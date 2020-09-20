Роджер Федерер не выйдет на корты в 2021 из-за травмы колена

Суперзвезда тенниса Роджер Федерер объявил, что вынужден будет пропустить теннисный сезон 2021 года после третьей хирургической операции на колене. 38-летний швейцарский маэстро сообщил прессе, что еще в мае перенес «дополнительную артроскопическую процедуру» на правом колене после того, как реабилитация в начале года пошла не по планам.

«Теперь, так же, как и в преддверии сезона 2017 года, я планирую восстанавливаться до тех пор, пока не буду на 100% готов играть на самом высоком уровне», - рассказал Федерер.

Уходить Федерер не планирует, но восстановление будет долгим

Двадцатикратный чемпион Большого шлема в одиночном разряде не впервые получает опасные для карьеры травмы: свой сезон 2016 года Федерер существенно сократил из-за травм колена и спины, первая из которых потребовала хирургического вмешательства.

Когда он вернулся на корт в 2017 году, то оказался на 16 месте в рейтинге ATP, но в итоге сумел завершить сезон вторым, выиграв такие престижные соренования, как Australian Open и Уимблдон. Крайний матч 2020 года Федерер провел на Australian Open, и закончился он поражением от Новака Джоковича.

Федерер является самым возрастным игроком мужского пола на кортах розыгрышей ATP и на данный момент не собирается завершать карьеру, однако очередной длительный перерыв станет для прессы поводом еще раз об этом задуматься. Теннисист до сих пор держит рекорд по количеству выигранных турниров Большого шлема - 20, а в рейтинг «топ-10 теннисистов одиночного разряда» входил с 2002 по 2016 годы.

С доходом в размере 106 миллионов долларов в год (без учета сборов и налогов) Федерер также занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов журнала Forbes, опередив футбольных суперзвезд Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Принадлежит Федереру и еще одно очень необычное достижение: он стал лучшим спортсменом в мире на все времена согласно опросу Gazzetta dello Sport, который провели в 2012 году в ожидании конца света.

Коронавирус играет на руку: турниры приостановлены

Ассоциация теннисистов (ATP) приостановила игры в марте на шесть недель из-за новой пандемии коронавируса. Затем, после консультаций с врачами и представителями ВОЗ, руководство ATP приняло решение «заморозить» матчи до 31 июля. «Мы продолжаем искать возможности, чтобы возобновить игры, как только это будет безопасно.

Среди рассматриваемых вариантов - приостановка розыгрышей и перенос их на значительно более «дальние» даты», - отметила председатель Андреа Гаудензи в своем заявлении. Турниры, планируемые к проведению с 1 августа 2020 года и далее, пока находятся в статусе планируемых.