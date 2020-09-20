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Автор Евгений Стриж

Ключевой производитель шлемов для американского футбола близок к банкротству

По данным The New York Times и других источников, у компании Vicis, известного производителя шлемов для американского футбола, кончаются деньги.

Ключевой производитель шлемов для американского футбола близок к банкротству

Фирма, создавшая шлемы для таких известных игроков, как Рассел Уилсон и Патрик Магомес, выиграла около миллиона долларов в виде гранта от Наиональной футбольной лиги страны, но все еще испытывает трудности, которые заставили руководство отправить часть сотрудников в бессрочный отпуск.

"Удивительно, как до такого дошло"

"Работа временно приостановлена. Наши сотрудники в настоящее время находятся в отпусках, многих пришлось уволить. Если мы не привлечем капитал, то вынуждены будем закрыться", — сообщает Ральф Грин-младший, исполнительный директор Vicis.

При этом более &frac34 команд НФЛ закупают шлемы именно у Vicis, что чревато проблемами национального масштаба. Также компания обеспечивает программы подготовки и лиги регби в 125 колледжах.

Как сообщает Times, при таких объемах продаж просто удивительно, что компания, которая привлекла уже более 90 млн. долларов венчурного капитала и сделала шлемы для регби по-настоящему высокотехнологичными, так "рухнула". В совет директоров Vicis входят уважаемые врачи, руководители предприятий, есть даже военные советники.

Слишком дорого?

В связи с падением интереса молодежи к регби дела у Vicis стали идти не очень хорошо еще пару лет назад. Компания вынуждена была разослать всем своим инвесторам письма, в которых сообщала о намерении продать больше акций для укрепления бюджета. Также в планах — сокращение расходов и приостановка расширения бизнеса: специалисты планируют выпускать буквально 2-3 модификации шлемов. Под "топор сокращений" попали и руководители: Дейв Марвер, который был одним из основателей компании и ее исполнительным директором, уволился еще в ноябре как раз в рамках "сокращения расходов".

Повлиял на продажи и коронавирус: для командных видов спорта все еще действует масса ограничений, которые сложно соблюдать, что приводит к дополнительным расходам, и, как следствие — пересмотру расходов существующих.

При этом цена шлемов Vicis достигает 1500 долларов за штуку, что практически вдвое выше, чем у других игроков на рынке (которые, к слову, тоже страдают от снижения спроса). Изначальный расчет строился на том, что "звездные" игроки сумеют сделать рекламу компании, и колледжи вкупе с коллективами НФЛ будут брать шлемы оптом, не считаясь с расходами.

При ожидаемой потере в 2019 году в 26 млн. долларов компания старается сделать все, чтобы выполнить хотя бы текущие заказы, включая партию в несколько сотен шлемов для нового сезона НФЛ. Однако перспективы дальнейшей работы остаются туманными.

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Темы американский футбол
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