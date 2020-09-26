Гонщики Haas оценили болиды 2020 года

Гран-при Австрии для коллектива Джина Хааса вышел неудачным: Кевин Магнуссен и Роман Грожан сошли из-за с проблемам с тормозами. Но интересно, что при этом пилоты оценили свои "VF-20" несколько по-разному. Что думают в "Haas" о гонке, завершившейся потерей потенциально хороших очков?

Пилоты команды: машина сложна в управлении, но конкурентоспособна

Оба гонщика ощутили сложности с новой машиной еще в квалификации, не пройдя даже первый ее сегмент и расположившись на 15 и 16 местах. А далее скоростная и расположенная достаточно высоко над уровнем моря (около 640 метров) трасса "Red Bull Ring" преподнесла американской команде еще один "сюрприз": на машинах начали перегреваться тормоза. Магнуссен потерял машину уже на 24 круге, а Грожан сошел на 49.

"Мне все время говорили работать с тормозами как можно мягче, чтобы их сохранить, и я делал все, что мог. Но в конце концов они просто "ушли". Обидно — если бы не экономия тормозов, я смог бы поддерживать приличный темп, потому что в какой-то момент оказался на 11 месте", — сообщил после заезда Кевин Магнуссен.

"С первого же круга нужно было тщательно следить за тормозами. Но проблема, очевидно, заключалась в нехватке охлаждения, мы поработаем над этим и уже на следующей неделе скорее всего решим проблему.

По моему мнению, одной из наших главных проблем были не тормоза, а темп. Машина медленная и сложная в управлении, особенно если вы боретесь с оппонентом или просто оказались в трафике. Посмотрим, что можно с этим сделать", — рассказал после гонки Роман Грожан.

Руководство команды: мы не ожидали настолько серьезной поломки

Напомним, что проблемы с тормозами преследовали коллектив "Haas" с 2019 года. По словам обоих пилотов, за паузу между гонками инженеры сумели решить часть проблем, которые были в 2019 критичны, и на этой неделе постараются использовать уже имеющийся багаж знаний для подготовки к следующему Гран-при.

По данным руководителя команды Гюнтера Штайнера, настолько плохой ситуации с тормозами в коллективе не ожидал никто. "Мы видели, что тормоза перегреты, но не представляли, что все так обернется. После того, как машины попали в боксы, оказалось, что они не просто перегрелись, но и каким-то образом оказались сильно повреждены. Да, мы были готовы работать на пределе — уик-энд выдался жарким — но не думали, что сойдем.

Теперь мы проверим не только системы машин, но и корреляцию данных — возможно, где-то возникли ошибки. Второй этап пройдет на этой же трассе, так что все нужные данные у нас уже есть", — отметил Штайнер.