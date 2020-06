Как кроссовки Nike стали незаконными на соревнованиях

Кроссовки Nike Vaporfly оказались настолько удачной моделью, что попали в объектив судей и специалистов по бегу. Спортсмены в Nike Vaporfly показывают настолько впечатляющее время, что кроссовки в какой-то момент готовы были официально запрещать на всех крупных турнирах по бегу.

По статистике, бегуны в Nike Vaporfly быстрее бегунов в другой обуви примерно на 4%. Как это возможно, что будет с Nike Vaporfly дальше — и насколько широко распространился скандал?

Реакция судей: временно запретить

После связанных с Nike Vaporfly расследований специалисты отметили: Олимпиада в Токио пройдет под знаком "строгого контроля обуви бегунов".

По данным журналистов The Guardian, еще 31 января Международная ассоциация легкоатлетических федераций разрешила ограничить применение новейших технологий в обуви для олимпийцев как минимум до окончания Олимпиады. Также все производители обязаны будут предоставить экспертам ассоциации прототипы обуви перед тем, как пускать ее в серию.

Насколько хороши кроссовки: олимпийские рекорды не устояли

Разработки специалистов Nike действительно впечатляют. Новейший материал подошвы, состоящий из особой пены и специального супинатора с применением углеродистых волокон, помогает в значительной мере "отдавать назад" импульс, создаваемый спортсменом.

Среди любителей серии оказался даже кенийский чемпион по бегу (олимпийская медаль) Элиуд Кипчоге, который на 78 секунд установил новый мировой рекорд на дистанции марафона. Он был обут в модифицированные Vaporfly Elite. А позднее Бриджит Косгей (также представительница Кении) превзошла мировой рекорд на 81 секунду, выступая также в модели серии Vaporfly под индексом "Next".

По данным газеты The Guardian, из 36 различных призеров на беговых соревнованиях только пятеро бегали не в Vaporfly. Тенденция казалась настолько очевидной (Кипчоге ставил рекорды еще в 2018 году), что пресса удивилась — почему судьи спохватились только сейчас?

Интересно, что издание The New York Times в конце 2019 года провело собственное расследование. Использовав данные бегунов из финтес-приложения Strava (в котором можно указать модель обуви), они оценили примерно 10 миллионов забегов — и выдали точные цифры: кроссовки Zoom Vaporfly 4 и ZoomX Vaporfly Next обеспечивают примерно 4-5% преимущества по времени.

Итоги: о "честном" и "нечестном" преимуществе

На данный момент история кончилась прозаично: эксперты просто внесли поправки в регламенты. Мировая ассоциация легкоатлетических федераций сообщает: под запретом вся обувь, в которой есть 2 и более пластины, а также вся обувь с толщиной подошвы более 40 мм. Дополнительное условие: кроссовки, в которых бежит спортсмен, должны продаваться к моменту старта соревнований не менее 4 месяцев в открытой рознице.

На фоне постоянных допинговых скандалов решение выглядит странным: во все времена экипировка для любых видов спорта совершенствовалась, и глупо было бы заставлять пилотов "Формулы-1" использовать машины 2000-х годов, а биатлонистов — устаревшие модели ружей. Позиция прессы, впрочем, схода с судейской: "…кроссовки решают слишком многое и в итоге спортсмены получают нечестное преимущество", — пишут в The Telegraph.

Но вот вопрос — какое же преимущество тогда считать "честным"?