррле проводил мало времени на поле и в марте 2020 года получил травму.

Причины увольнения Цорна

Главная причина ухода Цорна — недовольство высшего руководства результатами "Спартака".

Владелец красно-белых Леонид Федун также недоволен ситуацией в команде, сообщает издание "Спорт-Экспресс".

По мнению некоторых СМИ, увольнение Томаса Цорна должно стать стимулом для команды.

Другая причина ухода немецкого специалиста — плохой анализ в судействе во время матчей "Спартака".

По словам Федуна, Цорн должен был защитить москвичей от ошибок арбитров.

Последствия ухода Цорна

Главные последствия отставки Цорна — вероятность ухода главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Тедеско может покинуть команду по собственному желанию.

При этом руководство красно-белых не собирается увольнять Тедеско по окончанию сезона, сообщает портал "Чемпионат".

Реакция на уход Цорна из "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отреагировал на уход Цорна.

Тедеско выразил удивление об отставке Томаса Цорна.

Экс-футболист красно-белых Евгений Ловчев прокомментировал уход Цорна. По мнению Ловчева, отставка немецкого специалиста неудивительна.

"Такое ощущение, что в "Спартаке" сидят и ждут старика Хоттабыча", — сказал советский футболист в эфире "Все на Матч!".

Кто заменил Цорна?

Известно о двух кандидатах на смену Цорна: генеральный директор французского клуба "Монако" Вадим Васильев и генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой также сообщил, что открыт для предложений от красно-белых, сообщает "Р-Спорт".

Позже "Спорт-Экспресс" выяснил, что Вадим Васильев не получал предложений от "Спартака".

8 июля высшее руководство красно-белых объявило Шамиля Газизова новым генеральным директором "Спартака". Эту информацию подтвердил Леонид Федун.

Напомним, что Газизов был генеральным директором "Уфы" 9 лет. Российский специалист вывел "Уфу" в ТОП-10 чемпионата России.

Сильные стороны Газизова:

большой опыт в бизнесе;

умение управлять клубом при минимальном бюджете;

знание трансферного рынка.

Слабые стороны Газизова: акцент только на финансовый результат клуба и отсутствие опыта управления большим трансферным бюджетом.

Лучшие трансферы при Газизове:

продажа вратаря Андрея Лунева в "Зенит" за 3,5 миллиона евро;

продажа полузащитника Александра Зинченко в "Манчестер Сити" за 4 миллиона евро;

продажа полузащитника Ивана Облякова в ЦСКА за 4 миллиона евро.

Успех Шамиля Газизова во многом будет зависеть от его отношений с Леонидом Федуном.

Газизов приступит к обязанностям генерального директора "Спартака" на этой неделе.