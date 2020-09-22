Месси всё же разрывает контракт с Барселоной?

Журналисты "firstpost.com" со ссылкой на источники в "Ла Лиге" сообщают: Лионель Месси не планирует продлевать контракт с Барселоной и хочет уйти уже в 2022 году. В сообщении инсайдеров говорится, что Лионель и его отец Хорхе обсуждали возможность продления контакта от 2017 года, но знаменитый аргентинец не хочет оставаться в коллективе.
Капитан "Барселоны" прервал переговоры о возобновлении своего контракта с клубом и готов покинуть каталонцев, когда закончится текущий контакт, сообщает радиостанция "Cadena Ser" (Испания). По словам ведущих, Месси очень недоволен "утечкой", но больше его расстраивает проблема с игрой нынешней "Барселоны".
Нападающего можно понять: хоть коронавирус и вмешался в привычные ритмы матчей, тенденция видна отчетливо негативная. В первых пяти турах коллектив Кике выиграл всего дважды, а в Лиге чемпионов неожиданно для всех сыграл вничью с "Дортмундом" и уступил "Атлетико" со счетом 0:1. Также негативно на репутации клуба отразился уход опытного тренера Эрнесто Вальверде — руководство не устроили результаты "Барсы".
Месси, которому исполнилось 33 года, уже забил свой 700-й гол в карьере, но "Барселону" это не спасло: коллектив все еще отстает от "Реала" в гонке за победой в "Ла Лиге", удивляя 35 пропущенными мячами против 21 у "Реала".
Ранее известный как человек достаточно скромный и даже застенчивый, Месси в последнее время всего громче критиковал "Барселону". В февральском интервью газете "Mundo Deportivo" он заявил, что команда недостаточно хороша, чтобы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Затем в апреле он раскритиковал правление за то, что игроки не желали соглашаться на сокращение зарплаты, чтобы помочь финансовым трудностям команды во время пандемии коронавируса.
По мнению прессы, ключевым компонентом конфликта Месси и руководства "Барсы" стало обвинение в том, что игроки не играли в полную силу. "Вальверде мы бы уволили даже в случае победы в Суперкубке. Нам важны матчи, а не результаты, и мы четко поняли — игроки часто работали не на максимуме. Такие вещи я отлично чувствую — сам играл в футбол", — рассказал СМИ спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль.
Такая постановка вопроса ожидаемо пришлась не по душе "костяку" команды, во главе которого и оказался Месси. Он отметил, что руководству стоит при таких громких обвинениях четко называть имена, чтобы не демотивировать всю команду, а "…игроки на поле первыми понимают, когда что-то идет не так".
Закончится ли карьера Месси в "Барселоне" на столь негативной ноте — или стороны все же сумеют найти компромисс?
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