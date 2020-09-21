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Автор Евгений Стриж

Краткая история женских купальников

Первый бассейн с подогревом был построен Гаем Цильнием Меценатом из Рима в I веке до нашей эры. Но концепцию купальников человечество придумывало дольше: примерно до 1800-х годов и мужчины, и женщины купались либо голыми, либо в нижнем белье.

Краткая история женских купальников

Однако в середине XIX века произошло бурное развитие культуры отдыха в бассейнах: они становились все популярнее. Например, в Лондоне уже к 1837 году построили шесть крытых бассейнов. И приличия требовали, чтобы мужчины и женщины плавали в чем-то, что было бы удобным и практичным. Так и началась история женского купальника.

Начало пути: купальники-платья и контроль полиции

В начале пути купальники представляли собой скорее платья: хлопковые или шерстяные, дополняемые порой чулками, сейчас они кажутся странными. Но в 1870-х годах это был прорыв: женщины, привыкшие к корсетам и множеству юбок, новинку оценили.

В целом примерно до 1900-х годов в женском купальнике ключевым моментом считалась не практичность, а скромность. Однако перемены в мире привели к тому, что женщины стали активно выступать в различных "плавательных" видах спорта, и вокруг купальников начались перемены.

Проходил процесс изменения концепции женских купальников сложно: в 1907 году австралийская пловчиха Аннет Келлерман была арестована на Ривер-Бич (США) за то, что на публике носила цельный купальный костюм. Но вскоре это перестало быть чем-то из ряда вон: такая одежда была спортивной необходимостью, и "коллеги" успешно отстаивали купальник-"безрукавку" на Олимпиаде 1912 года.

Келлерман, к слову, часто пропагандировала здоровый образ жизни и на публичных лекциях раздевалась до купальника — но лишь в случае, если в зале были только женщины. "Если больше девушек будут плавать, танцевать и заботиться о своем теле вместо бездумного выхода замуж как единственного пути — будет намного меньше разводов", — прокомментировала она в 1910 году.

Нейлоновая революция: купальник как часть стиля

Новую концепцию купальника, привнесенную в том числе Келлерман, стали поэтично называть "эротическим театром на краю бассейна". И тут очень удачно сыграли свою роль технологии: в 1935 году Уоллес Карозерс синтезировал первый вариант нейлона.

Введение нейлона произвело революцию: ткань теперь стильно облегала тело и позволяла делать более интересные дизайны. Купальник стал не просто элементом спортивной формы, но и частью высокой моды: фотографии актрис в купальниках (непрактичных, но очень красивых) показали, что ничего предосудительного в купальниках более нет.

С этого момента купальники становились все компактнее и необычнее: в 1940-х годах появилось то, что мы теперь называем "бикини", а в 50-х свет увидели культовые эротические купальники, которые носили такие звезды, как Эстер Уильямс и Мэрилин Монро.

Современность: увидим новые материалы?

1970-е и 80-е годы ознаменовались Ренессансом "пляжной культуры": купальники стали больше всего похожи на привычные нам сейчас. В них стало меньше внутренних элементов жесткости, меньше материала, а формы стали делать с расчетом даже не на облегание, а на обтягивание. Под знаменем свободы в одежде и стиле купальники постепенно эволюционировали в самые необычные варианты.

Так, в 2004 году австралийский дизайнер Ахеда Занетти, вдохновленный растущим присутствием мусульманских женщин в австралийском спорте (особенно в плавании), создал "буркини". Новинка представляла собой специальный купальник, закрывающий практически все тело, и отлично подходила мусульманкам, позволяя без проблем купаться, не нарушая требований шариата.

Дальнейшая эволюция купальников будет, скорее всего, направлена больше на эстетику и использование новых материалов, чем на дизайн: современные магазины предлагают сотни вариантов, которые порой поражают откровенностью. Выбрать купальник сегодня — не проблема: и здорово, что все проблемы, преследовавшие этот предмет одежды, были в конце концов так или иначе решены.

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Темы девушки плавание купальник
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