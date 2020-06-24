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Автор Евгений Стриж

FIFA 20 реалистичнее, чем когда-либо. И это плохо

Спорт

Футбольный симулятор FIFA 20 считается одним из наиболее реалистичных на рынке. Последняя версия знаменитой серии от EA Sports привносит в игру новый уровень реализма, позволяющий существенно изменить игровые механики, делая игру ближе к реальному футболу. Но хотят ли этого игроки?

Какой игра была раньше

Видеоигры постепенно приближаются к точке, когда графику невозможно будет отличить от реальности. Спортивные симуляторы — во главе этой гонки: например, в серии Football Manager настолько проработана механика, что каждому игроку можно составить персональный план тренировок.

При этом симулятор FIFA всегда считался именно игрой: да, там есть различные опции, как две капли воды схожие с таковыми у реальных команд, но общая концепция и ощущения от игры не давали забыть, что это все-таки игра. Особенно это касается физики — необычными голами, в реальности вряд ли возможными, заполнены все видеохостинги вроде YouTube.

Что изменилось

Новейшая версия игры перевернула все с ног на голову: например, даже на коротком пасе мяч будет теперь качаться и подпрыгивать непредсказуемым образом, как будто вы играете на настоящей траве. Это изменение в игре означает, что вашему игроку может понадобиться больше времени для обработки, что автоматически усложняет быстрые, "кинжальные" контратаки. И это лишь одно изменение из множества.

"Теперь FIFA — это игра на точность и концентрацию. Времена веселья, пасов через все поле, тройных рикоршетов и голов с 20 метров прошли", — отмечают геймеры.

Нужен ли игре максимальный реализм?

Помимо собственно игр, в FIFA есть и другие элементы "мира футбола" — например, пресс-конференции. И вот здесь разработчики явно перегнули палку: на каждый вопрос вам нужно выбрать ответ из нескольких вариантов, как в классических RPG-играх. А режим "карьеры" приятно "порадует" игроков огромным количеством писем от агентов, тренеров и клубов, которые, словно в реальной жизни, придется сортировать на нужные и не очень.

Механика новой FIFA — это, несомненно, шаг в сторону реализма. С каждой версией мы видим, как разработчики все ближе подходят к "идеальной симуляции". Но вот в чем вопрос — не теряют ли они в ходе доработок и правок то, что и делает игру игрой? Проще говоря — не станет ли FIFA слишком скучной?

Да, игра будет хорошо продаваться и иметь успех — из конкурентов у нее, по сути, есть лишь Pro Evolution Soccer от японских разработчиков Konami. Для игры лицензировали игроков топ-команд, включая "Ювентус" и "Баварию", ввели новые режимы — но смогут ли игроки оценить все это, если их внимание будет поглощено попытками понять, почему играть вдруг стало скучно?

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Темы fifa20 футбол киберспорт
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