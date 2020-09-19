Кто такой Джимми Хасти, "однорукое чудо" ирландского футбола

В октябре 1960 года Джим Мэлоун, председатель футбольного клуба "Дандолк", сообщил совету директоров, что обнаружил талантливого игрока. Он был высоким и сильным, имел сверхъестественное чувство равновесия и буквально "штамповал" голы. Игрок звали Джимми Хасти.

Один из членов совета директоров "Дандолк" спросил Мэлоуна — правда ли, что у Хасти всего одна рука? Мэлоун ответил утвердительно, но все же настоял на том, чтобы игрока подписали в "Дандолк". Остальные члены совета директоров отнеслись к идее скептически, и в итоге Мэлоун подписал Хасти на собственные деньги.

Начало пути

"Правление было недовольно, но Джим Мэлоун верил в Джимми Хасти. А мы даже не знали, чего ожидать", — вспоминает 82-летний Джон Мерфи, который возглавлял команду в начале 60-х годов.

20 ноября 1960 года Хасти дебютировал в домашнем матче на "Ориэл Парк" против "Корк Селтик". Посещаемость была выше обычной — слухи о необычном игроке быстро распространились по городу.

"Хасти забил и вызвал у всех удивление. Он не был просто бомбардиром — он был "генералом" каждой атаки, удерживая мяч до тех пор, пока не получалось выполнить идеальный пас. Джимми отлично владел телом: мог забивать обеими ногами и головой", — вспоминает тренер.

Карьера

Хасти родился в 1936 году в Сейлортауне, районе на севере Белфаста, известном достаточно "пестрым" национальным составом. Уже в 14 лет он устроился на работу на мельницу, и в первый же рабочий день несчастный случай лишил его левой руки. Работать Хасти больше не мог — и начал играть в футбол.

Дебютировав в низших лигах, Хасти пробился в B-дивизион Северной Ирландии, где его и заметили скауты. Маллоун, впечатленный игрой Джимми, подписал с ним контракт — так однорукий футболист и оказался в составе "Дандолка".

Товарищи по команде восхищались нападающим. "Нелегко быть футболистом без руки — в ходе игры вы часто используете руки для равновесия как при беге, так и при стандартах: угловых, штрафных", — отмечает 85-летний Фрэнси Каллан, бывший одноклубник Хасти.

Свой недостаток Хасти ловко превратил в преимущество: остатком руки он опирался на соперников при верховой борьбе. Судья видел лишь свисающий рукав и нарушения не фиксировал.

Личность

Хасти был не только отличным футболистом, но и душевным, позитивным человеком. Он с радостью раздавал автографы и много общался с товарищами по команде. Когда у одного из нападающих коллектива умер ребенок, Хасти написал ему настолько трогательное письмо поддержки, что игрок позднее отмечал: "…я никогда не забуду его сочувствия".

Карьера Хасти сложилась вполне успешно: он забил 103 гола за шесть сезонов. В 1963 году, впервые за 30 лет, клуб "Дандолк" выиграл Лигу Ирландии. Правда, в английских лигах Джимми не сыграл: на тот момент рынок трансферов только формировался, и отсутствующая рука отпугнула английских скаутов.

"Попытки "выключить" его из игры были обречены на провал. Хасти не просто играл — он создавал моменты, моменты для своих одноклубников", — отмечают составители истории клуба.

Гибель

После завершения карьеры Хасти осел в Белфасте, женился и стал отцом двух сыновей. Он нашел работу, устроившись букмекером, и казалось, что вся дальнейшая его жизнь пройдет спокойно. Однако 11 октября 1974 года Хэсти, которому тогда было 38 лет, убили. По данным полиции, Хасти по дороге на работу застрелил член протестантской боевой группы "Добровольческие силы Ольстера".

По трагическому стечению обстоятельств позднее умер и человек, который пытался помочь умирающему Хасти. Идущий мимо Джордж Лармур, который до последнего старался помочь Хасти, погиб также от руки бандитов (из радикальной группировки "IRA") ровно через 14 лет, 11 октября 1988 года.

Спортсмену посвящен документальный фильм, показанный BBC — в нем автор, Пол МакКлин, использовал уникальные кадры игры 1963 года, присланные из Цюриха — команда "Дандолк" играла там в рамках еврокубка. Оказалось, что запись не видели даже дети Хасти, и один из них, Пол, сказал после просмотра: "…блестящая игра отца — не сказка и не выдумка. Это как сотня праздников Рождества одновременно".