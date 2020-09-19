Токио-2020: правильное решение, принятое вовремя

На Олимпийских играх всегда есть момент, когда вы думаете: сейчас нет другой точки на планете, которая сосредоточила бы внимание стольких людей. Это — ключевая особенность летней Олимпиады: вы ощущаете себя причастными к чему-то великому, находитесь словно в центре мира.

Именно поэтому Международному олимпийскому комитету потребовалось так много времени, чтобы осознать, что Токио-2020 придется отложить. Что же знаменует настолько сложное решение — новую эпоху или "отложенную катастрофу"?

Почему отменили Олимпиаду — и какие это вызовет проблемы

Олимпиада и Паралимпийские игры отложены до 2021 года. И причиной этого стали не войны, террористические атаки или финансовые кризисы — лишь коронавирус сумел остановить праздник спорта.

Ключевой причиной отмены специалисты МОК называют даже не сложности в плане организации или обеспечения мер безопасности. Под угрозой оказалась "концепция лучших" — именно она делает Олимпиады Олимпиадами. "Олимпийская машина" готова работать только с лучшими спортсменами — и если их нет, она замирает.

"Вы не можете просто подождать пару недель, чтобы дождаться спада заболеваемости, а затем сказать — все, начинаем. Каждый день для членов сборных имеет огромное значение, их графики расписаны буквально минутам.

Прыгун с шестом не может подготовиться к Олимпиаде, прыгая во дворе. Гребцы не могут тренироваться в закрытых помещениях. Боксерам нужны спарринг-партнеры, теннисистам нужны соперники. Всем им нужны тренеры, медицинский персонал и правильное питание. Им нужны олимпийские отборочные циклы, особые графики и четко спланированные схемы подготовки", — отмечают СМИ.

Позитивная сторона: Олимпиада ознаменует "конец изоляции"?

Решение "отодвинуть" Олимпиаду обойдется недешево. Затраты возрастут многократно — придется оплачивать простой инфраструктуры, содержать сотрудников, готовить новые материалы для волонтеров. По данным британских аналитиков, суммарно перенос обойдется Японии в дополнительные 13 миллиардов евро.

К счастью, у Японии достаточно средств на "консервацию" игр на год: ситуация как с Бразилией или Грецией не повторится. И очень радостно, что для руководства МОК жизни людей ценнее упущенной выгоды.

Также очевиден и намного более сильный "эффект" от Олимпиады-2021: эксперты отмечают, что ей суждено стать не просто спортивным событием, а "первым глобальным празднованием после пандемии". Тысячи спортсменов, болельщики со всего мира, радость побед и горечь поражений — все это станет в сотни раз ценнее после вынужденной самоизоляции.

И будет большим счастьем, если Олимпиада ознаменует еще и решение вопроса эффективного лечения коронавируса — в частности, разработку эффективной вакцины.

Потому что в противном случае не только Олимпиады, он и весь спорт окажется на краю пропасти.