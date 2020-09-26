МОК: только вакцина может спасти Токио-2021

Международный олимпийский комитет в марте 2020 принял невероятно сложное решение, отложив игры на год. За прошедшее время ситуация не особо поменялась: в то время как некоторые страны эффективно справились с инфекцией, число зараженных в целом только выросло.
В результате и МОК, и токийский оргкомитет оказались в еще более сложной ситуации. Учитывая потраченное время и миллиарды, вложенные в подготовку японской столицы к крупнейшему в мире спортивному событию, очередной перенос приведет скорее всего к полной отмене игр. А единственным шансом на проведение Олимпиады в 2021 году станет разработка вакцины, считают специалисты МОК.
Президент Олимпийского комитета Австралии Джон Коутс, который является главой Координационной комиссии МОК по Токио, заявил, что планы «официально начать отсчет до старта Олимпиады пока укладываются в график». «Мы совместно с представителями Токио готовимся к тому, чтобы 23 июля официально начать отсчет времени до открытия игр», - сообщил он.
Токийские политики, в том числе недавно переизбранный губернатор Токио Юрико Койкэ и премьер-министр Синдзо Абэ, согласились сделать все возможное для проведения Игр, которые почти наверняка будут представлены в «...упрощенном варианте», чтобы снизить риск заражения COVID-19. Однако общественное мнение играет против них: недавний опрос показал, что 77% японцев не верят в возможность безопасного проведения Олимпиады в 2021 году.
Профессор Райна Макинтайр, эксперт по инфекционным болезням и биобезопасности из «UNSW», сказала, что США будут посылать свою команду на игры только при гарантиях жестких карантинных мер. «Может потребоваться обязательное тестирование каждого спортсмена независимо от симптомов в начале и конце карантина», - отметила она.
Согласны с ней и специалисты других стран: много где в мире эпидемия фактически не контролируется властями либо последствия (в том числе экономические) старательно «замалчиваются». «Мартовское решение было правильным. Сейчас вопрос Олимпиады снова «подвис» - но мы по крайней мере не подвергли риску людей»,- резюмируют эксперты.
«На текущий момент планы МОК понятны: официально запустить «обратный отсчет» (процедура, в условиях пандемии вполне осуществимая) - а затем ждать новостей о разработке вакцины.
На какой-то период внимание людей от Олимпиады отвлекут другие спортивные события: начались автогонки «Формулы-1», чемпионаты по футболу, распланирован календарь велогонок. Специалистам МОК, как и всем нам, остается лишь надеяться на хорошие новости», - резюмируют журналисты.
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