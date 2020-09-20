Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Глава французского "Лиона" обратился к правительству: кризис неминуем?

Глава футбольного клуба Olympique Lyonnais (Олимпик Лион) обратился к правительству Франции с предупреждением о том, что спорт сталкивается с "экономическим и социальным кризисом, какого история еще не знала". В своем открытом послании премьер-министру Франции Эдуару Филиппу и министру спорта Роксане Марасиняню Жан-Мишель Ола также призывает возобновить тренировки с целью проведения матчей в летние месяцы.

Глава французского

Почему негодует Олимпик Лион

Французская Лига 1 — единственная европейская лига высшего уровня, игры которой не попробовали возобновить в первом же летнем "окне" пандемического кризиса. Более того, правительство указало, что все крупные спортивные соревнования, в том числе и по футболу, начнутся не раньше сентября.

При этом у соседей дела обстоят намного лучше:

  • немецкая Бундеслига возобновилась в режиме "закрытых стадионов" (то есть без зрителей на трибунах) в мае;
  • испанская Ла Лига и итальянская Серия А вернулись к телезрителям (также в режиме "закрытых стадионов") в июне.

Проблема остановки игр для Олимпик Лион отражается не только на их позиции в чемпионате, но и на выходе в еврокубки: клуб располагается на 7 месте в турнирной таблице — и впервые за 20 лет может не пройти в Лигу Европы.

Президент клуба также отметил, что "…финансовая ситуация во французских клубов ужасна. Окончательное завершение сезона приведет французский футбол к беспрецедентному экономическому и социальному кризису".

Как решили проблему: новые игры — новый сезон

По данным СМИ, правительство Франции планирует пойти на уступки и примерно к середине июля наконец открыть стадионы, причем сразу с допуском зрителей. По сообщениям агентства Reuters, допускать на стадионы будут не более 5000 человек.

При этом чемпионат страны уже был признан оконченным, досрочно чемпионом стал ПСЖ — и новые матчи ознаменуют старт нового чемпионата (2020-2021). Спортивные эксперты отмечают, что из-за такого решения правительства Франции (которое идет вразрез с принципами УЕФА) страна окажется перед невероятным по масштабам финансовым проблемам практически у всех клубов. Так, общий дефицит финансов французских команд на текущий момент оценивается примерно в 700 — 900 млн. евро.

При этом фанатов и зрителей ни о каких проблемах не оповещают: паузой воспользовались, чтобы сменить логотипы первого и второго дивизионов, а также поменять ключевых спонсоров. "Новый" сезон пройдет под лозунгом "Новый сезон, новая история, новая идентичность".

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы футбол фк лион
Новости Все >
Михаил Шуфутинский резко раскритиковал известного рэпера
Валентин Юдашкин сделал своей супруге сюрприз
Стали известны темы диалога оппозиции РБ и Госдепа США
Антон Силуанов: этим займом Россия поддержит и свою экономику
Кабычкин: в преклонном возрасте лучше всего ходьба
Дмитрий Песков: Путин поддержал идею изменить Конституцию РБ
Нина Борисова предположила причину смерти Михаила
Из-за протестов закрыли станции метро в столице Белоруссии
Стало известно, где обучаются внучки главы РБ
Рональд Пофалла: российское общество не покушалось на Навального
Последние материалы
Антон Силуанов: этим займом Россия поддержит и свою экономику
Глава французского "Лиона" обратился к правительству: кризис неминуем?
Кабычкин: в преклонном возрасте лучше всего ходьба
Дмитрий Песков: Путин поддержал идею изменить Конституцию РБ
Нина Борисова предположила причину смерти Михаила
Из-за протестов закрыли станции метро в столице Белоруссии
Мельница мифов: кто изобрел шашки?
Стало известно, где обучаются внучки главы РБ
Рональд Пофалла: российское общество не покушалось на Навального
Павел Латушко: скоро в белорусском МИД будет чистка
Популярное
Новости Европы
ЕС: Лукашенко перестанет быть президентом Белоруссии с 5 ноября

С 5 ноября в Европарламенте перестанут признавать Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии.

ЕС: Лукашенко перестанет быть президентом Белоруссии с 5 ноября
Правительство приготовило "налоговую удавку" для России
Прогнозы и статистика
Правительство приготовило "налоговую удавку" для России
Новости Белоруссии
В разных районах Минска проходят акции протеста
Азия
В Китае начали увольнять за использование гаджетов Apple
Василий Амирджанов Лояльные властям СМИ получат свои миллиарды Василий Амирджанов Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров
Комментарии
Правительство приготовило "налоговую удавку" для России
Бразилия заключила два договора с РФПИ о производстве вакцины "Спутник-V"
Бразилия заключила два договора с РФПИ о производстве вакцины "Спутник-V"
Нужна ли госохрана российской оппозиции?
Навальный будет восстанавливаться около года
Германия отменила визит Сергея Лаврова
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
Правительство приготовило "налоговую удавку" для России
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
В Минске стартовал "женский марш"
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
Правительство приготовило "налоговую удавку" для России
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
ЕС: Лукашенко перестанет быть президентом Белоруссии с 5 ноября
Доктор Мясников: ожидание продлит жизнь
От Виктории Бони скрыли смерть её отца
Лояльные властям СМИ получат свои миллиарды
Правительство приготовило "налоговую удавку" для России
Правительство приготовило "налоговую удавку" для России
Правительство приготовило "налоговую удавку" для России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников