"Барселона" обменяла Артура на Пьянича: зачем это каталонцам?

Уже несколько месяцев длилось обсуждение сделки "Барселоны" и туринского "Ювентуса". Все началось со слухов о продаже полузащитника Артура Мело в "Ювентус". В мае появилась информация об интересе сине-гранатовых к боснийскому полузащитнику Миралему Пьяничу.

29 июня каталонский клуб объявил о переходе Пьянича на своем сайте.

В тот же день "Ювентус" сообщил об успешной сделке по Артуру. Игроки смогут сыграть за новые клубы после окончания сезона 2019/20.

Детали сделки

Нюансы по Артуру:

контракт на 5 лет;

зарплата — 5 миллионов евро в год плюс бонусные выплаты;

сумма сделки — 72 миллиона евро плюс 10 миллионов евро бонусы.

Нюансы по Пьяничу:

контракт на 4 года;

зарплата — 7,5 миллиона евро в год;

сумма трансфера — 60 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в качестве бонусов.

"Барселона" заработает на обмене игроков около 12 миллионов евро плюс бонусы (около 10 миллионов).

Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Артура составляет 56 миллионов евро, а Пьянича — 52 миллиона евро.

Очевидно, что оба клуба продали игроков по завышенным ценам.

Статистика выступлений Артура

Достижения Артура Мело:

обладатель кубка Америки-2019;

48 матчей за "Барселону";

обладатель двух кубков Либертадорес (2016, 2017);

чемпион Испании 2018/19;

обладатель суперкубка Испании 2018.

Сильные стороны игрока:

точность пасов;

концентрация на поле;

качественный дриблинг.

Слабые стороны: трудности в отборе мяча и игра в воздухе.

Стиль игры Артура довольно прост. Бразилец играет в пас на ближнего и предпочитает короткие передачи. Из-за этого на нем часто совершают фолы, а также уменьшается обострение в атаке.

Статистика выступлений Пьянича

159 матчей за "Рому" и 116 выступлений за "Ювентус";

трехкратный чемпион Италии (с 2016 по 2019);

обладатель кубка и суперкубка Италии.

Сильные стороны игрока:

точные пасы;

исполнение штрафных ударов;

качественный дальний удар.

Слабые стороны: некачественный отбор мячей и трудности в верховой борьбе.

Стиль игры Пьянича направлен на длинные, разрезающие и ключевые передачи для реализации опасных моментов.

Плюсы и минусы сделки

Плюсы сделки для "Барселоны":

получение дохода от сделки;

в команде появится опытный футболист;

Пьянич может играть на позиции испанского центрального полузащитника Серхио Бускетса и в качестве атакующего полузащитника.

Минусы сделки для каталонцев — "Барселона" меняет перспективного игрока на более старого.

Плюсы сделки для "Ювентуса" очевидны — клуб получает молодого и перспективного полузащитника с возможностью дополнительно раскрыться в команде.

Минусы сделки для "Ювентуса": ухудшение линии полузащиты и небольшой опыт Артура в топ-чемпионатах.

Выводы

Главное о сути сделки:

обмен позволит каталонцам стабилизировать финансовую ситуацию после долгого перерыва из-за пандемии;

Артур не подходит для "Барсы" из-за отсутствия навыков обострения и игры в плотную атаку;

Пьянич больше вписывается в игру каталонского клуба из-за опыта, наличия разрезающих передач и обострения в атаке.

С учетом бонусных средств и завышенной ценой трансфера сделку можно признать выгодной для обоих клубов. "Барселона" и "Ювентус" заработали на обмене около 50 миллионов евро.

Также можно утверждать, что сделка была совершена по решению руководства каталонского и туринского клубов для улучшения финансового состояния.

Как сообщает издание Marca, главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен вообще не знал о продаже Артура.

"Клуб не говорил мне, что Артур уходит, так что я не принимаю эту информацию как должное", — цитирует Marca Сетьена.

Напомним, что 29 июня совет директоров каталонского клуба принял решение о смене тренера на следующий сезон, сообщает Goal. com.

По информации AS, в следующем сезоне "Барсу" возглавит главный тренер "Барселоны Б" Хавьер Гарсия Пимьента.