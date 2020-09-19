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Автор Евгений Стриж

"Sri Chinmoy Self-Transcendence" - забег длиной в 4988 км

Это настолько длинный забег, что бегунам нужна стрижка. Они могут износить 20 пар обуви, спать по 5 часов в сутки и суммарно потратить на бег более 2 месяцев. Добро пожаловать на "Sri Chinmoy Self-Transcendence"!

Концепция: "превзойти свои способности"

"Sri Chinmoy Self-Transcendence" официально считается самой длинной разрешенной гонкой в мире. Если бы вы бежали с восточного побережья США на западное (например, из Нью-Йорка в Сан-Франциско), то пробежали бы 4900 км — всего на 88 км больше.

Казалось бы — маршрут столь длинного забега должен быть максимально интересен и разнообразен. Но из соображений безопасности один его "круг" составляет меньше километра! Участники бегают в Нью-Йорке: сначала выходят на тротуар по 84-й авеню, бегут мимо детской площадки, затем вдоль оживленной Гранд Сентрал Паркуэй, вокруг средней школы Томаса Эдисона, по 168-й улице и обратно на 84-ю. Для завершения дистанции нужно пробежать этот "круг" 5649 раз.

Причина такого формата кроется в названии забега. Основанная покойным индийским духовным лидером Шри Чинмоем в 1997 году, гонка побуждает бегунов "превзойти свои прежние способности", "обрести духовное понимание" и "преодолеть предвзятые представления о возможностях всего мира".

Формат "Sri Chinmoy Self-Transcendence"

Формат гонки достаточно прост:

  • у бегунов есть 52 дня, чтобы пройти дистанцию;
  • можно как бегать, так и ходить;
  • разрешенный временной "коридор" — с 6 утра до 12 ночи;
  • в течение свободных 6 часов нужно есть, спать или отдыхать.

Чтобы пробежать дистанцию за отведенное время, каждый бегун должен осиливать минимум 95,9 км. в день. "Более 4000 человек достигли вершины Эвереста с 1953 года. Только 43 человека когда-либо завершали марафон "Sri Chinmoy Self-Transcendence" с момента его основания", — подсказывают любители статистики.

Рекорды: побеждает почтальон

Наиболее успешным участником "Sri Chinmoy Self-Transcendence" считается Ашприханал Аалто, работающий почтальоном и живущий в Финляндии. Он 14 раз завершал дистанцию и 8 раз выигрывал, однажды даже установив рекорд: 40 дней, 9 часов и 6 минут.

"Когда вы бежите обычный, небольшой марафон, вам хорошо. Когда вы пробегаете 100 км, вы чувствуете себя прекрасно. А когда вы пробегаете 4988 км, ощущаете себя просто невероятным", — рассказывает он.

Среди женщин рекорд держит Каниника Джанакова, уроженка Словакии, живущая сейчас в Нью-Йорке. Она дебютировала в 2016 году, установив рекорд в 48 дней 14 часов 24 минуты.

По словам заместителя директора мероприятия Сахишну Щесюля, ветерана ультрамарафона, преодоление физических трудностей является ключом к успеху в забеге. "Но если вы думаете, что это будет пытка, вам нет смысла бежать "Sri Chinmoy Self-Transcendence"", — отмечает он.

Интересно, что перекрывать дороги никто никогда не планировал: участники бегут в обычном городском трафике из пешеходов и машин, нередко в ужасных погодных условиях. "Это одна из немногих гонок, в которой вы увидите элитных спортсменов, несущих зонтик", — отмечают в прессе.

К сожалению, в 2020 гонка не состоится из-за коронавируса — так что пожелаем участникам удачи в следующем году.

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Темы бег легкая атлетика
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