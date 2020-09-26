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Автор Евгений Стриж

МОК: только вакцина может спасти Токио-2021

Международный олимпийский комитет в марте 2020 принял невероятно сложное решение, отложив игры на год. За прошедшее время ситуация не особо поменялась: в то время как некоторые страны эффективно справились с инфекцией, число зараженных в целом только выросло.

МОК: только вакцина может спасти Токио-2021

В результате и МОК, и токийский оргкомитет оказались в еще более сложной ситуации. Учитывая потраченное время и миллиарды, вложенные в подготовку японской столицы к крупнейшему в мире спортивному событию, очередной перенос приведет скорее всего к полной отмене игр. А единственным шансом на проведение Олимпиады в 2021 году станет разработка вакцины, считают специалисты МОК.

Точки зрения: готовы ли мы к играм?

Президент Олимпийского комитета Австралии Джон Коутс, который является главой Координационной комиссии МОК по Токио, заявил, что планы «официально начать отсчет до старта Олимпиады пока укладываются в график». «Мы совместно с представителями Токио готовимся к тому, чтобы 23 июля официально начать отсчет времени до открытия игр», - сообщил он.

Токийские политики, в том числе недавно переизбранный губернатор Токио Юрико Койкэ и премьер-министр Синдзо Абэ, согласились сделать все возможное для проведения Игр, которые почти наверняка будут представлены в «...упрощенном варианте», чтобы снизить риск заражения COVID-19. Однако общественное мнение играет против них: недавний опрос показал, что 77% японцев не верят в возможность безопасного проведения Олимпиады в 2021 году.

«Остается ждать хороших новостей»

Профессор Райна Макинтайр, эксперт по инфекционным болезням и биобезопасности из «UNSW», сказала, что США будут посылать свою команду на игры только при гарантиях жестких карантинных мер. «Может потребоваться обязательное тестирование каждого спортсмена независимо от симптомов в начале и конце карантина», - отметила она.

Согласны с ней и специалисты других стран: много где в мире эпидемия фактически не контролируется властями либо последствия (в том числе экономические) старательно «замалчиваются». «Мартовское решение было правильным. Сейчас вопрос Олимпиады снова «подвис» - но мы по крайней мере не подвергли риску людей»,- резюмируют эксперты.

«На текущий момент планы МОК понятны: официально запустить «обратный отсчет» (процедура, в условиях пандемии вполне осуществимая) - а затем ждать новостей о разработке вакцины.

На какой-то период внимание людей от Олимпиады отвлекут другие спортивные события: начались автогонки «Формулы-1», чемпионаты по футболу, распланирован календарь велогонок. Специалистам МОК, как и всем нам, остается лишь надеяться на хорошие новости», - резюмируют журналисты.

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Темы мок олимпиада-2020
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