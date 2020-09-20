Глава французского "Лиона" обратился к правительству: кризис неминуем?

Глава футбольного клуба Olympique Lyonnais (Олимпик Лион) обратился к правительству Франции с предупреждением о том, что спорт сталкивается с "экономическим и социальным кризисом, какого история еще не знала". В своем открытом послании премьер-министру Франции Эдуару Филиппу и министру спорта Роксане Марасиняню Жан-Мишель Ола также призывает возобновить тренировки с целью проведения матчей в летние месяцы.

Почему негодует Олимпик Лион

Французская Лига 1 — единственная европейская лига высшего уровня, игры которой не попробовали возобновить в первом же летнем "окне" пандемического кризиса. Более того, правительство указало, что все крупные спортивные соревнования, в том числе и по футболу, начнутся не раньше сентября.

При этом у соседей дела обстоят намного лучше:

немецкая Бундеслига возобновилась в режиме "закрытых стадионов" (то есть без зрителей на трибунах) в мае;

испанская Ла Лига и итальянская Серия А вернулись к телезрителям (также в режиме "закрытых стадионов") в июне.

Проблема остановки игр для Олимпик Лион отражается не только на их позиции в чемпионате, но и на выходе в еврокубки: клуб располагается на 7 месте в турнирной таблице — и впервые за 20 лет может не пройти в Лигу Европы.

Президент клуба также отметил, что "…финансовая ситуация во французских клубов ужасна. Окончательное завершение сезона приведет французский футбол к беспрецедентному экономическому и социальному кризису".

Как решили проблему: новые игры — новый сезон

По данным СМИ, правительство Франции планирует пойти на уступки и примерно к середине июля наконец открыть стадионы, причем сразу с допуском зрителей. По сообщениям агентства Reuters, допускать на стадионы будут не более 5000 человек.

При этом чемпионат страны уже был признан оконченным, досрочно чемпионом стал ПСЖ — и новые матчи ознаменуют старт нового чемпионата (2020-2021). Спортивные эксперты отмечают, что из-за такого решения правительства Франции (которое идет вразрез с принципами УЕФА) страна окажется перед невероятным по масштабам финансовым проблемам практически у всех клубов. Так, общий дефицит финансов французских команд на текущий момент оценивается примерно в 700 — 900 млн. евро.

При этом фанатов и зрителей ни о каких проблемах не оповещают: паузой воспользовались, чтобы сменить логотипы первого и второго дивизионов, а также поменять ключевых спонсоров. "Новый" сезон пройдет под лозунгом "Новый сезон, новая история, новая идентичность".