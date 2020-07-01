Уже несколько месяцев длилось обсуждение сделки "Барселоны" и туринского "Ювентуса". Все началось со слухов о продаже полузащитника Артура Мело в "Ювентус". В мае появилась информация об интересе сине-гранатовых к боснийскому полузащитнику Миралему Пьяничу.
29 июня каталонский клуб объявил о переходе Пьянича на своем сайте.
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Agreement with @juventus for the transfer of @Miralem_Pjanic. Dobro došao! 🇧🇦 👋 Welcome! Benvingut! ¡Bienvenido! 💙❤️ #PjanicCuler
В тот же день "Ювентус" сообщил об успешной сделке по Артуру. Игроки смогут сыграть за новые клубы после окончания сезона 2019/20.
Нюансы по Артуру:
Нюансы по Пьяничу:
"Барселона" заработает на обмене игроков около 12 миллионов евро плюс бонусы (около 10 миллионов).
Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Артура составляет 56 миллионов евро, а Пьянича — 52 миллиона евро.
Очевидно, что оба клуба продали игроков по завышенным ценам.
Достижения Артура Мело:
Сильные стороны игрока:
Слабые стороны: трудности в отборе мяча и игра в воздухе.
Стиль игры Артура довольно прост. Бразилец играет в пас на ближнего и предпочитает короткие передачи. Из-за этого на нем часто совершают фолы, а также уменьшается обострение в атаке.
Сильные стороны игрока:
Слабые стороны: некачественный отбор мячей и трудности в верховой борьбе.
Стиль игры Пьянича направлен на длинные, разрезающие и ключевые передачи для реализации опасных моментов.
Плюсы сделки для "Барселоны":
Минусы сделки для каталонцев — "Барселона" меняет перспективного игрока на более старого.
Плюсы сделки для "Ювентуса" очевидны — клуб получает молодого и перспективного полузащитника с возможностью дополнительно раскрыться в команде.
Минусы сделки для "Ювентуса": ухудшение линии полузащиты и небольшой опыт Артура в топ-чемпионатах.
Главное о сути сделки:
С учетом бонусных средств и завышенной ценой трансфера сделку можно признать выгодной для обоих клубов. "Барселона" и "Ювентус" заработали на обмене около 50 миллионов евро.
Также можно утверждать, что сделка была совершена по решению руководства каталонского и туринского клубов для улучшения финансового состояния.
Как сообщает издание Marca, главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен вообще не знал о продаже Артура.
"Клуб не говорил мне, что Артур уходит, так что я не принимаю эту информацию как должное", — цитирует Marca Сетьена.
Напомним, что 29 июня совет директоров каталонского клуба принял решение о смене тренера на следующий сезон, сообщает Goal. com.
По информации AS, в следующем сезоне "Барсу" возглавит главный тренер "Барселоны Б" Хавьер Гарсия Пимьента.
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