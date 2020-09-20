Почему не состоятся открытые марафоны в Нью-Йорке и Берлине

Организаторы двух крупных марафонов — Нью-Йоркского и Берлинского — сообщили об их отмене. По данным пресс-служб мероприятий, в первую очередь отмена связана с коронавирусом. Ранее в Штатах решили не проводить один из самых известных в мире марафонов, Бонтонский, впервые за 124 года его существования.

Забег в Нью-Йорке планировали провести 1 ноября, в Берлине — 27 сентября. Однако динамика развития пандемии и рекомендации как ВОЗ, так и местных властей вынудили организаторов отказаться от забегов.

Нью-Йоркский марафон

По данным пресс-службы Нью-Йоркского марафона, всем участникам в ближайшее время вернут денежный взнос, необходимый для регистрации и участия в мероприятии. Также для всех уже зарегистрированных бегунов участие в забеге 2021, 2022 или 2023 года будет полностью бесплатным.

"Всех желающих мы рады пригласить на специальный виртуальный забег, который проведем с 17 октября по 1 ноября. Мы понимаем, что Нью-Йоркский марафон — событие для города культовое и значимое, но поддерживаем решение организаторов касательно отмены. Здоровье как участников, так и зрителей сейчас важнее. И конечно же, с нетерпением ждем юбилейного, 50 марафона в 2021 году", — сообщили в мэрии Нью-Йорка со ссылкой на мэра Билла де Блазио.

По словам руководства мероприятия, его отмена — грустный, но необходимый шаг. "Для сообщества бегунов всего мира марафон в Нью-Йорке — важнейшее событие. Мы ждем встречи с вами в 2021 году!", — прокомментировал ситуацию представитель оргкомитета Майкл Капирасо.

Берлинский марафон

Берлинский марафон, который мог стартовать 27 сентября, отменяют первый раз в истории (с 1974 года). "Дело в том, что все наши старания не вернут одного — традиционной атмосферы события. Для нас важно не просто обеспечить условия для забега, но и сделать так, чтобы мероприятия было веселым, приносило радость, вызывало улыбки. Без этого марафон потеряет свой шарм", — отметили в оргкомитете.

Как и в случае с Нью-Йоркским марафоном, участники смогут вернуть обязательный взнос и гарантированно оказаться в списках бегунов на 2021 год.

Также ранее по всему миру прокатилась "волна отмен" марафонов: помимо Бостонского, организаторы решили не проводить и Токийский, но в итоге провели забег без зрителей и со строжайшими мерами безопасности. Под вопросом проведение Лондонского (4 октября) и Чикагского (11 октября) марафонов. Так что у любителей бега судьба пока незавидная: бегать в разрешенных зонах (если они есть) или на дорожках дома (если таких зон нет), обмениваясь результатами в соцсетях.