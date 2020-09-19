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Автор Евгений Стриж

56-летний игрок в дартс Стив Битон раскрывает секрет своей формы

56-летний Стив Битон в 2019 году играл на своем 29-м Чемпионате мира по дартс подряд и считает, что все дело — в хорошо поставленном броске. Он сумел обыграть Кайла Андерсона со счетом 3:1 во втором раунде Чемпионата мира по дартс на PDC. Как именно игрок, который дебютировал в далеком 1992 году, до сих пор умудряется сохранять хорошую форму?

56-летний игрок в дартс Стив Битон раскрывает секрет своей формы

56 лет — не предел: важны техника и желание

56-летний Битон не пропустил ни одного чемпионата мира, с 2002 года выступая преимущественно в рамках PDC (Профессиональной дартс-корпорации). В 2019 году он сравнялся по своим показателям "долгожительства" с легендарным Филом Тейлором, который 29 раз поднимался на арену для игры.

Несмотря на свой солидный для дартс возраст, Стив Битон является опасным соперников как для молодых, так и для возрастных оппонентов, поскольку накопил колоссальный опыт игр. Его фирменная техника броска дротиков считается одной из самых плавных и "естественных" в дартс.

"Я стараюсь не думать о том, как именно бросаю. Эта техника со мной всю жизнь, и я никогда не делал попыток как-то ее изменить. Единственный важный аспект для меня — стараться держать определённый ритм бросков", — отмечает спортсмен.

Также Битон считает, что от природы он достаточно выносливый человек, а вкупе с тем, что дартс для него — основной способ заработка, становится ясен секрет его хорошей формы. "Это был мой 19-й чемпионат мира по версии PDC, до этого было 10 чемпионатов по версии BDO (Британской дартс-организации).

Прошло уже 30 лет. Что можно сказать? Я просто люблю дартс. К тому же мне неплохо платят, и я уверен, что многие люди с удовольствием работали бы так же, как я. А мотивации добавляет прекрасная компания, множество друзей и коллег — к слову, теперь в дартс идет больше девушек. Не знаю, сколько я смогу еще выступать, но пока все идет хорошо", — рассказывает Битон.

"Хочу выиграть еще один титул"

Битон выиграл BDO World Darts Championship еще в 1996 году, и, хотя с тех пор добиться победы не смог, все еще надеется взять новый титул чемпиона мира.

"Думаю, у меня есть возможность играть за чемпионство. Но у меня всегда была проблема с Чемпионатом мира: сначала ты отлично играешь весь год, потом продолжаешь и думаешь — ну можно немного расслабиться. И выступаешь не так хорошо. А затем год кончается, словно говоря — эй, попробуй еще разок", — комментирует он.

"Вероятно, многие думают, что у меня нет шансов. Я их понимаю — мои выступления часто непоследовательны. Но я все равно буду пробовать — я выигрывал чемпионат BDO, хочу выиграть и PDC", — добавляет Биттон.

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