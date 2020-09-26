Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Гонщики Haas оценили болиды 2020 года

Гран-при Австрии для коллектива Джина Хааса вышел неудачным: Кевин Магнуссен и Роман Грожан сошли из-за с проблемам с тормозами. Но интересно, что при этом пилоты оценили свои "VF-20" несколько по-разному. Что думают в "Haas" о гонке, завершившейся потерей потенциально хороших очков?

Гонщики Haas оценили болиды 2020 года

Пилоты команды: машина сложна в управлении, но конкурентоспособна

Оба гонщика ощутили сложности с новой машиной еще в квалификации, не пройдя даже первый ее сегмент и расположившись на 15 и 16 местах. А далее скоростная и расположенная достаточно высоко над уровнем моря (около 640 метров) трасса "Red Bull Ring" преподнесла американской команде еще один "сюрприз": на машинах начали перегреваться тормоза. Магнуссен потерял машину уже на 24 круге, а Грожан сошел на 49.

"Мне все время говорили работать с тормозами как можно мягче, чтобы их сохранить, и я делал все, что мог. Но в конце концов они просто "ушли". Обидно — если бы не экономия тормозов, я смог бы поддерживать приличный темп, потому что в какой-то момент оказался на 11 месте", — сообщил после заезда Кевин Магнуссен.

"С первого же круга нужно было тщательно следить за тормозами. Но проблема, очевидно, заключалась в нехватке охлаждения, мы поработаем над этим и уже на следующей неделе скорее всего решим проблему.

По моему мнению, одной из наших главных проблем были не тормоза, а темп. Машина медленная и сложная в управлении, особенно если вы боретесь с оппонентом или просто оказались в трафике. Посмотрим, что можно с этим сделать", — рассказал после гонки Роман Грожан.

Руководство команды: мы не ожидали настолько серьезной поломки

Напомним, что проблемы с тормозами преследовали коллектив "Haas" с 2019 года. По словам обоих пилотов, за паузу между гонками инженеры сумели решить часть проблем, которые были в 2019 критичны, и на этой неделе постараются использовать уже имеющийся багаж знаний для подготовки к следующему Гран-при.

По данным руководителя команды Гюнтера Штайнера, настолько плохой ситуации с тормозами в коллективе не ожидал никто. "Мы видели, что тормоза перегреты, но не представляли, что все так обернется. После того, как машины попали в боксы, оказалось, что они не просто перегрелись, но и каким-то образом оказались сильно повреждены. Да, мы были готовы работать на пределе — уик-энд выдался жарким — но не думали, что сойдем.

Теперь мы проверим не только системы машин, но и корреляцию данных — возможно, где-то возникли ошибки. Второй этап пройдет на этой же трассе, так что все нужные данные у нас уже есть", — отметил Штайнер.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы формула-1
Новости Все >
Киркоров иронизирует по поводу требования снести особняк за 12 млн
Лукашенко выразил соболезнования украинскому народу
Диетолог рассказала об опасности обезжиренных продуктов
Рудковская рассказала о ссорах с Плющенко
В Минске задержали 73-летнюю активистку Нину Багинскую
Вдовец Легкоступовой уехал на курорт с драгоценностями умершей жены
Илья Яшин женился на певице
Зеленский навестил выжившего при крушении Ан-26 под Харьковом
Ефремову придётся откупаться в тюрьме от влиятельных заключённых
Иван Телегин впервые за долгое время увиделся с дочерью
Последние материалы
Киркоров иронизирует по поводу требования снести особняк за 12 млн
Гонщики Haas оценили болиды 2020 года
Лукашенко выразил соболезнования украинскому народу
Диетолог рассказала об опасности обезжиренных продуктов
Рудковская рассказала о ссорах с Плющенко
В Минске задержали 73-летнюю активистку Нину Багинскую
Вдовец Легкоступовой уехал на курорт с драгоценностями умершей жены
Мельница мифов: вторая жизнь Волынского
Илья Яшин женился на певице
Зеленский навестил выжившего при крушении Ан-26 под Харьковом
Популярное
Мир. Новости мира
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева

Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.

Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Брюссель официально отказал Лукашенко в праве быть президентом
Мир. Новости мира
Брюссель официально отказал Лукашенко в праве быть президентом
Общество
Михаил Горбачёв похвалил протестующих в Белоруссии
Общество
Никита Джигурда: за рулем джипа Михаила Ефремова была Дарья Белоусова
Усам Оздемиров Грядет ли в Европе четвертый рейх? Усам Оздемиров Василий Амирджанов Космическую программу России заменит кинематограф Василий Амирджанов Игорь Буккер Что убивает президентов США Игорь Буккер
Комментарии
Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Никита Джигурда: за рулем джипа Михаила Ефремова была Дарья Белоусова
Грядет ли в Европе четвертый рейх?
Трамп не упомянул Россию во время выступления перед Генассамблеей ООН
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников