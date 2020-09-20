Крис Фрум хочет покинуть команду Ineos?

Крис Фрум успешно восстановился после травмы и готов бороться за пятую победу легендарной гонки Тур-де Франс. Но за какой коллектив он будет выступать? Не так давно СМИ начали сообщать: Фрум хочет перейти из Ineos (Sky), членом которой стал еще в 2010 году, в другой коллектив.

Состав Ineos слишком хорош?

Коллектив Ineos подходит к очередному "штурму" элитной гонки с невероятным составом: помимо Фрума за него выступают Герант Томас и Эган Берналь — оба уже выигрывали Le Tour de France. И конечно, оба гонщика будут бороться за победу.

Для журналистов Eurosport España Эган Берналь отметил, что и Фрум, и Герант — гонщики из Великобритании, тогда как Ineos как раз британский коллектив. "Я понимаю, что британцы в британской команде — это здорово. Оба пилота очень сильны: Герант брал прошлые две гонки, приезжал вторым. А для Фрума победа на "Большой Петле" (одно из названий Тур-де Франс) стала бы лучшим подарком после возвращения в гонки. Но я не собираюсь сдаваться и поеду на 100% возможностей", — рассказал Берналь.

Куда перейдет гонщик: мнение инсайдеров

По данным инсайдеров, контрактные обязательства Фрума с Ineos истекают в конце 2020 года — и коллектив до сих пор не объявил ни о продлении, ни о расторжении. По мнению портала Cyclingnews, это свидетельствует о том, что Фрум уже в конце текущего сезона поменяет коллектив. Переговоры с гонщиком ведут, по уточненным данным издания Ciclo21, представители коллектива Movistar.

Переход именно в Movistar будет для Фрума очень выгоден финансово. Дело в том, что спонсирующий команду конгломерат Telefonica активно работает над вопросом слияния с Liberty Global Virgin Media, и если сделка состоится, то обе компании получат примерно 46 млн. абонентов, которые принесут около 11 млрд. фунтов (13,65 млрд. долларов) суммарной выручки.

Также гонщик Movistar Хосе-Хоакина Рохас не так давно выложил в своем Твиттере сообщение, в котором хвалил испанскую еду и сообщал Фруму, что его ждет "…невероятная поддержка".

Фрум: пока не строю планов, но карьеру продолжу

В коллективе Ineos пока никак не комментируют ситуацию, тогда как сам Фрум, отметивший в мае 35 день рождения, сообщил в интервью для The Telegraph — ситуация под вопросом. "Я не знаю, за какой коллектив поеду в 2021. Но в ближайшее время карьеру завершать не планирую, потому что очень много работал для возвращения в велоспорт. Не допущу, чтобы все эти усилия оказались напрасными", — рассказал гонщик.

"Современный велоспорт — это универсальность. Если раньше классической схемой была "Капитан и все остальные" (капитан команды был намного сильнее других ее участников), то теперь все гонщики подбираются так, чтобы более-менее бороться не только с соперниками, но и друг с другом. Из-за этого подбор новых или замена старых членов команды — сложнейшая работа, которая может стоить не одной проигранной гонки", резюмируют эксперты.

Но даже они не могут точно сказать, что сейчас лучше для Фрума — и это нормально. В конечном итоге решать только ему.